Yevrokubokda o‘zbek futboli ovozi: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida assist qayd etdi

·74·Sport
Yevrokubokda o‘zbek futboli ovozi: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida assist qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Konferensiyalar ligasining 3-turida «Lugano» klubi safida harakat qilayotgan o‘zbekistonlik Behruz Karimov «Kauno Jalgiris» darvozasiga kiritilgan gollardan biriga assistentlik qildi.
  • Shveysariya jamoasi o‘z maydonida litvalik raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 9 ochko bilan yakkapeshqadamga aylandi.
  • Uchrashuvdagi barcha gollar birinchi bo‘limning 32 daqiqasi ichida Yanis Chiminyani, Ezjon Alioski va Daniel dos Santos tomonidan kiritildi.

UYEFA Konferensiyalar ligasining 3-turi doirasida Shveysariyaning «Lugano» klubi o‘z maydonida Litvaning «Kauno Jalgiris» jamoasini qabul qilib, yirik 3:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.

Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida ahamiyat kasb etdi: «Lugano» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz Behruz Karimov yevrokubok bahsida ajoyib harakatlari bilan ajralib turib, golli uzatma (assist) muallifiga aylandi.

Birinchi bo‘limdagi «blitskrig»: Barcha gollar 32 daqiqa ichida

Shveysariyaliklar bahsning ilk daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq qo‘lga oldi va o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qildi:

  • Tezkor gollar: Mezbonlar 11-daqiqadayoq Yanis Chiminyanining aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Oradan 13 daqiqa o‘tib, 24-daqiqada tajribali Ezjon Alioski hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);

  • Karimovdan hal qiluvchi pas: Uchrashuvning 32-daqiqasida Behruz Karimov ajoyib hujumni golli uzatma bilan davom ettirdi va uning uzatmasidan so‘ng Daniel dos Santos raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga yetkazdi;

  • Ishonchli yakun: Birinchi bo‘limdayoq barcha savollarga javob bergan «Lugano» ikkinchi bo‘limda ham ustunlikni to‘liq saqlab qoldi.

«Lugano» turnir jadvalining mutlaq peshqadami

Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik g‘alaba Shveysariya klubini umumiy jadval cho‘qqisiga olib chiqdi:

  • 100 foizlik natija: «Lugano» Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichidagi dastlabki 3 ta uchrashuvning barchasida zafar quchib, maksimal 9 ochko jamg‘ardi;

  • 1-o‘rin va barqarorlik: Barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan jamoa umumiy turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.

O‘yin qaydnomasi: UYEFA Konferensiyalar ligasi, 3-tur

«Lugano» (Shveysariya) – «Kauno Jalgiris» (Litva) 3:0 (3:0)

  • Gollar: Yanis Chiminyani (11), Ezjon Alioski (24), Daniel dos Santos (32).

  • Golli uzatma: Behruz Karimov (32).

O‘zbekistonlik yosh iste’dodlarning Yevropa maydonlaridagi mana shunday ishonchli qadamlari milliy futbolimiz rivoji uchun yangi ufqlarni ochmoqda.

Behruz KarimovUYEFA Konferensiyalar ligasiLugano
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi23 oktabr 07:55Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00Behruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondiBehruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondi1 noyabr 23:03Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondiBehruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi25 oktabr 20:34Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)23 oktabr 17:39Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi