“Yuventus” ikki bor hisobda ortda qolib, “Fiorentina” bilan jangovar durang qayd etdi

·10·Sport
“Yuventus” ikki bor hisobda ortda qolib, “Fiorentina” bilan jangovar durang qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 11-turi doirasida «Fiorentina» va «Yuventus» klublari o‘rtasida kechgan bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • «Artemio Franki» stadionida o‘tgan uchrashuvda mezbonlar safida Pellegrino va Njiye gol urgan bo‘lsa, turinliklar tarkibida Nik Voltemade hamda Bremer muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi.
  • Luchano Spalletti shogirdlari ikki marta hisobda ortda qolganiga qaramay, iroda ko‘rsatib Florensiyadan bir ochko bilan qaytdi.

Italiya A Seriyasining 11-turiga yakun yasab bergan markaziy uchrashuvda Turinning «Yuventus» klubi safarda azaliy raqiblaridan biri bo‘lgan «Fiorentina» mehmoni bo‘ldi. «Artemio Franki» stadionida kechgan keskin va murosasiz bahs 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Luchano Spalletti shogirdlari o‘yin davomida ikki marta hisobda ortda qolishiga qaramay, iroda ko‘rsatib muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi va Florensiya safaridan bir ochko bilan qaytdi.

Tezkor gollar, almashinuvlar va Bremerning muhim zarbasi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tempda va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda kechdi:

  • 4-daqiqada tezkor zarba: O‘yin start olishi bilan faollik ko‘rsatgan mezbonlar safida Pellegrino hisobni ochib, «binafsharanglilar»ni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • 32-daqiqada Voltemadedan javob: Birinchi bo‘limning yarim soati o‘tib, «Yuventus» hujumchisi Nik Voltemade o‘z imkoniyatini golga aylantirib, muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 54-daqiqada Njiyedan yangi zarba: Ikkinchi bo‘lim boshida florensiyaliklar yana bosimni oshirdi va Njiye raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 66-daqiqada himoyachidan muhim gol: Spalletti amalga oshirgan qator almashtirishlardan so‘ng turinliklar standart vaziyatdan unumli foydalandi: markaziy himoyachi Bremer muhim gol muallifiga aylanib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 2:2.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya. 11-tur

    «Fiorentina» — «Yuventus» 2:2

    8 noyabr, «Artemio Franki» stadioni

    Gollar: Pellegrino (4), Njiye (54) — Voltemade (32), Bremer (66).

    Ogohlantirishlar: Kabal (13), Bremer (22), Oulai (50), Kolo-Muani (73).

  • «Fiorentina»: David De Xea, Ximenes, Dragushin, Viyeri, Mariu, N'Dur, Oulai (Fajoli, 65), Mastantuono, Pote (Breshianini, 65), Njiye (Nionto, 86), Pellegrino (Betu, 86).

  • «Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi (Gatti, 89), Kabal (Chelik, 57), Makkenni (Ekhator, 78), Kopmeyners, Luiz, Boga (Alaybegovich, 57), Kolo-Muani, Voltemade (Jegrova, 57).

Turnir jadvalidagi vaziyat

11-tur yakunlariga ko‘ra, ochko yo‘qotgan ikkala jamoa ham musobaqa jadvalida quyidagicha joylashdi:

  • «Yuventus» — 18 ochko: Turinliklar ushbu durang natijasida hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazib, kuchli to‘rtlikdan biroz uzilgan holda 7-o‘rinda qolmoqda;

  • «Fiorentina» — 9 ochko: Mezbonlar o‘z maydonidagi g‘alabani qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, ochkolarini 9 taga yetkazib, turnir jadvalining 15-pog‘onasini egallab turibdi.

YuventusFiorentinaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdiA Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdi3 noyabr 06:55Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn2 noyabr 21:34Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 23:47«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi25 oktabr 19:31Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnInter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 15:34Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?