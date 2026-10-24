Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq chempion Maykl Bisping UFC 333 musobaqasi doirasida o‘tadigan Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi jangda rossiyalik sportchining g‘alaba qozonishini taxmin qildi.
- Mutaxassis Yanning aniq zarbalari va tejamkor taktikasini yuqori baholab, uni ushbu qarama-qarshilikda kichik ustunlikka ega deb hisoblamoqda.
- Shu bilan birga, Bisping Merab Dvalishvilining dam olib, yangi kuch bilan qaytgani va bu safargi jang avvalgilariga qaraganda shiddatliroq kechishini ta’kidladi.
UFC Shon-sharaf zali a’zosi va sobiq chempion Maykl Bisping UFC 333 musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadigan eng intrigali janglardan biri — Pyotr Yan hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi yengil vazn toifasi chempionlik to‘qnashuvi bo‘yicha o‘z fikrlari va batafsil prognozini ochiqladi.
Mutaxassis har ikki sportchining o‘ziga xos kuchli tomonlari, psixologik holati va oldingi bahslardagi taktik yurishlarini tahlil qilgan holda o‘z tanlovini ma’lum qildi.
«Birinchi to‘qnashuv ancha oldin edi, revanshda esa Yan aqlli jang qildi»
Bisping jangchilar o‘rtasidagi avvalgi qarama-qarshiliklar evolyutsiyasiga alohida e’tibor qaratdi:
Ikkinchi bahsdagi munosib g‘alaba: «O‘tgan safar Pyotr halol va munosib tarzda g‘alaba qozonganiga guvoh bo‘ldik. U jang davomida kuchini tejab harakat qildi. Merab kabi tinimsiz zarbalar yomg‘irini uyushtirmagan bo‘lsa-da, o‘ta aniq ishladi va parterga ham ko‘proq o‘tkazdi;
Tejamkor taktika: Yan ko‘p teykdaun qilishga urinmadi, ammo harakatlari juda tejamkor va har bir lahzada samarali bo‘ldi. Shu sababli ham o‘sha jangda g‘alaba qozondi;
Dastlabki jang tarixi: To‘g‘ri, ilk to‘qnashuvda Merab ustun kelgandi, ammo bu voqea ancha oldin sodir bo‘lgan», — deya ta’kidladi Bisping.
Dvalishvilining «avtopilot» holati va tiklanish davri
Sobiq chempion gruziyalik kamar sohibining so‘nggi paytlardagi jismoniy va ruhiy holatini chuqur tahlil qildi:
To‘rt martalik himoya va charchoq: Merab chempionga aylanganidan keyin bir yil ichida to‘rt marta kamarini himoya qildi. Bunday og‘ir jadval uning natijalariga emas, balki portlovchi tezligi, g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligi va ichki motivatsiyasiga sezilarli zarba berdi;
Yangi kuch bilan qaytish: «U go‘yo avtopilotda jang qilayotgandek taassurot qoldirayotgandi. Hozir esa Dvalishvili biroz dam olib, ushbu to‘qnashuvga yangi kuch va tiklangan iroda bilan kelmoqda», — deydi tahlilchi.
«Yan — eng yaxshi zarba egasi, Merab — ajoyib kurashchi»: Bispingning yakuniy tanlovi
Maykl Bisping jangning taktik qarama-qarshiligini yuqori baholab, bo‘lajak chempion nomini taxmin qildi:
Stixiyalar jangi: Pyotr Yan mazkur juftlikdagi eng mohir «udarnik» (aniq va kuchli zarba egasi) bo‘lsa, Merab tengsiz kurash maktabi va cheksiz kardio (chidamlilik) imkoniyatlariga ega;
Yakuniy hukm: «Men Merabni juda hurmat qilaman va yaxshi ko‘raman, ammo baribir kichik ustunlikni Pyotr Yanga beraman. Menimcha, revanshdagi natija yana takrorlanadi. Faqat bu safargi jang ancha yaqin va shiddatli kechadi, Merab esa avvalgiga qaraganda ko‘proq muvaffaqiyatli teykdaunlar amalga oshirishga erishadi».
Izohlar 0
…