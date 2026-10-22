UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?

·10·Sport
UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?

Aralash jang san’ati (MMA) olamida yilning eng kutilgan qarama-qarshiliklaridan biri yaqinlashmoqda. Sobiq UFC chempioni Ti Jey Dillashou rossiyalik sobiq kamar sohibi Pyotr Yan hamda amaldagi gruziyalik yulduz Merab Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya — uchinchi jang yuzasidan o‘z fikrlari va kutilmalari bilan o‘rtoqlashdi.

Amerikalik sobiq chempionning fikricha, ikkinchi to‘qnashuvda Pyotr Yan raqibining tinimsiz bosimi va noyob uslubiga qarshi ideal «kalit»ni topib ulgurgan.

«Yanning teykdaunlardan himoyasi Merabni holdan toydiradi»

Ti Jey Dillashou revansh bahsida rossiyalik jangchi ko‘rsatgan mudofaa taktikasiga yuqori baho berdi:

  • Himoyadagi ustunlik: Dillashouning ta’kidlashicha, ikkinchi jangda Yan Merabning asosiy quroli bo‘lgan teykdaunlarga qarshi mukammal yechim topgan va uning bu himoyaviy harakatlari amerikalikni qoyil qoldirgan;

  • Energiya yo‘qotish xavfi: Agar Dvalishvili raqibini parterga olib tusha olmasa, muvaffaqiyatsiz urinishlar va qaytarilgan hujumlar uning o‘zini ko‘proq jismoniy kuch yo‘qotishga majbur qiladi.

Taktika qanday bo‘lishi kerak? Korpusga zarbalar — hal qiluvchi omil

Dillashou fikricha, jang taqdirini yana bevosita masofa va tanaga yo‘llanadigan zarbalar hal qiladi:

  • Yanning g‘alaba kaliti: Pyotr taktikasini aslo o‘zgartirmasligi kerak — u korpusga zarbalar berish, aniq jeb va chap oyoqda zarba yo‘llashda davom etishi, shuningdek, teykdaunlardan ishonchli qochishi shart;

  • Merabning ehtimoliy harakatlari: Dvalishvili baribir oyoqqa tashlanishga intilaveradi. Shu sababli Yan tanaga ishlashga yanada ko‘proq diqqat qaratishi lozim. Shu bilan birga, Merab ham o‘z navbatida zarbalar kombinatsiyasini ko‘paytirishi talab etiladi.

Dillashouning yakuniy taxmini: Pyotr Yanning g‘alabasi

Amerikalik tahlilchi ushbu og‘ir va keskin kechadigan bahsda Pyotr Yan g‘alaba qozonishini taxmin qildi. Uning hisoblashicha, so‘nggi muvaffaqiyat rossiyalik yakkakurashchiga katta ruhiy ishonch bag‘ishlagan va u Merabning mashhur chidamliligiga qanday bardosh berishni to‘liq anglab yetgan. Ammo Dillashou Merab Dvalishvilining hech qachon osonlikcha taslim bo‘lmaydigan xarakter egasi ekanini ham eslatib o‘tdi.

Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

  • Turnir: «UFC 333»;

  • Sana: 24 oktyabr;

  • Manzil: Abu-Dabi (BAA).

Pyotr YanMerab DvalishviliUFC 333Ti Jey Dillashou
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdi15 sentabr 08:10Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi16 avgust 10:00«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi14 avgust 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi