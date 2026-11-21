Merab Dvalishvili Usmon Nurmagomedovning zarbasiga baho berdi: «10 balldan 1 ball»
UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Usmon Nurmagomedov bilan bog‘liq mojaro haqida ilk bor batafsilroq fikr bildirdi. Gruziyalik jangchi raqibining zarbasini deyarli sezmaganini aytib, unga 10 ballik tizimda atigi 1 ball qo‘ydi.
MMA olamida muhokamalarga sabab bo‘lgan Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedov o‘rtasidagi mojaro yana kun tartibiga qaytdi. Bu safar gruziyalik jangchi voqea haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashib, Usmonning zarbasi unga jiddiy ta’sir ko‘rsatmaganini ta’kidladi.
Dvalishvili bu haqda «Power Slap» turniri jonli efirida bloger Nina Dramaning savoliga javob berar ekan, mojaro paytidagi holatni o‘z nuqtayi nazaridan tasvirlab berdi.
«U meni hatto urmadi ham»
Nina Drama Merabdan Usmon Nurmagomedovning unga tushirgan shapalog‘ini 10 ballik tizimda baholashni so‘radi. Dvalishvili esa javobida zarbani deyarli his qilmaganini bildirdi.
«Rostini aytsam, hech narsani his qilmadim. U meni hatto urmadi ham. U faqat oyoqlarimdan ushlab olishga urindi. Ular juda ko‘pchilik edi, men esa qo‘llarimni siltab, iloji boricha hammasiga yetishga harakat qilardim», — dedi gruziyalik jangchi.
Uning aytishicha, voqea davomida boshqa ishtirokchilar ham aralashgan. Dvalishvili Ulanbekov tomon yugurgan paytida uning harakatlarini ham esladi.
«Keyin Ulanbekov tomon yugurganimda, u juda qo‘rqqanini ko‘rdim. U ham meni urish o‘rniga oyoqlarimdan ushlashga harakat qildi», — deya qo‘shimcha qildi Merab.
«Videoga tushmagan joyida tepishdi»
Dvalishvili mojaroning videoda aks etmagan qismi haqida ham gapirdi. Uning ta’kidlashicha, ishtirokchilar yiqitilganidan keyin oyoq bilan tepish holatlari kuzatilgan.
Biroq gruziyalik jangchi tik turgan holatda unga berilgan zarbalarni jiddiy qabul qilmaganini aytdi.
«Ular bizni yiqitganidan keyin, videoga tushmagan qismida oyoq bilan tepishdi, o‘shanda o‘zlarini qahramondek tutdi. Lekin tik turgan holatda ularning zarbalarini umuman sezmadim. Ular qizlardek urdi», — dedi u.
Usmonning zarbasiga atigi 1 ball
Suhbatning eng diqqatga sazovor nuqtasi esa Dvalishvilining Usmon Nurmagomedov zarbasiga bergan bahosi bo‘ldi.
«Shuning uchun, savolingga javob bersam, Usmonning zarbasiga 10 balldan 1 ball beraman», — deya javob berdi Merab.
Albatta, bu — Dvalishvilining mojaro haqidagi shaxsiy bayonoti va voqeaga o‘z nuqtayi nazaridan bergan bahosi. Uning so‘zlari Usmon Nurmagomedovning zarbasi haqiqatan qanday kuchda bo‘lganini mustaqil ravishda tasdiqlamaydi.
Shunga qaramay, UFC sobiq chempionining bu gaplari ikki jangchi atrofidagi muhokamalarni yanada qizitishi mumkin. Ayniqsa, Merabning raqib zarbasini 10 balldan atigi 1 ballga baholagani MMA muxlislari e’tiborini tortdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…