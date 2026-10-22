UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?
Aralash jang san’ati (MMA) olamida yilning eng kutilgan qarama-qarshiliklaridan biri yaqinlashmoqda. Sobiq UFC chempioni Ti Jey Dillashou rossiyalik sobiq kamar sohibi Pyotr Yan hamda amaldagi gruziyalik yulduz Merab Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya — uchinchi jang yuzasidan o‘z fikrlari va kutilmalari bilan o‘rtoqlashdi.
Amerikalik sobiq chempionning fikricha, ikkinchi to‘qnashuvda Pyotr Yan raqibining tinimsiz bosimi va noyob uslubiga qarshi ideal «kalit»ni topib ulgurgan.
«Yanning teykdaunlardan himoyasi Merabni holdan toydiradi»
Ti Jey Dillashou revansh bahsida rossiyalik jangchi ko‘rsatgan mudofaa taktikasiga yuqori baho berdi:
Himoyadagi ustunlik: Dillashouning ta’kidlashicha, ikkinchi jangda Yan Merabning asosiy quroli bo‘lgan teykdaunlarga qarshi mukammal yechim topgan va uning bu himoyaviy harakatlari amerikalikni qoyil qoldirgan;
Energiya yo‘qotish xavfi: Agar Dvalishvili raqibini parterga olib tusha olmasa, muvaffaqiyatsiz urinishlar va qaytarilgan hujumlar uning o‘zini ko‘proq jismoniy kuch yo‘qotishga majbur qiladi.
Taktika qanday bo‘lishi kerak? Korpusga zarbalar — hal qiluvchi omil
Dillashou fikricha, jang taqdirini yana bevosita masofa va tanaga yo‘llanadigan zarbalar hal qiladi:
Yanning g‘alaba kaliti: Pyotr taktikasini aslo o‘zgartirmasligi kerak — u korpusga zarbalar berish, aniq jeb va chap oyoqda zarba yo‘llashda davom etishi, shuningdek, teykdaunlardan ishonchli qochishi shart;
Merabning ehtimoliy harakatlari: Dvalishvili baribir oyoqqa tashlanishga intilaveradi. Shu sababli Yan tanaga ishlashga yanada ko‘proq diqqat qaratishi lozim. Shu bilan birga, Merab ham o‘z navbatida zarbalar kombinatsiyasini ko‘paytirishi talab etiladi.
Dillashouning yakuniy taxmini: Pyotr Yanning g‘alabasi
Amerikalik tahlilchi ushbu og‘ir va keskin kechadigan bahsda Pyotr Yan g‘alaba qozonishini taxmin qildi. Uning hisoblashicha, so‘nggi muvaffaqiyat rossiyalik yakkakurashchiga katta ruhiy ishonch bag‘ishlagan va u Merabning mashhur chidamliligiga qanday bardosh berishni to‘liq anglab yetgan. Ammo Dillashou Merab Dvalishvilining hech qachon osonlikcha taslim bo‘lmaydigan xarakter egasi ekanini ham eslatib o‘tdi.
Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Turnir: «UFC 333»;
Sana: 24 oktyabr;
Manzil: Abu-Dabi (BAA).
Izohlar 0
…