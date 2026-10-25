Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Inter — Fiorentina uchrashuvi 25 oktyabr, 16:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 49. Provedel I., 25. Akandji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 20. Chalxanoglu X., 30. Karlos Augusto, 17. Diuf A., 94. Espozito F., 22. Mxitaryan X., 9. Tyuram M.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D. (kapitan), 4. Breshianini M., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 5. Pongrachich M., 21. Valdepenyas V.
Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.
Jonli reportaj0-1 JONLI
69
Inter penalti belgilanishini talab qilmoqda, ammo hakam bu toza kurash deb hisobladi va o‘yin davom etmoqda!
68
Mauritsio Mariani hushtagini chaldi va Viyeri (Fiorentina) raqibini yiqitgani uchun qoidabuzarlikni qayd etdi. Hakam hushtak chaldi va Inter darvozasiga penalti belgiladi!!
67
Anj-Yoan Bonni (Inter) darvoza oldi maydonchasi ichida ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u to‘pni darvozaning markaziga pastlatib yo‘lladi, ammo David de Xea ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
65
Qanday ajoyib lahza! Alexandro Ximenes (Fiorentina) to‘pga ega chiqdi va uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi. Bu yaxshi qaror bo‘lib chiqdi, chunki uning zarbasi darvozaning yuqori o‘ng burchagidan joy oldi. Ivan Provedel ishonqiramay boshini chayqamoqda. Hisob 0:1 ga o‘zgardi.
64
O‘zgarish yuz bermoqda. Franchesko Pio Espozito maydonni tark etmoqda va Kristian Kivu Anj-Yoan Bonniga (Inter) so‘nggi taktik ko‘rsatmalarni bermoqda.
63
Alexandro Ximenes (Fiorentina) o‘zini yaxshi his qilmoqda va o‘yinni davom ettirishga tayyor.
62
Endi Diuf (Inter) darvozabonni kutilmagan zarba bilan dog‘da qoldirmoqchi bo‘ldi, ammo zarba aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
60
Alexandro Ximenes (Fiorentina) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada jiddiyligi hozircha noma’lum.
60
Franchesko Pio Espozito (Inter) oldinga uzatma berdi, ammo to‘pni kuchliroq tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Fiorentina darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
57
Hakan Chalhano‘g‘li (Inter) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar ishonchli harakat qilishdi.
57
To‘p jarima maydonchasi bo‘ylab Markus Tyuramga (Inter) uzatildi va unda gol urish uchun imkoniyat paydo bo‘ldi. U darvozaning yuqori burchagini nishonga oldi, ammo David de Xea ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi.
55
Mauritsio Mariani hushtagini chaldi, chunki Alessandro Bastoni (Inter) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi.
55
Genrix Mxitaryan (Inter) to‘pni juda noqulay tepdi. U uzoq masofadan to‘pga kuchli zarba berdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
51
Paolo Vanoli uchun muammolar, chunki Marin Pongrachich (Fiorentina) endi o‘ynay olmaydi. Uning jarohati juda jiddiy va uning o‘rniga Viyeri maydonga tushmoqda.
50
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Marin Pongrachich (Fiorentina) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
49
Xavfli vaziyat! Markus Tyuram (Inter) Karlos Augustodan uzatma qabul qilib, gol urishga juda yaqin keldi, ammo uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
46
Mauritsio Mariani hushtagini chaldi va ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+1
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘limni yakunladi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
44
Markus Tyuram (Inter) jarima maydonchasi burchagida bo‘sh hudud topib oldi va darvozaning chap pastki burchagiga kuchli zarba yo‘lladi, ammo David de Xea ikki qo‘li bilan ajoyib seyv namoyish etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
40
Hakan Chalxanoglu (Inter) jarima zarbasini tez amalga oshirmoqchidek ko‘rindi, ammo u to‘pni jarima maydonchasi ichidagi sheriklariga uzatishga qaror qildi.
39
Viktor Valdepenyas (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
36
Franchesko Pio Espozito (Inter) juda yaqin masofadan boshi bilan to‘pni darvozaning pastki chap burchagiga yo‘lladi, ammo David de Xea ajoyib seyv ko‘rsatib, to‘pni qaytarib qoldi.
35
Hakan Chalhano‘g‘lu (Inter) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri yaxshi harakat qilib, to‘pni boshi bilan maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
35
Markus Tyuram (Inter) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
34
Marin Pongrachich (Fiorentina) to‘pni oldi va jarima zarbasini amalga oshirish uchun joylashtirdi.
33
Franchesko Pio Espozito (Inter) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
31
Fiorentina o‘yinchilaridan biri oldinga o‘tib ketdi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
29
Aliu Njiye (Fiorentina) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib olish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo uzatma juda uzun bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Inter darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
26
Inter o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular hujumda yangi imkoniyatlar yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
25
55:45 – to‘pga egalik qilish bo‘yicha so‘nggi ko‘rsatkich.
23
Genrix Mxitaryan (Inter) gol urish uchun qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Jarima maydonchasiga yetkazilgan ajoyib uzatma Genrix Mxitaryanni (Inter) topdi, u bosh bilan zarba berish uchun sakradi, ammo to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga yo‘lladi.
21
Burchakdan uzatilgan ajoyib to‘p Karlos Augustoning (Inter) boshiga kelib tushdi, ammo u to‘pni darvozaga aniq yo‘naltira olmadi va u o‘ng ustun yonidan ancha nariga o‘tib ketdi.
21
Hakan Chalxanoglu (Inter) burchak zarbasini ijro etadigan ko‘rinadi.
15
Chiroyli hujum uyushtirildi, yakunda Nikolo Barella (Inter) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. Ammo to‘p darvozaning qoq markaziga yo‘naltirilgani bois, David de Xea uni qiyinchiliksiz ushlab oldi.
11
Markus Tyuram (Inter) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
10
Inter burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
6
Yann Bissek (Inter) jamoadoshlarini izlab jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi.
2
Hakamning hushtagi sadosi ushbu o‘yinning quloqni qomatga keltiruvchi muhitida deyarli eshitilmay qoldi. Franko Mastantuono (Fiorentina) o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasi uchun to‘pni joylashtirmoqda.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
16:32
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! Fiorentina o‘yinni boshlab beradi.
16:30
Bugungi o‘yinni Mauritsio Mariani boshqarib boradi.
16:30
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
16:30
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Izohlar 0
…