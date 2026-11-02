Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn

·31·Sport
Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo — Fiorentina uchrashuvi 2 noyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 17. Adzich V., 10. Berardi D., 5. Kande F., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 21. Idzes J., 45. Loriyente A., 18. Matich N., 55. Sulemana I., 6. Valyukevich S.

Sassuolo zaxiradagilari: 50. Bakola D., 9. Boui K., 15. Chaleta-Sar D., 46. Chinkuegrano S., 25. Dominges B., 8. Gion A., 14. Kulla G., 35. Lipani L., 49. Murich A., 33. Obrador R., 26. Odental K., 70. Pieranolo E., 77. Perini N., 12. Satalino G., 20. Van der Brempt I.

Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.

Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D. (kapitan), 4. Breshianini M., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 17. Joau Mariu, 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 33. Veri.

Fiorentina zaxiradagilari: 75. Beldenti D., 23. Betu, 53. Kristensen O., 76. Chanchulli S., 70. Krochi F., 2. Dodo, 29. Nonto U., 42. Inao Ulai K., 19. Letsserini L., 28. Pote, 21. Valdepenyas V.

Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.

Jonli reportaj1-0 JONLI
28
Franko Mastantuono (Fiorentina) uzoq masofadan jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p o‘ng ustundan anchagina chetlab o‘tib ketdi. Juda omadsiz zarba!
27
Matteo Marchenaro fol uchun hushtak chaldi, chunki Fali Kande (Sassuolo) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi. Fiorentina jarima zarbasini amalga oshiradi.
251-0
Arman Lorente (Sassuolo) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hudud topib, ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va aniq past zarba bilan to‘pni darvozaning chap quyi burchagiga joylab qo‘ydi.
25
Vasiliy Adjich (Sassuolo) qo‘polligi uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Matteo Marchenaro maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
23
Sassuolo o‘yinchilaridan biri oldinga o‘tib ketdi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
21
Fiorentina burchak zarbasidan gol urish uchun imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
21
Fiorentina tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi. Fiorentina burchak zarbasini amalga oshiradi.
20
Jey Idzes (Sassuolo) qo‘pollik ishlatdi va hakam hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Fiorentinaga imtiyoz berildi. Ular jarima zarbasini amalga oshirishadi.
19
Sebastyano Espozito (Sassuolo) to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p to‘sin ustidan o‘tib ketdi.
17
Hozirgi vaqtda to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 44:56 ni tashkil etmoqda.
15
Fali Kande (Sassuolo) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Matteo Marchenaro o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
12
Nemanya Matich (Sassuolo) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi.
10
Sassuolo - Fiorentina. Hisob: 0-0. Sher Ndur (Fiorentina) tomonidan xavfli o‘yin. Matteo Marchenaro hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
8
Domeniko Berardi (Sassuolo) qo‘pollik ishlatdi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
7
Sassuolo maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
6
Franko Mastantuono (Fiorentina) uzatma berdi, ammo to‘p jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
3
Fiorentina ayni damda o‘yinchilar o‘rtasida aniq uzatmalarni amalga oshirib, to‘pga egalik qilish bo‘yicha ustunlik qilmoqda.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
22:31
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Fiorentina o‘yinni boshlab beradi.
22:30
Bugungi uchrashuv bosh hakami Matteo Marsenaro bo‘ladi.
22:30
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
22:30
Bugungi bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Tomoshadan zavq oling.
SassuoloFiorentinaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi28 oktabr 07:03Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 21:34Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 23:47«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi25 oktabr 19:31Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnInter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi