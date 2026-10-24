UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tayotgan UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik Ramazon Temirov reytingda 6-o‘rinda turgan britaniyalik Lone Kavanaga qarshi jang qiladi.
- Ushbu g‘alaba Temirovga vazn toifasining top-5 jangchilari safiga kirish va chempionlik poygasiga yaqinlashish imkonini beradi.
Bugun, 24 oktyabr kuni BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida jahon MMA ixlosmandlari hamda o‘zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutgan raqamlangan UFC 333 turniri bo‘lib o‘tmoqda.
Oqshom dasturidan ikkita chempionlik jangi, og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi hamda hamyurtimiz Ramazon Temirov ishtirokidagi o‘ta muhim bahs o‘rin olgan.
Biz uchun bosh to‘qnashuv: Ramazon Temirov top-10 ichidagi raqibga qarshi
Turnirning ahamiyati jihatidan uchinchi asosiy jangida o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov (№10) oktagonga chiqadi:
Raqib maqomi: Hamyurtimizga eng yengil vazn toifasida reytingda 6-o‘rinni egallab turgan xavfli britaniyalik jangchi Lone Kavana raqiblik qiladi;
Strategik g‘alaba zarurati: Mazkur bellashuvdagi muvaffaqiyat Temirovga o‘z divizionining top-5 jangchilari safiga kirib olish va kelajakda chempionlik poygasiga yaqinlashish imkoniyatini beradi.
Asosiy kard intrigalari: Volkanovski himoyasi va Yan—Dvalishvili trilogiyasi
Oqshomning markaziy bellashuvlari millionlab muxlislarning diqqat markazida bo‘ladi:
Asosiy jang (Main Event): Yarim yengil vazn toifasi chempioni avstraliyalik Aleksandr Volkanovski mag‘lubiyatsiz da’vogar Movsar Yevloyevga (№1) qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi;
Ham-asosiy to‘qnashuv (Co-Main Event): O‘ta yengil vazn toifasi chempioni rossiyalik Pyotr Yan sobiq chempion Merab Dvalishviliga (№1) qarshi trilogiya jangida oktagonga tushadi. Hozirda o‘zaro hisob 1:1 ko‘rinishida bo‘lib, 2023 yilning martida Dvalishvili, 2025 yilning dekabridagi revanshda esa Yan g‘alaba qozongan;
Og‘ir vazndagi Rossiya derbisi: Divizionning 2-raqamli vakili Aleksandr Volkov reytingning 7-pog‘onasidagi Rizvan Kuniyev bilan kuch sinashadi.
Turnir vaqti va to‘liq kard
Musobaqa bugun, 24 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlandi. Asosiy kard to‘qnashuvlari esa soat 22:00 da start oladi.
Asosiy kard:
Yarim yengil vazn (titul): Aleksandr Volkanovski (chempion) — Movsar Yevloyev (№1)
O‘ta yengil vazn (titul): Pyotr Yan (chempion) — Merab Dvalishvili (№1)
Eng yengil vazn: Lone Kavana (№6) — Ramazon Temirov (№10)
Og‘ir vazn: Aleksandr Volkov (№2) — Rizvan Kuniyev (№7)
Yarim yengil vazn: Aaron Piko (№11) — Losen Keyta
Prelim kard:
Azamat Murzakanov (№7) — Dominik Reyes (№8)
Nikita Krilov (№15) — Abdul-Raxman Yahyoyev
Abusupyan Magomedov (№12) — Kemeron Rouston
Grant Douson — Nurullo Aliyev
Kolbi Tikness — Asaf Chopurov
Abubakar Vagayev — Jeykob Malkun
Bolaji Oki — Daniel Santos
Kodi Stil — Noa Gyunon
Yasmin Lusindo — Nikol Kalyari
Izohlar 0
…