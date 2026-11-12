Abu-Dabida dahanaki jang: Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedov mushtlashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabi shahridagi mehmonxonada UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda PFL chempioni Usmon Nurmagomedov va uning jamoa a’zolari o‘rtasida mushtlashuv yuz berdi.
- Mojaroda Umar Nurmagomedov hamda Dvalishvilining 21 yoshli do‘sti ham ishtirok etgan.
- Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, qo‘riqchilar uni ushlab turgan vaqtda raqib jamoa a’zolari ularni tepib, urishgan.
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yana bir katta va shov-shuvli mojaro yuz berdi. UFC sobiq chempioni, gruziyalik sportchi Merab Dvalishvili Abu-Dabi shahrida PFL tashkilotining yengil vazndagi amaldagi chempioni rossiyalik Usmon Nurmagomedov va uning jamoa a’zolari bilan mehmonxonada o‘zaro mushtlashib ketdi. Mazkur voqeadan so‘ng Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali o‘zi va do‘stining ahvoli haqida rasmiy ma’lumot berdi.
«Qo‘riqchilar meni ushlab turishganida, ular tepib ketishdi»
Ma’lum bo‘lishicha, mojaro vaqtida Merab Dvalishvilining yonida 21 yoshli yosh gruziyalik kurashchi ham bo‘lgan. Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, uning yosh do‘sti Usmon va Umar Nurmagomedovlarga qarshi mardonavor ravishda teng kurash olib borgan.
«Men bilan birga 21 yoshli yosh do‘stim — gruziyalik kurashchi ham bor edi. U Usmon va Umar Nurmagomedov bilan birdek jang qildi. U hatto: «Agar mendan faqat ikki kishi ustun kela olsa, demak, MMAga o‘taman», dedi. Shundan keyin u boshqa yigitlar bilan ham mushtlashdi. Xudoyim! Qo‘riqchilar meni ushlab turishganida, ular bizni oyoq va mushtlari bilan tepib, urishdi. Bu nima degani o‘zi? Hayot go‘zal, yigitlar! Hammasi yaxshi», — dedi Dvalishvili.
Mushtlashuv va voqea tafsilotlari
Ma’lumotlar
Voqea sodir bo‘lgan joy
Abu-Dabi shahridagi mehmonxona
Ishtirokchilar
Merab Dvalishvili, Usmon Nurmagomedov va ularning jamoa a’zolari
Qatnashgan boshqa sportchilar
Umar Nurmagomedov hamda Dvalishvilining 21 yoshli do‘sti
Jamoalarning pozitsiyasi
Tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchilik qattiq mushtlashuvga aylanib ketgan
Hozirgi holat
Sportchilarning ahvoli yaxshiligi va ularning murojaatlari
«MMA olamidagi bu kabi kutilmagan to‘qnashuvlar va shaxsiy qarama-qarshiliklar ko‘pincha sportchilarning keyingi janglariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yuboradi».
Voqeaning kelib chiqish sabablari va keyingi qadamlar
Hozircha tomonlarning rasmiy vakillari tomonidan mojaroning aniq sabablari to‘liq ochiqlanmagan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalar boshlanib ulgurdi. Usmon va Umar Nurmagomedovlarning jamoasi hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi bunday keskin vaziyat kelgusida ularning oktagondagi ehtimoliy janglarini yanada prinsipial va kutilmagan shouga aylantirishi mumkin.
Sizningcha, Merab Dvalishvili va Nurmagomedovlar jamoasi o‘rtasidagi bunday to‘qnashuvlar kelajakda ularning o‘zaro rasmiy jang qilishiga sabab bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…