Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariya chempionatining 11-turida «Lugano» klubi safarda «Tun» jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
- Mehmonlar safida Monkada, Bislimi va Aeti gol mualliflari bo‘lishdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 31 ochkoga ega bo‘lgan «Lugano» Shveysariya birinchiligida mutlaq peshqadamlikni saqlab qoldi.
Shveysariya chempionatining 11-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Lugano» klubi «Tun» jamoasiga qarshi haqiqiy gollar shousini namoyish etib, 3:2 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvning ilk daqiqalaridan boshlab maydonga tushdi va 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qilib, jamoasining muvaffaqiyatiga munosib hissa qo‘shdi.
Beshta gol va so‘nggi soniyalargacha kechgan intriga
Uchrashuv tomonlarning murosasiz hujumlari va tezkor tempda o‘tdi:
34-daqiqa: Monkada hisobni ochdi: Mezbonlar himoyasini yorib o‘tgan «Lugano» Monkadaning aniq zarbasi evaziga oldinga chiqib oldi (0:1);
37-daqiqa: Mezbonlarning javobi: «Tun» futbolchisi Zukit oradan uch daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi (1:1);
49 va 76-daqiqalar: «Lugano»ning ustunligi: Ikkinchi bo‘limda faollikni oshirgan mehmonlar safida avvaliga Bislimi, keyinroq esa zaxiradan maydonga tushgan Aeti gol urib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi;
88-daqiqa: Penalti va keskin yakun: O‘yin yakuniga yaqin mezbonlar hujumchisi Braski 11 metrlik jarima to‘pini aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi (2:3), biroq Behruz Karimov va uning sheriklari mudofaani mustahkam ushlab, g‘alabani saqlab qoldi.
Turnir jadvali: 31 ochko va yakka peshqadamlik
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko «Lugano»ni chempionlik poygasida yanada qulay pozitsiyaga olib chiqdi:
Turnir jadvalida 1-o‘rin: Ushbu zafardan keyin «Lugano» o‘z ochkolari sonini 31 taga yetkazib, Shveysariya birinchiligida mutlaq peshqadamlikni saqlab qoldi;
Legionerimizning ishonchli harakati: Himoyachi Behruz Karimovning asosiy tarkibdagi barqaror o‘yinlari klub mudofaa chizig‘i uchun hal qiluvchi omillardan biriga aylanib bormoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Shveysariya chempionati. 11-tur
«Tun» — «Lugano» 2:3
Gollar: Zukit 37, Braski 88 (pen.) — Monkada 34, Bislimi 49, Aeti 76.
«Tun»: Steffen, Fer, Passavant (Kayt, 46), Byurgi, Strannegard, Rayxmut (Ilich, 81), Rot, Zukit, Mayer (Kristal, 74), Dursun (Kristoffersson, 65), Labo (Braski, 81).
«Lugano»: fon Ballmoos, Kelvin (Dots.Santos, 46), May, Delkrua, Behruz Karimov, Chiminyani, Grgich, Pilstrom (Zanotti, 46), Bislimi (Kenduchi, 84), Berens (Aeti, 73), Monkada (Markes, 60).
Izohlar 0
…