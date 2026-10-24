UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar

·45·Sport
UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tayotgan UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik Ramazon Temirov reytingda 6-o‘rinda turgan britaniyalik Lone Kavanaga qarshi jang qiladi.
  • Ushbu g‘alaba Temirovga vazn toifasining top-5 jangchilari safiga kirish va chempionlik poygasiga yaqinlashish imkonini beradi.

Bugun, 24 oktyabr kuni BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida jahon MMA ixlosmandlari hamda o‘zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutgan raqamlangan UFC 333 turniri bo‘lib o‘tmoqda.

Oqshom dasturidan ikkita chempionlik jangi, og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi hamda hamyurtimiz Ramazon Temirov ishtirokidagi o‘ta muhim bahs o‘rin olgan.

Biz uchun bosh to‘qnashuv: Ramazon Temirov top-10 ichidagi raqibga qarshi

Turnirning ahamiyati jihatidan uchinchi asosiy jangida o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov (№10) oktagonga chiqadi:

  • Raqib maqomi: Hamyurtimizga eng yengil vazn toifasida reytingda 6-o‘rinni egallab turgan xavfli britaniyalik jangchi Lone Kavana raqiblik qiladi;

  • Strategik g‘alaba zarurati: Mazkur bellashuvdagi muvaffaqiyat Temirovga o‘z divizionining top-5 jangchilari safiga kirib olish va kelajakda chempionlik poygasiga yaqinlashish imkoniyatini beradi.

Asosiy kard intrigalari: Volkanovski himoyasi va Yan—Dvalishvili trilogiyasi

Oqshomning markaziy bellashuvlari millionlab muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi:

  • Asosiy jang (Main Event): Yarim yengil vazn toifasi chempioni avstraliyalik Aleksandr Volkanovski mag‘lubiyatsiz da’vogar Movsar Yevloyevga (№1) qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi;

  • Ham-asosiy to‘qnashuv (Co-Main Event): O‘ta yengil vazn toifasi chempioni rossiyalik Pyotr Yan sobiq chempion Merab Dvalishviliga (№1) qarshi trilogiya jangida oktagonga tushadi. Hozirda o‘zaro hisob 1:1 ko‘rinishida bo‘lib, 2023 yilning martida Dvalishvili, 2025 yilning dekabridagi revanshda esa Yan g‘alaba qozongan;

  • Og‘ir vazndagi Rossiya derbisi: Divizionning 2-raqamli vakili Aleksandr Volkov reytingning 7-pog‘onasidagi Rizvan Kuniyev bilan kuch sinashadi.

Turnir vaqti va to‘liq kard

Musobaqa bugun, 24 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlandi. Asosiy kard to‘qnashuvlari esa soat 22:00 da start oladi.

Asosiy kard:

  • Yarim yengil vazn (titul): Aleksandr Volkanovski (chempion) — Movsar Yevloyev (№1)

  • O‘ta yengil vazn (titul): Pyotr Yan (chempion) — Merab Dvalishvili (№1)

  • Eng yengil vazn: Lone Kavana (№6) — Ramazon Temirov (№10)

  • Og‘ir vazn: Aleksandr Volkov (№2) — Rizvan Kuniyev (№7)

  • Yarim yengil vazn: Aaron Piko (№11) — Losen Keyta

Prelim kard:

  • Azamat Murzakanov (№7) — Dominik Reyes (№8)

  • Nikita Krilov (№15) — Abdul-Raxman Yahyoyev

  • Abusupyan Magomedov (№12) — Kemeron Rouston

  • Grant Douson — Nurullo Aliyev

  • Kolbi Tikness — Asaf Chopurov

  • Abubakar Vagayev — Jeykob Malkun

  • Bolaji Oki — Daniel Santos

  • Kodi Stil — Noa Gyunon

  • Yasmin Lusindo — Nikol Kalyari

Ramazon TemirovUFC 333Aleksandr VolkanovskiPyotr Yan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiKecha 09:37Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi16 avgust 10:00Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdiMaykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdiBugun 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi