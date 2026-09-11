Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...

·60·Sport
Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...

Dunyoning vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchisi (P4P) Islam Maxachev 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 musobaqasida ikki muhim chempionlik jangiga oid kutilmagan tahlillarini e’lon qildi. Uning diqqat markazida — Merab Dvalishvili bilan trilogiyaga kirishadigan Pyotr Yan hamda kamar uchun Aleksandr Volkanovski bilan to‘qnashadigan yengilmas Movsar Yevloyev taqdiri turibdi. Maxachev «Match TV» efirida Pyotr Yanning og‘ir jarohatlardan so‘ng cho‘qqiga qaytganini haqiqiy jasorat deb atadi va Volkanovskini to‘xtatishning yagona yo‘lini ochiq aytdi.

Xo‘sh, Pyotr Yan Gruziya vakiliga qarshi uchinchi jangda nega ustunlik qiladi, uning faoliyati yakunlanishiga necha jang qoldi va Maxachev Yevloyev hamda Volkanovski jangi uchun qanday aniq hisobni bashorat qilmoqda?

Triumf va tubga qulash: Yo‘qotilgan kamarlar va Abu-Dabidagi hayot-mamot janglari

UFC 333 kardidagi asosiy to‘qnashuvlar ikki ulkan qahramonlik dramasini o‘z ichiga oladi:

  • Pyotr Yanning triumfal qaytishi: Birinchi jangdagi og‘ir jarohat va mag‘lubiyatdan so‘ng, Pyotr Yan ikkinchi to‘qnashuvda Merab Dvalishvilidan chempionlik kamarini qaytarib olib, faoliyatidagi eng katta kambekni amalga oshirdi;

  • Dvalishvili bilan uchinchi to‘qnashuv: 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan trilogiya rossiyalik jangchi uchun butunlay osonroq kechishi taxmin qilinmoqda;

  • Mag‘lubiyatsiz Movsar sinovi: Faoliyatida biror marta mag‘lub bo‘lmagan Movsar Yevloyev yarim yengil vaznda uzoq yillar hukmronlik qilgan afsona — Aleksandr Volkanovskiga qarshi hayotidagi eng muhim chempionlik jangini o‘tkazadi;

  • Tirik qolganlar jangi: Maxachevning so‘zlariga ko‘ra, Volkanovski hech qachon oson raqib bo‘lmagan va unga qarshi to‘liq 5 raundlik dahshatli urush kutilmoqda.

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Singan qo‘llar va mudofaasiz qolgan sobiq chempion

Bugungi chempionlik maqomiga qaytish Pyotr Yan uchun oson kechgani yo‘q — uning ortida jiddiy jismoniy va ruhiy sinovlar yotibdi:

  • Jarohatlar iskanjasidagi mag‘lubiyat: Dvalishviliga qarshi dastlabki bahsda Yan jiddiy jarohat olgan va hatto qo‘li bilan to‘liq zarba bera olmaslik darajasiga tushib qolgandi;

  • Hisobdan chiqarilgan sobiq chempion: Ko‘plab tanqidchilar va muxlislar Pyotrning cho‘qqidan qulaganini va eng yengil vaznda uning davri tugaganini ta’kidlagan edi;

  • Ikkinchi nafasning ochilishi: Rossiyalik jangchi barcha shubha-gumonlarni sindirib, revanshda o‘z klassini ko‘rsatdi va kurashdan mukammal himoyalangan holda taxtni qaytarib oldi.

Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Kamarni qaytarib olgan xarakter

Islam Maxachev Pyotr Yan bilan bo‘lgan tasodifiy suhbatini eslab, uning oktagondagi temir matonati va yaqinlashib kelayotgan ketishi haqida ochiq gapirdi:

  • «Pyotrning jarohatlari juda ko‘p»: Maxachev hamkasbining salomatligi jiddiy sinovlardan o‘tganini va u faoliyatini yakunlashga yaqinlashayotganini, oldinda bor-yo‘g‘i bir nechtagina jangi qolganini aytdi;

  • Kamarni qaytarish fenomeni: MMA tarixida boy berilgan kamarni yana o‘z qo‘liga qaytarib olish kamdan-kam sportchining qo‘lidan keladigan noyob ko‘rsatkichdir;

  • Taktik ustunlik: Maxachevning fikricha, uchinchi jangda Yan Merabning har qanday teykdaun harakatini oldindan to‘sib, raqibining tempini uzib tashlaydi.

«Biz Pyotr bilan suhbatlashdik — uning jarohatlari juda ko‘p. O‘ylaymanki, u yana bir nechta jang o‘tkazadi va u ham faoliyatini yakunlashga yaqinlashadi. Yakkakurash tarixida kamdan-kam odam kamarni qaytarib olgan, ammo Pyotr — xarakterli odam. Uchinchi jang unga osonroq bo‘ladi», — deya ta’kidladi Islam Maxachev.

Tarixiy ko‘rsatkich va Volkanovskiga qarshi «3-2» bashorati

Movsar Yevloyev va Aleksandr Volkanovski o‘rtasidagi bahs haqida gapirar ekan, avval avstraliyalik yulduz bilan ikki bor to‘qnash kelgan Maxachev uni to‘xtatishning murakkabligini tan oldi:

  • «Chirog‘ini o‘chirish kerak»: Volkanovskining oktagonda so‘nggi soniyagacha taslim bo‘lmasligi va uni to‘xtatishning yagona yo‘li sof nokaut qilish ekani alohida qayd etildi;

  • Movsarning tugamas kuchi: Yevloyevning raqiblarini tinimsiz yiqitish, changallash va bosib turish uslubi 5 raundlik marafonda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi;

  • Aniq hisob: Maxachev ushbu to‘qnashuvda og‘ir 5 raundlik jangda Yevloyev hakamlarning 3-2 hisobidagi qarori bilan kamarni qo‘lga kiritishini prognoz qildi.

Sizningcha, Pyotr Yan Merab Dvalishvili bilan uchinchi bahsda o‘z ustunligini isbotlab, karyerasining so‘nggi qismini g‘alaba bilan bezay oladimi? Aleksandr Volkanovski hali ham yosh va mag‘lubiyatsiz Movsar Yevloyevga qarshilik ko‘rsata oladigan holatdami yoki Maxachev aytganidek 3-2 hisobida yangi chempion dunyoga keladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC 333 oldidan eng nufuzli chempionning bergan mazkur tahlilini barcha MMA muxlislariga ulashing!

UFC 333Islam MaxachevPyotr YanMovsar YevloyevAleksandr VolkanovskiMMAAbudabi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiBugun, 10:39Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiBugun, 10:12UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?Bugun, 09:23Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi