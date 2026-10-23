Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)

·101·Sport
Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Konferensiyalar ligasining 2-turida Shveysariyaning «Lugano» klubi safarda «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozondi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Behruz Karimov bahsning 75-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, Flashscore statistik portali tomonidan 6,4 ballga loyiq ko‘rildi.
  • Ikki turdan so‘ng 6 ochkoni qo‘lga kiritgan «Lugano» navbatdagi uchrashuvni 6 noyabr kuni o‘z maydonida «Kauno Jalgiris»ga qarshi o‘tkazadi.

Yevropa Konferensiyalar ligasining umumiy bosqich 2-turi doirasida Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniya safarida La Liga vakili «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida yirik va sensatsion g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Behruz Karimov ham maydonga tushib, muhim g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shdi. Nufuzli xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore o‘zbek legionerining mazkur bahsdagi harakatlariga o‘z bahosini e’lon qildi.

Karimovning maydondagi daqiqalari va olgan bahosi

Hamyurtimiz o‘yin sur’atiga tez moslashib, yakuniy daqiqalarda jamoasiga ustunlikni saqlab qolishda yordam berdi:

  • Maydonga tushish vaqti: Behruz Karimov bahsning 75-daqiqasida zaxiradan o‘yinga qo‘shildi va uchrashuv yakuniga qadar to‘p surdi;

  • Flashscore bahosi: Statistik portal o‘zbek yarim himoyachisining maydondagi harakatlarini 6,4 ballga baholadi;

  • Sheriklari bilan taqqoslaganda: Karimov bilan bir vaqtda zaxiradan tushgan tajribali Egziyan Alioski 6,3 ball olgan bo‘lsa, asosiy tarkibda o‘ynagan Xannes Delkrua ham 6,3 ball bilan kifoyalandi.

«Lugano» tarkibidagi eng yaxshi va eng past ko‘rsatkichlar

Shveysariyaliklarning safardagi sermahsul o‘yinida futbolchilar quyidagicha baholarga loyiq ko‘rildi:

  • O‘yin qahramoni: Dubl muallifiga aylangan hujumchi Albian Ayeti eng yuqori — 9,0 ball oldi;

  • Kevin Berens: Zaxiradan tushib beshinchi golni urgan forvard 7,7 ball bilan taqdirlandi;

  • Qolgan baholar: Martim Markesh 6,1 ball olgan bo‘lsa, jamoa safida eng past baho yarim himoyachi Anto Grgichga qo‘yildi (5,3 ball).

Musobaqadagi vaziyat va navbatdagi raqib

  • Guruhdagi holat: Ikki turdan so‘ng «Lugano» hisobida maksimal 6 ochko mavjud bo‘lib, jamoa peshqadamlar safidan mustahkam joy oldi;

  • Keyingi uchrashuv: Shveysariya klubi umumiy bosqichning navbatdagi turida Litvaning «Kauno Jalgiris» jamoasini o‘z maydonida qabul qiladi;

  • Boshlanish vaqti: Ushbu bellashuv 6 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.

Behruz KarimovLuganoYevropa Konferensiyalar ligasiXetafe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBugun 07:55Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00Xetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnXetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnKecha 20:57«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari15 oktabr 23:59«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi