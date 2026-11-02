Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Sassuolo — Fiorentina uchrashuvi 2 noyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 17. Adzich V., 10. Berardi D., 5. Kande F., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 21. Idzes J., 45. Loriyente A., 18. Matich N., 55. Sulemana I., 6. Valyukevich S.
Sassuolo zaxiradagilari: 50. Bakola D., 9. Boui K., 15. Chaleta-Sar D., 46. Chinkuegrano S., 25. Dominges B., 8. Gion A., 14. Kulla G., 35. Lipani L., 49. Murich A., 33. Obrador R., 26. Odental K., 70. Pieranolo E., 77. Perini N., 12. Satalino G., 20. Van der Brempt I.
Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.
Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D. (kapitan), 4. Breshianini M., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 17. Joau Mariu, 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 33. Veri.
Fiorentina zaxiradagilari: 75. Beldenti D., 23. Betu, 53. Kristensen O., 76. Chanchulli S., 70. Krochi F., 2. Dodo, 29. Nonto U., 42. Inao Ulai K., 19. Letsserini L., 28. Pote, 21. Valdepenyas V.
Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.
Izohlar 0
…