Behruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondi

·69·Sport
Behruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariya Superligasining 12-turida «Lugano» klubi o‘z maydonida «Bazel»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi peshqadamlik mavqeini mustahkamladi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov 73-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishiga hissa qo‘shdi.
  • Mezbonlar safida dos Santos va Chiminyani gol mualliflari bo‘lishgan bo‘lsa, mehmonlardan Otele bitta gol bilan javob qaytardi.

Shveysariya Superligasining 12-turida musobaqa peshqadami «Lugano» o‘z maydonida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri «Bazel»ni qabul qilib, 2:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov mazkur muhim bahsda zaxiradan maydonga tushirilib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Birinchi bo‘limdagi shiddat: 3 ta gol va hal qiluvchi daqiqalar

«AIL arena» stadionida kechgan bahs yuqori sur’atda start oldi:

  • Tezkor gollar (10 va 27-daqiqalar): Mezbonlar uchrashuvni faol boshlab, 10-daqiqadayoq dos Santosning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. 27-daqiqada esa Chiminyani oradagi farqni ikkitaga oshirdi — 2:0;

  • «Bazel»ning javobi (37-daqiqa): Mehmonlar taslim bo‘lishni istamay, 37-daqiqada Otelening goli bilan hisobni qisqartirishga erishdi — 2:1;

  • Karimovning bahsga qo‘shilishi (73-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda himoyani mustahkamlash va bosimni qaytarish maqsadida murabbiylar shtabi 73-daqiqada hamyurtimiz Behruz Karimovni maydonga tushirdi. Himoyachi qolgan vaqt davomida ishonchli harakat qilib, g‘alabani ta’minlashda ishtirok etdi.

Turnir jadvalidagi 9 ochkolik farq

Mazkur muvaffaqiyat «Lugano»ning chempionlik sari yo‘lini yanada oydinlashtirdi:

  • «Lugano»: O‘z ochkolari sonini 34 taga yetkazgan mezbonlar 1-o‘rindagi mavqeini mustahkamladi va eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz» klubini naqd 9 ochkoga ortda qoldirmoqda;

  • «Bazel»: 14 ochkoga ega mehmonlar mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga tushib ketdi.

O‘yin qaydnomasi:

  • Shveysariya Superligasi. 12-tur

  • «Lugano» — «Bazel» 2:1

  • Sana va maydon: 1 noyabr, «AIL arena»

  • Gollar: dos Santos 10, Chiminyani 27 — Otele 37.

«Lugano» tarkibi:

fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua (Bisshel, 51), Grgich, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75), Chiminyani, Monkada (Kastro 21, KARIMOV 73), Berens (Ayeti, 73).

Behruz KarimovLuganoBazelShveysariya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida30 sentabr 21:15Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondiBehruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi25 oktabr 20:34Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)23 oktabr 17:39Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi23 oktabr 07:55Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi