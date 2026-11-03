A Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 10-turida «Fiorentina» klubi safarda «Sassuolo» darvozasiga to‘rtta gol urib, 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Mezbonlar safida Lorente dubl qayd etgan bo‘lsa, mehmonlar tarkibida Pelegrino, Njiye, Franko Mastantuono va Valdepenyas o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘ydi.
- Ushbu natijadan so‘ng 8 ochkoga ega bo‘lgan florensiyaliklar turnir jadvalida 15-o‘ringa ko‘tarildi, «Sassuolo» esa 16-pog‘onaga tushib ketdi.
Italiya A Seriyasining 10-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlardan birida muxlislar haqiqiy hujumkor futbol va gollar festivali guvohi bo‘ldi. Safarda «Sassuolo» mehmoni bo‘lgan Florensiyaning «Fiorentina» klubi shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan bahsda 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvda argentinalik yosh iste’dod Franko Mastantuono yana o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi hamda florensiyaliklarning g‘alabasiga salmoqli hissa qo‘shdi.
O‘yin xronikasi: Lorentening dubli va florensiyaliklarning kuchli javobi
Bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va kutilmagan burilishlarga boy tarzda rivojlandi:
Lorente hisobni ochdi (25-daqiqa): Mezbonlar safida faollik ko‘rsatgan Lorente bahsning 25-daqiqasida David De Xea darvozasini ishg‘ol qilib, «Sassuolo»ni oldinga olib chiqdi — 1:0;
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi javob (45-daqiqa): Tanaffusga chiqish arafasida mehmonlar bosimni oshirdi va Pelegrino hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;
Ikkinchi bo‘limdagi tezkor zarba (50-daqiqa): Ikkinchi 45 daqiqalikni keskin hujumlar bilan boshlagan «Fiorentina» Njiyening aniq zarbasi evaziga oldinga o‘tib oldi — 1:2;
Lorentedan dubl (65-daqiqa): 65-daqiqada yana sahnaga chiqqan Lorente muvozanatni tiklab, dublini rasmiylashtirdi — 2:2;
Mastantuono va Valdepenyasning nuqtasi: O‘yinning kulminatsiya qismida mehmonlar ustunlikni to‘liq o‘z qo‘llariga olishdi. 79-daqiqada Franko Mastantuono muhim gol urib hisobni 2:3 ko‘rinishiga olib keldi, 90-daqiqada esa zaxiradan tushgan Valdepenyas o‘yindagi so‘nggi to‘pni kiritib, 2:4 hisobidagi yorqin g‘alabani ta’minladi.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alabadan so‘ng Florensiya jamoasi ochkolari sonini 8 taga yetkazib olib, turnir jadvalida 15-o‘ringa ko‘tarildi. Xuddi shuncha — 8 ochkoga ega bo‘lgan «Sassuolo» esa to‘plar nisbatiga ko‘ra 16-pog‘onaga tushib ketdi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi
Italiya A Seriyasi. 10-tur
«Sassuolo» — «Fiorentina» 2:4
Gollar: Lorente 25, 65 — Pelegrino 45, Njiye 50, Mastantuono 79, Valdepenyas 90.
«Fiorentina» tarkibi:
David De Xea, Ximenes, Joau Mariu, Dregushin, Viyeri, Fajioli (Nionto, 63), Breshianini, Ndur, Njiye (Oulay, 63), Pelegrino (Pedru Gonsalvesh, 77), Franko Mastantuono (Valdepenyas, 89).
Izohlar 0
…