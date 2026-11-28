Inter — Jenoa: jonli matnli translyatsiya (Italiya A Seriyasi)
Sport1 daqiqa o'qish62
Italiya A Seriyasi doirasidagi Inter — Jenoa uchrashuvi 29 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 49. Provedel I., 25. Akandji M., 23. Barella N., 31. Bissek Y., 30. Karlos Augusto, 32. Dimarko F., 17. Diuf A., 21. Jons K., 10. Martines L., 8. Suchich P., 9. Tyuram M.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 3. Exizibue K., 77. Ellertsson M. E., 10. Junior Messias, 27. Markandalli A., 2. Mitay M., 18. Osmaich M., 34. Otoa S., 25. Traore X. J., 22. Vaskes J. (kapitan), 71. Viafe S.
Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.
Jonli reportaj3-0 JONLI
- 45+4Jovanni Ayroldi hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
- 45+33-0Gol! Petar Suchich (Inter) penalti nuqtasidan darvozaning o‘ng pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon Jastin Beyloda hech qanday imkoniyat qolmadi!
- 45+2Petar Suchich (Inter) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
- 45+1Sebastyan Otoa (Jenoa) raqibiga nisbatan qoidani buzdi. Hakam Jovanni Ayroldi aynan shuni qayd etdi. Bu Inter darvozasiga belgilangan penalti! Ularda gol urish uchun yaxshi imkoniyat bor.
- 45+1O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
- 45VARBosh hakam VAR tekshiruvidan so‘ng qaroridan mamnun va ofsayd tufayli golni bekor qildi. Inter futbolchilarining kayfiyati tushib ketdi.
- 45VARInter futbolchilari o‘z nishonlashlarini to‘xtatishdi, chunki hakam Jovanni Ayroldi golni ko‘rib chiqish uchun VAR ishorasini qildi, katta ehtimol bilan hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash uchun.
- 443-0Gol! Lautaro Martines ajoyib ko‘rish qobiliyatini namoyish etib, jarima maydonchasi ichida Federiko Dimarkoni (Inter) nozik pas bilan topdi, uning birinchi urinishda yo‘llagan aniq zarbasi darvozaning o‘rtasiga pastlab kirib ketdi. 3:0.
- 43Jovanni Ayroldi vaziyatni yaqqol ko‘rib turibdi va Junior Messias (Jenoa) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
- 402-0Gol! Markus Tyuram (Inter) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi va darvozaning quyi o‘ng burchagiga aniq zarba yo‘llab, darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
- 38Federiko Dimarko (Inter) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p himoyachilar to‘dasiga borib tegdi va ulardan biri xavfni bartaraf etdi.
- 38Karlos Augusto (Inter) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, atrofga nazar tashladi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib, xavfsiz joyga qaytdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Inter hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
- 36Samuel Viafe (Jenoa) jarima maydonchasi atrofida o‘zi uchun bo‘sh joy topdi va xavfli zarba yo‘lladi. Himoyachilardan biri to‘p darvozabonga yetib borguniga qadar uni to‘sib qoldi va darvozabonning ishtirokiga hojat qolmadi.
- 31Karlos Augusto (Inter) hakam tomonidan ogohlantirildi.
- 291-0Ajoyib jamoaviy o‘yin natijasida urilgan super gol! Lautaro Martines (Inter) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va chap ustun ichkarisiga pastdan kuchli zarba yo‘lladi. Bunday zarbalar oldida darvozabon ojiz qoladi.
- 28Karlos Augusto (Inter) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Jovanni Ayroldi haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
- 28Junior Messias (Jenoa) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida aniq uzatmani qabul qilib oldi, ammo zarba berishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. Juda sust harakat!
- 28Kyortis Jons (Inter) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
- 26Jenoa tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, to‘p himoyachilardan biri tomonidan osonlik bilan egallab olindi.
- 24Jenoa burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
- 20Federiko Dimarko (Inter) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib olib, xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
- 17Sariq kartochka Nikolo Barella (Inter) ga ko‘rsatildi.
- 16Federiko Dimarko (Inter) burchak zarbasidan to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib to‘pga yetib keldi va xavfni bartaraf etdi.
- 16Markus Tyuram (Inter) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi, ammo himoyachilar bosh bilan to‘pni uzoqlashtirishdi. Inter raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
- 15Mikael Egill Ellertsson (Jenoa) ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi! U jarima maydonchasi yaqinida bo‘sh hudud topib oldi va boshi bilan darvoza tomon zarba berdi, ammo zarbaga kuch ham, aniqlik ham yetishmadi. To‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi!
- 13Karlos Augusto (Inter) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustunga tegdi! U uchun qanday omadsiz lahza.
- 13Federiko Dimarko (Inter) jarima maydonchasiga to‘pni uzatdi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi.
- 12Federiko Dimarko (Inter) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar to‘dasi ichiga kirib ketdi.
- 12Federiko Dimarko (Inter) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmadan so‘ng darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachi beixtiyor to‘pni darvoza chizig‘i ustida to‘sib qoldi. Inter burchak zarbasi ishlab oldi.
- 10Markus Tyuram (Inter) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
- 9Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish natijasida Jenoa uchun burchak zarbasi samarasiz yakunlandi.
- 9Jenoa burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni uzoqlashtirdi. Hakam Jenoa foydasiga burchak zarbasi belgiladi.
- 8Jenoa burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi. Jenoa burchak zarbasini ishlab oldi.
- 8Hamed Junior Traore (Jenoa) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etdi. Jenoa burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 7Nikolo Barella (Inter) tomonidan amalga oshirilgan uzatma jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga uzoqlashtirishdi.
- 5Markus Tyuram (Inter) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
- 4Inter o‘yin sur’atini nazorat qilmoqda va aniq qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga uzatmoqda.
- 1Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
- 00:46Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Inter boshlab beradi.
- 00:45Bugungi o‘yinni Jovanni Ayroldi boshqarib boradi.
- 00:45Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
- 00:45Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…