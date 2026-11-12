Abu-Dabida dahanaki jang: Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedov mushtlashib ketdi (video)

2 daqiqa o'qish89
Abu-Dabida dahanaki jang: Merab Dvalishvili va Usmon Nurmagomedov mushtlashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi shahridagi mehmonxonada UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda PFL chempioni Usmon Nurmagomedov va uning jamoa a’zolari o‘rtasida mushtlashuv yuz berdi.
  • Mojaroda Umar Nurmagomedov hamda Dvalishvilining 21 yoshli do‘sti ham ishtirok etgan.
  • Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, qo‘riqchilar uni ushlab turgan vaqtda raqib jamoa a’zolari ularni tepib, urishgan.

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yana bir katta va shov-shuvli mojaro yuz berdi. UFC sobiq chempioni, gruziyalik sportchi Merab Dvalishvili Abu-Dabi shahrida PFL tashkilotining yengil vazndagi amaldagi chempioni rossiyalik Usmon Nurmagomedov va uning jamoa a’zolari bilan mehmonxonada o‘zaro mushtlashib ketdi. Mazkur voqeadan so‘ng Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali o‘zi va do‘stining ahvoli haqida rasmiy ma’lumot berdi.

«Qo‘riqchilar meni ushlab turishganida, ular tepib ketishdi»

Ma’lum bo‘lishicha, mojaro vaqtida Merab Dvalishvilining yonida 21 yoshli yosh gruziyalik kurashchi ham bo‘lgan. Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, uning yosh do‘sti Usmon va Umar Nurmagomedovlarga qarshi mardonavor ravishda teng kurash olib borgan.

«Men bilan birga 21 yoshli yosh do‘stim — gruziyalik kurashchi ham bor edi. U Usmon va Umar Nurmagomedov bilan birdek jang qildi. U hatto: «Agar mendan faqat ikki kishi ustun kela olsa, demak, MMAga o‘taman», dedi. Shundan keyin u boshqa yigitlar bilan ham mushtlashdi. Xudoyim! Qo‘riqchilar meni ushlab turishganida, ular bizni oyoq va mushtlari bilan tepib, urishdi. Bu nima degani o‘zi? Hayot go‘zal, yigitlar! Hammasi yaxshi», — dedi Dvalishvili.

Mushtlashuv va voqea tafsilotlari

Ma’lumotlar

Voqea sodir bo‘lgan joy

Abu-Dabi shahridagi mehmonxona

Ishtirokchilar

Merab Dvalishvili, Usmon Nurmagomedov va ularning jamoa a’zolari

Qatnashgan boshqa sportchilar

Umar Nurmagomedov hamda Dvalishvilining 21 yoshli do‘sti

Jamoalarning pozitsiyasi

Tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchilik qattiq mushtlashuvga aylanib ketgan

Hozirgi holat

Sportchilarning ahvoli yaxshiligi va ularning murojaatlari

«MMA olamidagi bu kabi kutilmagan to‘qnashuvlar va shaxsiy qarama-qarshiliklar ko‘pincha sportchilarning keyingi janglariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yuboradi».

Voqeaning kelib chiqish sabablari va keyingi qadamlar

Hozircha tomonlarning rasmiy vakillari tomonidan mojaroning aniq sabablari to‘liq ochiqlanmagan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalar boshlanib ulgurdi. Usmon va Umar Nurmagomedovlarning jamoasi hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi bunday keskin vaziyat kelgusida ularning oktagondagi ehtimoliy janglarini yanada prinsipial va kutilmagan shouga aylantirishi mumkin.

Sizningcha, Merab Dvalishvili va Nurmagomedovlar jamoasi o‘rtasidagi bunday to‘qnashuvlar kelajakda ularning o‘zaro rasmiy jang qilishiga sabab bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari