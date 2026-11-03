A Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdi

·50·Sport
A Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 10-turida «Fiorentina» klubi safarda «Sassuolo» darvozasiga to‘rtta gol urib, 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Mezbonlar safida Lorente dubl qayd etgan bo‘lsa, mehmonlar tarkibida Pelegrino, Njiye, Franko Mastantuono va Valdepenyas o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘ydi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 8 ochkoga ega bo‘lgan florensiyaliklar turnir jadvalida 15-o‘ringa ko‘tarildi, «Sassuolo» esa 16-pog‘onaga tushib ketdi.

Italiya A Seriyasining 10-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlardan birida muxlislar haqiqiy hujumkor futbol va gollar festivali guvohi bo‘ldi. Safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lgan Florensiyaning «Fiorentina» klubi shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan bahsda 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvda argentinalik yosh iste’dod Franko Mastantuono yana o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi hamda florensiyaliklarning g‘alabasiga salmoqli hissa qo‘shdi.

O‘yin xronikasi: Lorentening dubli va florensiyaliklarning kuchli javobi

Bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va kutilmagan burilishlarga boy tarzda rivojlandi:

  • Lorente hisobni ochdi (25-daqiqa): Mezbonlar safida faollik ko‘rsatgan Lorente bahsning 25-daqiqasida David De Xea darvozasini ishg‘ol qilib, «Sassuolo»ni oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Birinchi bo‘lim so‘ngidagi javob (45-daqiqa): Tanaffusga chiqish arafasida mehmonlar bosimni oshirdi va Pelegrino hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;

  • Ikkinchi bo‘limdagi tezkor zarba (50-daqiqa): Ikkinchi 45 daqiqalikni keskin hujumlar bilan boshlagan «Fiorentina» Njiyening aniq zarbasi evaziga oldinga o‘tib oldi — 1:2;

  • Lorentedan dubl (65-daqiqa): 65-daqiqada yana sahnaga chiqqan Lorente muvozanatni tiklab, dublini rasmiylashtirdi — 2:2;

  • Mastantuono va Valdepenyasning nuqtasi: O‘yinning kulminatsiya qismida mehmonlar ustunlikni to‘liq o‘z qo‘llariga olishdi. 79-daqiqada Franko Mastantuono muhim gol urib hisobni 2:3 ko‘rinishiga olib keldi, 90-daqiqada esa zaxiradan tushgan Valdepenyas o‘yindagi so‘nggi to‘pni kiritib, 2:4 hisobidagi yorqin g‘alabani ta’minladi.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alabadan so‘ng Florensiya jamoasi ochkolari sonini 8 taga yetkazib olib, turnir jadvalida 15-o‘ringa ko‘tarildi. Xuddi shuncha — 8 ochkoga ega bo‘lgan «Sassuolo» esa to‘plar nisbatiga ko‘ra 16-pog‘onaga tushib ketdi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi

  • Italiya A Seriyasi. 10-tur

  • «Sassuolo» — «Fiorentina» 2:4

  • Gollar: Lorente 25, 65 — Pelegrino 45, Njiye 50, Mastantuono 79, Valdepenyas 90.

«Fiorentina» tarkibi:

David De Xea, Ximenes, Joau Mariu, Dregushin, Viyeri, Fajioli (Nionto, 63), Breshianini, Ndur, Njiye (Oulay, 63), Pelegrino (Pedru Gonsalvesh, 77), Franko Mastantuono (Valdepenyas, 89).

Italiya A SeriyasiFiorentinaSassuoloFranko Mastantuono
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnKecha 21:34“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi28 oktabr 07:03Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 21:34«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi7 oktabr 15:48Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 23:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi