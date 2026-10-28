Merab Dvalishvili Pyotr Yandan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 35 yoshli gruziyalik jangchi Merab Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida Pyotr Yandan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi.
- Ushbu trilogiya jangi sportchiga chempionlik kamarini qaytarib olish imkonini bermadi.
- Shunga qaramay, Dvalishvili tushkunlikka tushmasdan, o‘z jamoasi va muxlislariga minnatdorchilik bildirib, yaqin orada yanada kuchliroq bo‘lib qaytishini va’da qildi.
UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni, 35 yoshli gruziyalik jangchi Merab Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan trilogiya jangida rossiyalik ashaddiy raqibi Pyotr Yandan qabul qilingan mag‘lubiyatdan so‘ng ilk bor omma oldida chiqish qildi.
Ushbu to‘qnashuvdagi mag‘lubiyat Merabga chempionlik kamarini qaytarib olish imkonini bermadi. Shunga qaramay, sobiq chempion tushkunlikka tushmasdan, o‘z jamoasi, yaqinlari va millionlab muxlislariga minnatdorchilik bildirgan holda, yaqin orada yanada kuchliroq bo‘lib qaytishini ma’lum qildi.
«Bizning mehnatimiz besamar ketmadi»: Murojaatning asosiy nuqtalari
Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali o‘zini qo‘llab-quvvatlagan barcha insonlarga dil so‘zlarini yetkazdi:
Shukronalik va imon: «Avvalo, Xudoga bergan ne’matlari uchun rahmat aytmoqchiman va minnatdorman», — deya so‘z boshladi jangchi;
Jamoadoshlarga tashakkur: Merab o‘z burchagidagi murabbiylariga, shuningdek, uni doimo rivojlanishga undagan Las-Vegas va Nyu-Yorkdagi sparring-sheriklari hamda Long-Aylenddagi do‘stlariga cheksiz sadoqatlari uchun minnatdorlik bildirdi;
Muxlislar madori: Sportchi oilasi va muxlislaridan kelayotgan iliq so‘zlar unga kuch berayotganini alohida e’tirof etdi: «Sizning qo‘llab-quvvatlashingiz va sevgingiz men uchun eng muhimi. Eng ko‘p sevgan ishimni qilish uchun oktagonga qaytishni intiqlik bilan kutaman».
Yan va Dvalishvili qarama-qarshiligi: Tarixiy trilogiya xronikasi
Ikki elita jangchisi o‘rtasidagi raqobat UFC tarixidagi eng shiddatli qarama-qarshiliklardan biriga aylandi:
2023 yil mart (birinchi to‘qnashuv): Dvalishvili o‘shanda o‘zining mashhur cheksiz tempi va teykdaunlari bilan Pyotr Yanni ishonchli tarzda mag‘lub etib, faoliyatining cho‘qqisi sari yo‘l olgan edi;
O‘tgan yilning dekabr oyi (revansh): Ikkinchi to‘qnashuvda Pyotr Yan ajoyib taktika qo‘llab, Merabdan chempionlik kamarini tortib oldi;
Abu-Dabidagi hal qiluvchi bahs: 24 oktyabrda kechgan uchinchi jang ham to‘liq besh raund davom etib, mislsiz jang sifatida yana «Kechaning eng yaxshi jangi» (Fight of the Night) bonusiga sazovor bo‘ldi;
Tezkor qaytish va’dasi: Dvalishvili uchinchi jangning texnik tafsilotlariga to‘xtalmadi, ammo o‘zini juda yaxshi his qilayotganini va «Bu mashina hech qachon buzilmaydi» shiori ostida oktagonga qaytishini ta’kidladi.
Endilikda yengil vazn toifasida kamar uchun kurash yangi bosqichga chiqmoqda, Merab Dvalishvili esa mag‘lubiyatga qaramay divizionning eng xavfli va tomoshabop yulduzlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…