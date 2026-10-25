«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 8-turida «Inter» klubi o‘z maydonida «Fiorentina» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Mehmonlar 65-daqiqada Alexandro goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, milanliklar 91-daqiqada Markus Tyuram va 97-daqiqada Pyotr Zelinski kiritgan gollar evaziga kambek qayd etdi.
- Kristian Kivu boshqaruvidagi «Inter» joriy mavsumdagi 8 ta o‘yinda 7 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etib, mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda.
Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Fiorentina»ni qabul qilib, mavsumning eng dramatik va ehtiroslarga boy bahslaridan birida 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Milanliklar bahsning asosiy vaqti yakuniga qadar hisobda ortda qolayotgan edi, ammo bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritib, haqiqiy kambekni amalga oshirdi.
Kutilmagan gol va 91 hamda 97-daqiqalardagi burilish
Uchrashuv shiddatli kurashlar bilan kechib, asosiy kulminatsiya o‘yin oxirida yuz berdi:
«Fiorentina» hisobni ochdi (65-daqiqa): Mehmonlar futbolchisi Alexandro ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida «Inter» darvozasini ishg‘ol etib, florensiyaliklarni oldinga olib chiqdi;
Tyuramning najot goli (91-daqiqa): Qo‘shib berilgan birinchi daqiqada fransiyalik hujumchi Markus Tyuram muhim golni urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Zelinskining g‘alaba penaltisi (97-daqiqa): 97-daqiqada esa Pyotr Zelinski belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, «Inter»ga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.
Kristian Kivu boshqaruvidagi yengilmas seriya: 8 o‘yin, 7 g‘alaba
Ushbu g‘alaba milanliklarning chempionlik poygasidagi mavqeini yanada mustahkamladi:
Mag‘lubiyatsiz seriya: «Inter» A Seriyaning dastlabki 8 ta turida biror marta ham mag‘lub bo‘lmasdan, 7 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etdi;
Yagona ochko yo‘qotish: Kivu shogirdlari mavsumdagi yagona durangni faqat «Roma»ga qarshi safar bahsida (2:2) qayd etgan edi;
Oldingi natijalar: Bungacha jamoa «Monsa» (4:1), «Kalyari» (0:1), «Napoli» (3:2), «Udineze» (5:3), «Parma» (3:0) va «Bolonya» (1:3) ustidan yorqin g‘alabalarga erishgan.
So‘nggi soniyalargacha kurashgan milanliklar yana bir bor chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanligini isbotladi.
Izohlar 0
…