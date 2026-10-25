«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi

·56·Sport
«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 8-turida «Inter» klubi o‘z maydonida «Fiorentina» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Mehmonlar 65-daqiqada Alexandro goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, milanliklar 91-daqiqada Markus Tyuram va 97-daqiqada Pyotr Zelinski kiritgan gollar evaziga kambek qayd etdi.
  • Kristian Kivu boshqaruvidagi «Inter» joriy mavsumdagi 8 ta o‘yinda 7 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etib, mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda.

Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Fiorentina»ni qabul qilib, mavsumning eng dramatik va ehtiroslarga boy bahslaridan birida 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Milanliklar bahsning asosiy vaqti yakuniga qadar hisobda ortda qolayotgan edi, ammo bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritib, haqiqiy kambekni amalga oshirdi.

Kutilmagan gol va 91 hamda 97-daqiqalardagi burilish

Uchrashuv shiddatli kurashlar bilan kechib, asosiy kulminatsiya o‘yin oxirida yuz berdi:

  • «Fiorentina» hisobni ochdi (65-daqiqa): Mehmonlar futbolchisi Alexandro ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida «Inter» darvozasini ishg‘ol etib, florensiyaliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Tyuramning najot goli (91-daqiqa): Qo‘shib berilgan birinchi daqiqada fransiyalik hujumchi Markus Tyuram muhim golni urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Zelinskining g‘alaba penaltisi (97-daqiqa): 97-daqiqada esa Pyotr Zelinski belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, «Inter»ga muhim 3 ochkoni taqdim etdi.

Kristian Kivu boshqaruvidagi yengilmas seriya: 8 o‘yin, 7 g‘alaba

Ushbu g‘alaba milanliklarning chempionlik poygasidagi mavqeini yanada mustahkamladi:

  • Mag‘lubiyatsiz seriya: «Inter» A Seriyaning dastlabki 8 ta turida biror marta ham mag‘lub bo‘lmasdan, 7 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etdi;

  • Yagona ochko yo‘qotish: Kivu shogirdlari mavsumdagi yagona durangni faqat «Roma»ga qarshi safar bahsida (2:2) qayd etgan edi;

  • Oldingi natijalar: Bungacha jamoa «Monsa» (4:1), «Kalyari» (0:1), «Napoli» (3:2), «Udineze» (5:3), «Parma» (3:0) va «Bolonya» (1:3) ustidan yorqin g‘alabalarga erishgan.

So‘nggi soniyalargacha kurashgan milanliklar yana bir bor chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanligini isbotladi.

InterFiorentinaItaliya A SeriyasiMarkus Tyuram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnInter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnBugun 15:34Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:10Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matnBolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:06Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadi15 avgust 22:19Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi6 iyun 21:44«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi12 sentabr 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi