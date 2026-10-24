Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdi

·49·Sport
Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq chempion Maykl Bisping UFC 333 musobaqasi doirasida o‘tadigan Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi jangda rossiyalik sportchining g‘alaba qozonishini taxmin qildi.
  • Mutaxassis Yanning aniq zarbalari va tejamkor taktikasini yuqori baholab, uni ushbu qarama-qarshilikda kichik ustunlikka ega deb hisoblamoqda.
  • Shu bilan birga, Bisping Merab Dvalishvilining dam olib, yangi kuch bilan qaytgani va bu safargi jang avvalgilariga qaraganda shiddatliroq kechishini ta’kidladi.

UFC Shon-sharaf zali a’zosi va sobiq chempion Maykl Bisping UFC 333 musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadigan eng intrigali janglardan biri — Pyotr Yan hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi yengil vazn toifasi chempionlik to‘qnashuvi bo‘yicha o‘z fikrlari va batafsil prognozini ochiqladi.

Mutaxassis har ikki sportchining o‘ziga xos kuchli tomonlari, psixologik holati va oldingi bahslardagi taktik yurishlarini tahlil qilgan holda o‘z tanlovini ma’lum qildi.

«Birinchi to‘qnashuv ancha oldin edi, revanshda esa Yan aqlli jang qildi»

Bisping jangchilar o‘rtasidagi avvalgi qarama-qarshiliklar evolyutsiyasiga alohida e’tibor qaratdi:

  • Ikkinchi bahsdagi munosib g‘alaba: «O‘tgan safar Pyotr halol va munosib tarzda g‘alaba qozonganiga guvoh bo‘ldik. U jang davomida kuchini tejab harakat qildi. Merab kabi tinimsiz zarbalar yomg‘irini uyushtirmagan bo‘lsa-da, o‘ta aniq ishladi va parterga ham ko‘proq o‘tkazdi;

  • Tejamkor taktika: Yan ko‘p teykdaun qilishga urinmadi, ammo harakatlari juda tejamkor va har bir lahzada samarali bo‘ldi. Shu sababli ham o‘sha jangda g‘alaba qozondi;

  • Dastlabki jang tarixi: To‘g‘ri, ilk to‘qnashuvda Merab ustun kelgandi, ammo bu voqea ancha oldin sodir bo‘lgan», — deya ta’kidladi Bisping.

Dvalishvilining «avtopilot» holati va tiklanish davri

Sobiq chempion gruziyalik kamar sohibining so‘nggi paytlardagi jismoniy va ruhiy holatini chuqur tahlil qildi:

  • To‘rt martalik himoya va charchoq: Merab chempionga aylanganidan keyin bir yil ichida to‘rt marta kamarini himoya qildi. Bunday og‘ir jadval uning natijalariga emas, balki portlovchi tezligi, g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligi va ichki motivatsiyasiga sezilarli zarba berdi;

  • Yangi kuch bilan qaytish: «U go‘yo avtopilotda jang qilayotgandek taassurot qoldirayotgandi. Hozir esa Dvalishvili biroz dam olib, ushbu to‘qnashuvga yangi kuch va tiklangan iroda bilan kelmoqda», — deydi tahlilchi.

«Yan — eng yaxshi zarba egasi, Merab — ajoyib kurashchi»: Bispingning yakuniy tanlovi

Maykl Bisping jangning taktik qarama-qarshiligini yuqori baholab, bo‘lajak chempion nomini taxmin qildi:

  • Stixiyalar jangi: Pyotr Yan mazkur juftlikdagi eng mohir «udarnik» (aniq va kuchli zarba egasi) bo‘lsa, Merab tengsiz kurash maktabi va cheksiz kardio (chidamlilik) imkoniyatlariga ega;

  • Yakuniy hukm: «Men Merabni juda hurmat qilaman va yaxshi ko‘raman, ammo baribir kichik ustunlikni Pyotr Yanga beraman. Menimcha, revanshdagi natija yana takrorlanadi. Faqat bu safargi jang ancha yaqin va shiddatli kechadi, Merab esa avvalgiga qaraganda ko‘proq muvaffaqiyatli teykdaunlar amalga oshirishga erishadi».

UFCPyotr YanMerab DvalishviliMaykl Bisping
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarBugun 17:11«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi14 avgust 08:16Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi