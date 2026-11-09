“Yuventus” ikki bor hisobda ortda qolib, “Fiorentina” bilan jangovar durang qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 11-turi doirasida «Fiorentina» va «Yuventus» klublari o‘rtasida kechgan bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- «Artemio Franki» stadionida o‘tgan uchrashuvda mezbonlar safida Pellegrino va Njiye gol urgan bo‘lsa, turinliklar tarkibida Nik Voltemade hamda Bremer muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi.
- Luchano Spalletti shogirdlari ikki marta hisobda ortda qolganiga qaramay, iroda ko‘rsatib Florensiyadan bir ochko bilan qaytdi.
Italiya A Seriyasining 11-turiga yakun yasab bergan markaziy uchrashuvda Turinning «Yuventus» klubi safarda azaliy raqiblaridan biri bo‘lgan «Fiorentina» mehmoni bo‘ldi. «Artemio Franki» stadionida kechgan keskin va murosasiz bahs 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Luchano Spalletti shogirdlari o‘yin davomida ikki marta hisobda ortda qolishiga qaramay, iroda ko‘rsatib muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi va Florensiya safaridan bir ochko bilan qaytdi.
Tezkor gollar, almashinuvlar va Bremerning muhim zarbasi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tempda va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda kechdi:
4-daqiqada tezkor zarba: O‘yin start olishi bilan faollik ko‘rsatgan mezbonlar safida Pellegrino hisobni ochib, «binafsharanglilar»ni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi — 1:0;
32-daqiqada Voltemadedan javob: Birinchi bo‘limning yarim soati o‘tib, «Yuventus» hujumchisi Nik Voltemade o‘z imkoniyatini golga aylantirib, muvozanatni tikladi — 1:1;
54-daqiqada Njiyedan yangi zarba: Ikkinchi bo‘lim boshida florensiyaliklar yana bosimni oshirdi va Njiye raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirdi;
66-daqiqada himoyachidan muhim gol: Spalletti amalga oshirgan qator almashtirishlardan so‘ng turinliklar standart vaziyatdan unumli foydalandi: markaziy himoyachi Bremer muhim gol muallifiga aylanib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 2:2.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 11-tur
«Fiorentina» — «Yuventus» 2:2
8 noyabr, «Artemio Franki» stadioni
Gollar: Pellegrino (4), Njiye (54) — Voltemade (32), Bremer (66).
Ogohlantirishlar: Kabal (13), Bremer (22), Oulai (50), Kolo-Muani (73).
«Fiorentina»: David De Xea, Ximenes, Dragushin, Viyeri, Mariu, N'Dur, Oulai (Fajoli, 65), Mastantuono, Pote (Breshianini, 65), Njiye (Nionto, 86), Pellegrino (Betu, 86).
«Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi (Gatti, 89), Kabal (Chelik, 57), Makkenni (Ekhator, 78), Kopmeyners, Luiz, Boga (Alaybegovich, 57), Kolo-Muani, Voltemade (Jegrova, 57).
Turnir jadvalidagi vaziyat
11-tur yakunlariga ko‘ra, ochko yo‘qotgan ikkala jamoa ham musobaqa jadvalida quyidagicha joylashdi:
«Yuventus» — 18 ochko: Turinliklar ushbu durang natijasida hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazib, kuchli to‘rtlikdan biroz uzilgan holda 7-o‘rinda qolmoqda;
«Fiorentina» — 9 ochko: Mezbonlar o‘z maydonidagi g‘alabani qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, ochkolarini 9 taga yetkazib, turnir jadvalining 15-pog‘onasini egallab turibdi.
Izohlar 0
…