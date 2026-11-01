Behruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariya Superligasining 12-turida «Lugano» klubi o‘z maydonida «Bazel»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi peshqadamlik mavqeini mustahkamladi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov 73-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishiga hissa qo‘shdi.
- Mezbonlar safida dos Santos va Chiminyani gol mualliflari bo‘lishgan bo‘lsa, mehmonlardan Otele bitta gol bilan javob qaytardi.
Shveysariya Superligasining 12-turida musobaqa peshqadami «Lugano» o‘z maydonida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri «Bazel»ni qabul qilib, 2:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov mazkur muhim bahsda zaxiradan maydonga tushirilib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishiga o‘z hissasini qo‘shdi.
Birinchi bo‘limdagi shiddat: 3 ta gol va hal qiluvchi daqiqalar
«AIL arena» stadionida kechgan bahs yuqori sur’atda start oldi:
Tezkor gollar (10 va 27-daqiqalar): Mezbonlar uchrashuvni faol boshlab, 10-daqiqadayoq dos Santosning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. 27-daqiqada esa Chiminyani oradagi farqni ikkitaga oshirdi — 2:0;
«Bazel»ning javobi (37-daqiqa): Mehmonlar taslim bo‘lishni istamay, 37-daqiqada Otelening goli bilan hisobni qisqartirishga erishdi — 2:1;
Karimovning bahsga qo‘shilishi (73-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda himoyani mustahkamlash va bosimni qaytarish maqsadida murabbiylar shtabi 73-daqiqada hamyurtimiz Behruz Karimovni maydonga tushirdi. Himoyachi qolgan vaqt davomida ishonchli harakat qilib, g‘alabani ta’minlashda ishtirok etdi.
Turnir jadvalidagi 9 ochkolik farq
Mazkur muvaffaqiyat «Lugano»ning chempionlik sari yo‘lini yanada oydinlashtirdi:
«Lugano»: O‘z ochkolari sonini 34 taga yetkazgan mezbonlar 1-o‘rindagi mavqeini mustahkamladi va eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz» klubini naqd 9 ochkoga ortda qoldirmoqda;
«Bazel»: 14 ochkoga ega mehmonlar mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga tushib ketdi.
O‘yin qaydnomasi:
Shveysariya Superligasi. 12-tur
«Lugano» — «Bazel» 2:1
Sana va maydon: 1 noyabr, «AIL arena»
Gollar: dos Santos 10, Chiminyani 27 — Otele 37.
«Lugano» tarkibi:
fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua (Bisshel, 51), Grgich, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75), Chiminyani, Monkada (Kastro 21, KARIMOV 73), Berens (Ayeti, 73).
Izohlar 0
…