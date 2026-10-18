Florensiyadagi shov-shuv: «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida taslim etdi

·59·Sport
Florensiyadagi shov-shuv: «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 7-turida «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • «Komo» safidan Liberali (32-daqiqada), Pas (36-daqiqada) va Duvikas (57-daqiqada) gol urishdi, «Fiorentina»ning yagona goliga esa Pongrachich (45-daqiqada) mualliflik qildi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Komo»
  • 14 ochko bilan turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarildi, «Fiorentina» esa 4 ochko bilan 17-o‘rinda qoldi.

Italiya A Seriyasining 7-turi doirasida Florensiya shahridagi «Artemio Franki» stadionida kechgan bellashuvda liganing eng yorqin jamoalaridan biriga aylanib borayotgan «Komo» safarda nomdor «Fiorentina» klubi ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

David De Xea qo‘riqlayotgan darvozaga ketma-ket aniq zarbalar yo‘llagan mehmonlar raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi va qimmatli uch ochkoni naqd qildi.

Birinchi bo‘limdagi tezkor ikki zarba va Pongrachichning javobi

Uchrashuv mehmonlarning o‘ta faol va shiddatli hujumlari bilan boshlandi:

  • Liberali hisobni ochdi: 32-daqiqada «Komo»ning uyushqoq hujumi samara berdi — Mattia Liberali aniq zarba bilan florensiyaliklar posboni De Xeani dog‘da qoldirdi (0:1);

  • Nikolas Pasdan tezkor ikkinchi to‘p: Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, 36-daqiqada iqtidorli yarimhimoyachi Nikolas Pas jamoasining ikkinchi golini urdi va ustunlikni mustahkamladi (0:2);

  • Bo‘lim so‘ngidagi intriga: Tanaffusga chiqish arafasida, 45-daqiqada mezbonlar himoyachisi Marin Pongrachich hisobni qisqartirib, «binafsharanglilar»ga umid bag‘ishladi — 1:2.

Duvikasning nuqtasi va yakuniy 1:3

Ikkinchi bo‘lim startida mezbonlar muvozanatni tiklash uchun oldinga tashlangan bo‘lsa-da, «Komo» qarshi hujumda o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi:

  • 57-daqiqadagi uchinchi gol: Anastasios Duvikas raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 1:3;

  • Mustahkam mudofaa: Qolgan daqiqalarda mehmonlar himoya chizig‘i va darvozabon Butez raqibning barcha hujumlarini bexato qaytarib, g‘alabali hisobni saqlab qoldi.

O‘yin bayonnomasi

A Seriya. 7-tur

«Fiorentina» — «Komo» 1:3

Gollar: Pongrachich (45) — Liberali (32), Pas (36), Duvikas (57).

  • «Fiorentina»: De Xea, Ximenes (Dodo, 69), Viyeri (Valdepenyas, 64), Dragushin, Pongrachich, Pedro Gonsalvesh (Nonto, 63), Mastantuono (Breshianini, 69), Ndur (Betu, 79), Fajoli, Njiye, Pellegrino.

  • «Komo»: Butez, Chaloba (Ramon, 14), Valle (Kayki, 46), Smolchich, Kempf, Pas (Perrone, 61), Da Kunya (Richchi, 83), Liberali (Kambvala, 83), Milya, Kakere, Duvikas.

Turnir jadvali: «Komo» yetakchilar safiga yaqinlashmoqda

Mazkur muhim safar zafari turnir jadvalidagi vaziyatga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Komo» yuqori pog‘onalarda: Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazgan «Komo» jadvalning yuqori qismiga ko‘tarilib, yevrokuboklar zonasi uchun kurashga faol qo‘shildi;

  • «Fiorentina» inqirozda: Mavsum startini juda omadsiz o‘tkazayotgan florensiyaliklar esa bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan 17-pog‘onada qolib ketmoqda.

FiorentinaKomoA SeriyaFlorensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnBugun 17:10«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi12 sentabr 11:51«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi12 sentabr 06:21Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi18 avgust 15:39Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda17 avgust 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...