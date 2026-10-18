Florensiyadagi shov-shuv: «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 7-turida «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- «Komo» safidan Liberali (32-daqiqada), Pas (36-daqiqada) va Duvikas (57-daqiqada) gol urishdi, «Fiorentina»ning yagona goliga esa Pongrachich (45-daqiqada) mualliflik qildi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Komo»
- 14 ochko bilan turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarildi, «Fiorentina» esa 4 ochko bilan 17-o‘rinda qoldi.
Italiya A Seriyasining 7-turi doirasida Florensiya shahridagi «Artemio Franki» stadionida kechgan bellashuvda liganing eng yorqin jamoalaridan biriga aylanib borayotgan «Komo» safarda nomdor «Fiorentina» klubi ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
David De Xea qo‘riqlayotgan darvozaga ketma-ket aniq zarbalar yo‘llagan mehmonlar raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi va qimmatli uch ochkoni naqd qildi.
Birinchi bo‘limdagi tezkor ikki zarba va Pongrachichning javobi
Uchrashuv mehmonlarning o‘ta faol va shiddatli hujumlari bilan boshlandi:
Liberali hisobni ochdi: 32-daqiqada «Komo»ning uyushqoq hujumi samara berdi — Mattia Liberali aniq zarba bilan florensiyaliklar posboni De Xeani dog‘da qoldirdi (0:1);
Nikolas Pasdan tezkor ikkinchi to‘p: Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, 36-daqiqada iqtidorli yarimhimoyachi Nikolas Pas jamoasining ikkinchi golini urdi va ustunlikni mustahkamladi (0:2);
Bo‘lim so‘ngidagi intriga: Tanaffusga chiqish arafasida, 45-daqiqada mezbonlar himoyachisi Marin Pongrachich hisobni qisqartirib, «binafsharanglilar»ga umid bag‘ishladi — 1:2.
Duvikasning nuqtasi va yakuniy 1:3
Ikkinchi bo‘lim startida mezbonlar muvozanatni tiklash uchun oldinga tashlangan bo‘lsa-da, «Komo» qarshi hujumda o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi:
57-daqiqadagi uchinchi gol: Anastasios Duvikas raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 1:3;
Mustahkam mudofaa: Qolgan daqiqalarda mehmonlar himoya chizig‘i va darvozabon Butez raqibning barcha hujumlarini bexato qaytarib, g‘alabali hisobni saqlab qoldi.
O‘yin bayonnomasi
A Seriya. 7-tur
«Fiorentina» — «Komo» 1:3
Gollar: Pongrachich (45) — Liberali (32), Pas (36), Duvikas (57).
«Fiorentina»: De Xea, Ximenes (Dodo, 69), Viyeri (Valdepenyas, 64), Dragushin, Pongrachich, Pedro Gonsalvesh (Nonto, 63), Mastantuono (Breshianini, 69), Ndur (Betu, 79), Fajoli, Njiye, Pellegrino.
«Komo»: Butez, Chaloba (Ramon, 14), Valle (Kayki, 46), Smolchich, Kempf, Pas (Perrone, 61), Da Kunya (Richchi, 83), Liberali (Kambvala, 83), Milya, Kakere, Duvikas.
Turnir jadvali: «Komo» yetakchilar safiga yaqinlashmoqda
Mazkur muhim safar zafari turnir jadvalidagi vaziyatga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:
«Komo» yuqori pog‘onalarda: Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazgan «Komo» jadvalning yuqori qismiga ko‘tarilib, yevrokuboklar zonasi uchun kurashga faol qo‘shildi;
«Fiorentina» inqirozda: Mavsum startini juda omadsiz o‘tkazayotgan florensiyaliklar esa bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan 17-pog‘onada qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…