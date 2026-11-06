Yevrokubokda o‘zbek futboli ovozi: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida assist qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Konferensiyalar ligasining 3-turida «Lugano» klubi safida harakat qilayotgan o‘zbekistonlik Behruz Karimov «Kauno Jalgiris» darvozasiga kiritilgan gollardan biriga assistentlik qildi.
- Shveysariya jamoasi o‘z maydonida litvalik raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 9 ochko bilan yakkapeshqadamga aylandi.
- Uchrashuvdagi barcha gollar birinchi bo‘limning 32 daqiqasi ichida Yanis Chiminyani, Ezjon Alioski va Daniel dos Santos tomonidan kiritildi.
UYEFA Konferensiyalar ligasining 3-turi doirasida Shveysariyaning «Lugano» klubi o‘z maydonida Litvaning «Kauno Jalgiris» jamoasini qabul qilib, yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida ahamiyat kasb etdi: «Lugano» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz Behruz Karimov yevrokubok bahsida ajoyib harakatlari bilan ajralib turib, golli uzatma (assist) muallifiga aylandi.
Birinchi bo‘limdagi «blitskrig»: Barcha gollar 32 daqiqa ichida
Shveysariyaliklar bahsning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq qo‘lga oldi va o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qildi:
Tezkor gollar: Mezbonlar 11-daqiqadayoq Yanis Chiminyanining aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Oradan 13 daqiqa o‘tib, 24-daqiqada tajribali Ezjon Alioski hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);
Karimovdan hal qiluvchi pas: Uchrashuvning 32-daqiqasida Behruz Karimov ajoyib hujumni golli uzatma bilan davom ettirdi va uning uzatmasidan so‘ng Daniel dos Santos raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga yetkazdi;
Ishonchli yakun: Birinchi bo‘limdayoq barcha savollarga javob bergan «Lugano» ikkinchi bo‘limda ham ustunlikni to‘liq saqlab qoldi.
«Lugano» turnir jadvalining mutlaq peshqadami
Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik g‘alaba Shveysariya klubini umumiy jadval cho‘qqisiga olib chiqdi:
100 foizlik natija: «Lugano» Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichidagi dastlabki 3 ta uchrashuvning barchasida zafar quchib, maksimal 9 ochko jamg‘ardi;
1-o‘rin va barqarorlik: Barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan jamoa umumiy turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.
O‘yin qaydnomasi: UYEFA Konferensiyalar ligasi, 3-tur
«Lugano» (Shveysariya) – «Kauno Jalgiris» (Litva) 3:0 (3:0)
Gollar: Yanis Chiminyani (11), Ezjon Alioski (24), Daniel dos Santos (32).
Golli uzatma: Behruz Karimov (32).
O‘zbekistonlik yosh iste’dodlarning Yevropa maydonlaridagi mana shunday ishonchli qadamlari milliy futbolimiz rivoji uchun yangi ufqlarni ochmoqda.
Izohlar 0
…