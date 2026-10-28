Merab Dvalishvili Pyotr Yandan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi

·35·Sport
Merab Dvalishvili Pyotr Yandan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 35 yoshli gruziyalik jangchi Merab Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida Pyotr Yandan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi.
  • Ushbu trilogiya jangi sportchiga chempionlik kamarini qaytarib olish imkonini bermadi.
  • Shunga qaramay, Dvalishvili tushkunlikka tushmasdan, o‘z jamoasi va muxlislariga minnatdorchilik bildirib, yaqin orada yanada kuchliroq bo‘lib qaytishini va’da qildi.

UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni, 35 yoshli gruziyalik jangchi Merab Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan trilogiya jangida rossiyalik ashaddiy raqibi Pyotr Yandan qabul qilingan mag‘lubiyatdan so‘ng ilk bor omma oldida chiqish qildi.

Ushbu to‘qnashuvdagi mag‘lubiyat Merabga chempionlik kamarini qaytarib olish imkonini bermadi. Shunga qaramay, sobiq chempion tushkunlikka tushmasdan, o‘z jamoasi, yaqinlari va millionlab muxlislariga minnatdorchilik bildirgan holda, yaqin orada yanada kuchliroq bo‘lib qaytishini ma’lum qildi.

«Bizning mehnatimiz besamar ketmadi»: Murojaatning asosiy nuqtalari

Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali o‘zini qo‘llab-quvvatlagan barcha insonlarga dil so‘zlarini yetkazdi:

  • Shukronalik va imon: «Avvalo, Xudoga bergan ne’matlari uchun rahmat aytmoqchiman va minnatdorman», — deya so‘z boshladi jangchi;

  • Jamoadoshlarga tashakkur: Merab o‘z burchagidagi murabbiylariga, shuningdek, uni doimo rivojlanishga undagan Las-Vegas va Nyu-Yorkdagi sparring-sheriklari hamda Long-Aylenddagi do‘stlariga cheksiz sadoqatlari uchun minnatdorlik bildirdi;

  • Muxlislar madori: Sportchi oilasi va muxlislaridan kelayotgan iliq so‘zlar unga kuch berayotganini alohida e’tirof etdi: «Sizning qo‘llab-quvvatlashingiz va sevgingiz men uchun eng muhimi. Eng ko‘p sevgan ishimni qilish uchun oktagonga qaytishni intiqlik bilan kutaman».

Yan va Dvalishvili qarama-qarshiligi: Tarixiy trilogiya xronikasi

Ikki elita jangchisi o‘rtasidagi raqobat UFC tarixidagi eng shiddatli qarama-qarshiliklardan biriga aylandi:

  • 2023 yil mart (birinchi to‘qnashuv): Dvalishvili o‘shanda o‘zining mashhur cheksiz tempi va teykdaunlari bilan Pyotr Yanni ishonchli tarzda mag‘lub etib, faoliyatining cho‘qqisi sari yo‘l olgan edi;

  • O‘tgan yilning dekabr oyi (revansh): Ikkinchi to‘qnashuvda Pyotr Yan ajoyib taktika qo‘llab, Merabdan chempionlik kamarini tortib oldi;

  • Abu-Dabidagi hal qiluvchi bahs: 24 oktyabrda kechgan uchinchi jang ham to‘liq besh raund davom etib, mislsiz jang sifatida yana «Kechaning eng yaxshi jangi» (Fight of the Night) bonusiga sazovor bo‘ldi;

  • Tezkor qaytish va’dasi: Dvalishvili uchinchi jangning texnik tafsilotlariga to‘xtalmadi, ammo o‘zini juda yaxshi his qilayotganini va «Bu mashina hech qachon buzilmaydi» shiori ostida oktagonga qaytishini ta’kidladi.

Endilikda yengil vazn toifasida kamar uchun kurash yangi bosqichga chiqmoqda, Merab Dvalishvili esa mag‘lubiyatga qaramay divizionning eng xavfli va tomoshabop yulduzlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Merab DvalishviliPyotr YanUFC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdiMaykl Bisping Yan va Dvalishvili o‘rtasidagi trilogiya uchun kutilmagan prognoz berdi24 oktabr 17:04Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiPyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldi25 oktabr 08:11UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar24 oktabr 17:11«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi14 avgust 08:16Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi