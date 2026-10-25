Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi

·84·Sport
Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariya chempionatining 11-turida «Lugano» klubi safarda «Tun» jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
  • Mehmonlar safida Monkada, Bislimi va Aeti gol mualliflari bo‘lishdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 31 ochkoga ega bo‘lgan «Lugano» Shveysariya birinchiligida mutlaq peshqadamlikni saqlab qoldi.

Shveysariya chempionatining 11-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Lugano» klubi «Tun» jamoasiga qarshi haqiqiy gollar shousini namoyish etib, 3:2 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvning ilk daqiqalaridan boshlab maydonga tushdi va 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qilib, jamoasining muvaffaqiyatiga munosib hissa qo‘shdi.

Beshta gol va so‘nggi soniyalargacha kechgan intriga

Uchrashuv tomonlarning murosasiz hujumlari va tezkor tempda o‘tdi:

  • 34-daqiqa: Monkada hisobni ochdi: Mezbonlar himoyasini yorib o‘tgan «Lugano» Monkadaning aniq zarbasi evaziga oldinga chiqib oldi (0:1);

  • 37-daqiqa: Mezbonlarning javobi: «Tun» futbolchisi Zukit oradan uch daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi (1:1);

  • 49 va 76-daqiqalar: «Lugano»ning ustunligi: Ikkinchi bo‘limda faollikni oshirgan mehmonlar safida avvaliga Bislimi, keyinroq esa zaxiradan maydonga tushgan Aeti gol urib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 88-daqiqa: Penalti va keskin yakun: O‘yin yakuniga yaqin mezbonlar hujumchisi Braski 11 metrlik jarima to‘pini aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi (2:3), biroq Behruz Karimov va uning sheriklari mudofaani mustahkam ushlab, g‘alabani saqlab qoldi.

Turnir jadvali: 31 ochko va yakka peshqadamlik

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko «Lugano»ni chempionlik poygasida yanada qulay pozitsiyaga olib chiqdi:

  • Turnir jadvalida 1-o‘rin: Ushbu zafardan keyin «Lugano» o‘z ochkolari sonini 31 taga yetkazib, Shveysariya birinchiligida mutlaq peshqadamlikni saqlab qoldi;

  • Legionerimizning ishonchli harakati: Himoyachi Behruz Karimovning asosiy tarkibdagi barqaror o‘yinlari klub mudofaa chizig‘i uchun hal qiluvchi omillardan biriga aylanib bormoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Shveysariya chempionati. 11-tur

«Tun» — «Lugano» 2:3

  • Gollar: Zukit 37, Braski 88 (pen.) — Monkada 34, Bislimi 49, Aeti 76.

  • «Tun»: Steffen, Fer, Passavant (Kayt, 46), Byurgi, Strannegard, Rayxmut (Ilich, 81), Rot, Zukit, Mayer (Kristal, 74), Dursun (Kristoffersson, 65), Labo (Braski, 81).

  • «Lugano»: fon Ballmoos, Kelvin (Dots.Santos, 46), May, Delkrua, Behruz Karimov, Chiminyani, Grgich, Pilstrom (Zanotti, 46), Bislimi (Kenduchi, 84), Berens (Aeti, 73), Monkada (Markes, 60).

Behruz KarimovLuganoShveysariya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)23 oktabr 17:39Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi23 oktabr 07:55Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari15 oktabr 23:59«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi