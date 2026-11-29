«Inter» o‘z maydonida «Jenoa»ni 4:0 hisobida tor-mor etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 13-turida «Jenoa» ustidan 4:0 hisobida g‘alaba qozongan «Inter» turnir jadvalida 32 ochko bilan 2-o‘ringa ko‘tarildi.
- Kristian Kivu shogirdlari safida Lautaro Martines hisobni ochgan bo‘lsa, Markus Tyuram dubl qayd etdi va Petar Suchich bitta gol muallifiga aylandi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 16 ochkoga ega «Jenoa» klubi 11-o‘rinda qoldi.
Italiya A Seriyasining 13-turi doirasida Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Jenoa»ni qabul qildi. Uchrashuvda Kristian Kivu shogirdlari mehmonlar darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritib, 4:0 hisobidagi yirik g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Markus Tyuramning dubli va birinchi bo‘limdagi ustunlik
Milanliklar bahs taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq deyarli hal qilib qo‘yishdi. 29-daqiqada jamoa sardori Lautaro Martines hisobni ochgan bo‘lsa, 40-daqiqada Markus Tyuram oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+3) Petar Suchich ham o‘z nomini tabloga yozdirib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi — 3:0.
Ikkinchi bo‘limda ham ustunlikni qo‘ldan bermagan «neradzurrilar» 54-daqiqada Markus Tyuramning ikkinchi goli evaziga bahsga yakuniy nuqtani qo‘yishdi — 4:0.
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter» o‘z ochkolari sonini 32 taga yetkazib, turnir jadvalining 2-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi. Genuya klubi esa 16 ochko bilan 11-o‘rinda qoldi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Italiya A Seriyasi, 13-tur
Uchrashuv va natija
«Inter» — «Jenoa» 4:0
Gollar
Lautaro Martines (29'), Markus Tyuram (40', 54'), Petar Suchich (45+3')
Turnir jadvalidagi holat
«Inter» — 32 ochko (2-o‘rin); «Jenoa» — 16 ochko (11-o‘rin)
«Inter» tarkibi
Provedel, Bissek, Akanji, Diuf, Barella, Suchich, Karlos Augusto (Stounz, 59), Jons, Dimarko (Luis Enrike, 83), Tyuram (Lavelli, 83), Lautaro Martines (Espozito, 59)
«Jenoa» tarkibi
Beylo, Markandalli, Otoa, Vaskes, Kingsli, Viaf, Traore (Frendrup, 56), Mitay, Ellerston, Mikael, Osmaich (Venturino, 66), Messyas (Vitinya, 57)
Sizningcha, Kristian Kivu boshqaruvida 2-o‘ringa ko‘tarilib olgan «Inter» ushbu mavsumda Skudetto uchun kurashda asosiy favoritga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya A Seriyasi hamda «Inter»ning chempionlik poygasini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…