Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...
Dunyoning vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchisi (P4P) Islam Maxachev 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 musobaqasida ikki muhim chempionlik jangiga oid kutilmagan tahlillarini e’lon qildi. Uning diqqat markazida — Merab Dvalishvili bilan trilogiyaga kirishadigan Pyotr Yan hamda kamar uchun Aleksandr Volkanovski bilan to‘qnashadigan yengilmas Movsar Yevloyev taqdiri turibdi. Maxachev «Match TV» efirida Pyotr Yanning og‘ir jarohatlardan so‘ng cho‘qqiga qaytganini haqiqiy jasorat deb atadi va Volkanovskini to‘xtatishning yagona yo‘lini ochiq aytdi.
Xo‘sh, Pyotr Yan Gruziya vakiliga qarshi uchinchi jangda nega ustunlik qiladi, uning faoliyati yakunlanishiga necha jang qoldi va Maxachev Yevloyev hamda Volkanovski jangi uchun qanday aniq hisobni bashorat qilmoqda?
Triumf va tubga qulash: Yo‘qotilgan kamarlar va Abu-Dabidagi hayot-mamot janglari
UFC 333 kardidagi asosiy to‘qnashuvlar ikki ulkan qahramonlik dramasini o‘z ichiga oladi:
Pyotr Yanning triumfal qaytishi: Birinchi jangdagi og‘ir jarohat va mag‘lubiyatdan so‘ng, Pyotr Yan ikkinchi to‘qnashuvda Merab Dvalishvilidan chempionlik kamarini qaytarib olib, faoliyatidagi eng katta kambekni amalga oshirdi;
Dvalishvili bilan uchinchi to‘qnashuv: 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan trilogiya rossiyalik jangchi uchun butunlay osonroq kechishi taxmin qilinmoqda;
Mag‘lubiyatsiz Movsar sinovi: Faoliyatida biror marta mag‘lub bo‘lmagan Movsar Yevloyev yarim yengil vaznda uzoq yillar hukmronlik qilgan afsona — Aleksandr Volkanovskiga qarshi hayotidagi eng muhim chempionlik jangini o‘tkazadi;
Tirik qolganlar jangi: Maxachevning so‘zlariga ko‘ra, Volkanovski hech qachon oson raqib bo‘lmagan va unga qarshi to‘liq 5 raundlik dahshatli urush kutilmoqda.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Singan qo‘llar va mudofaasiz qolgan sobiq chempion
Bugungi chempionlik maqomiga qaytish Pyotr Yan uchun oson kechgani yo‘q — uning ortida jiddiy jismoniy va ruhiy sinovlar yotibdi:
Jarohatlar iskanjasidagi mag‘lubiyat: Dvalishviliga qarshi dastlabki bahsda Yan jiddiy jarohat olgan va hatto qo‘li bilan to‘liq zarba bera olmaslik darajasiga tushib qolgandi;
Hisobdan chiqarilgan sobiq chempion: Ko‘plab tanqidchilar va muxlislar Pyotrning cho‘qqidan qulaganini va eng yengil vaznda uning davri tugaganini ta’kidlagan edi;
Ikkinchi nafasning ochilishi: Rossiyalik jangchi barcha shubha-gumonlarni sindirib, revanshda o‘z klassini ko‘rsatdi va kurashdan mukammal himoyalangan holda taxtni qaytarib oldi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Kamarni qaytarib olgan xarakter
Islam Maxachev Pyotr Yan bilan bo‘lgan tasodifiy suhbatini eslab, uning oktagondagi temir matonati va yaqinlashib kelayotgan ketishi haqida ochiq gapirdi:
«Pyotrning jarohatlari juda ko‘p»: Maxachev hamkasbining salomatligi jiddiy sinovlardan o‘tganini va u faoliyatini yakunlashga yaqinlashayotganini, oldinda bor-yo‘g‘i bir nechtagina jangi qolganini aytdi;
Kamarni qaytarish fenomeni: MMA tarixida boy berilgan kamarni yana o‘z qo‘liga qaytarib olish kamdan-kam sportchining qo‘lidan keladigan noyob ko‘rsatkichdir;
Taktik ustunlik: Maxachevning fikricha, uchinchi jangda Yan Merabning har qanday teykdaun harakatini oldindan to‘sib, raqibining tempini uzib tashlaydi.
«Biz Pyotr bilan suhbatlashdik — uning jarohatlari juda ko‘p. O‘ylaymanki, u yana bir nechta jang o‘tkazadi va u ham faoliyatini yakunlashga yaqinlashadi. Yakkakurash tarixida kamdan-kam odam kamarni qaytarib olgan, ammo Pyotr — xarakterli odam. Uchinchi jang unga osonroq bo‘ladi», — deya ta’kidladi Islam Maxachev.
Tarixiy ko‘rsatkich va Volkanovskiga qarshi «3-2» bashorati
Movsar Yevloyev va Aleksandr Volkanovski o‘rtasidagi bahs haqida gapirar ekan, avval avstraliyalik yulduz bilan ikki bor to‘qnash kelgan Maxachev uni to‘xtatishning murakkabligini tan oldi:
«Chirog‘ini o‘chirish kerak»: Volkanovskining oktagonda so‘nggi soniyagacha taslim bo‘lmasligi va uni to‘xtatishning yagona yo‘li sof nokaut qilish ekani alohida qayd etildi;
Movsarning tugamas kuchi: Yevloyevning raqiblarini tinimsiz yiqitish, changallash va bosib turish uslubi 5 raundlik marafonda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi;
Aniq hisob: Maxachev ushbu to‘qnashuvda og‘ir 5 raundlik jangda Yevloyev hakamlarning 3-2 hisobidagi qarori bilan kamarni qo‘lga kiritishini prognoz qildi.
Sizningcha, Pyotr Yan Merab Dvalishvili bilan uchinchi bahsda o‘z ustunligini isbotlab, karyerasining so‘nggi qismini g‘alaba bilan bezay oladimi? Aleksandr Volkanovski hali ham yosh va mag‘lubiyatsiz Movsar Yevloyevga qarshilik ko‘rsata oladigan holatdami yoki Maxachev aytganidek 3-2 hisobida yangi chempion dunyoga keladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC 333 oldidan eng nufuzli chempionning bergan mazkur tahlilini barcha MMA muxlislariga ulashing!
…