Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Konferensiyalar ligasining 2-turida Shveysariyaning «Lugano» klubi safarda «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Behruz Karimov bahsning 75-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, Flashscore statistik portali tomonidan 6,4 ballga loyiq ko‘rildi.
- Ikki turdan so‘ng 6 ochkoni qo‘lga kiritgan «Lugano» navbatdagi uchrashuvni 6 noyabr kuni o‘z maydonida «Kauno Jalgiris»ga qarshi o‘tkazadi.
Yevropa Konferensiyalar ligasining umumiy bosqich 2-turi doirasida Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniya safarida La Liga vakili «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida yirik va sensatsion g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Behruz Karimov ham maydonga tushib, muhim g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shdi. Nufuzli xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore o‘zbek legionerining mazkur bahsdagi harakatlariga o‘z bahosini e’lon qildi.
Karimovning maydondagi daqiqalari va olgan bahosi
Hamyurtimiz o‘yin sur’atiga tez moslashib, yakuniy daqiqalarda jamoasiga ustunlikni saqlab qolishda yordam berdi:
Maydonga tushish vaqti: Behruz Karimov bahsning 75-daqiqasida zaxiradan o‘yinga qo‘shildi va uchrashuv yakuniga qadar to‘p surdi;
Flashscore bahosi: Statistik portal o‘zbek yarim himoyachisining maydondagi harakatlarini 6,4 ballga baholadi;
Sheriklari bilan taqqoslaganda: Karimov bilan bir vaqtda zaxiradan tushgan tajribali Egziyan Alioski 6,3 ball olgan bo‘lsa, asosiy tarkibda o‘ynagan Xannes Delkrua ham 6,3 ball bilan kifoyalandi.
«Lugano» tarkibidagi eng yaxshi va eng past ko‘rsatkichlar
Shveysariyaliklarning safardagi sermahsul o‘yinida futbolchilar quyidagicha baholarga loyiq ko‘rildi:
O‘yin qahramoni: Dubl muallifiga aylangan hujumchi Albian Ayeti eng yuqori — 9,0 ball oldi;
Kevin Berens: Zaxiradan tushib beshinchi golni urgan forvard 7,7 ball bilan taqdirlandi;
Qolgan baholar: Martim Markesh 6,1 ball olgan bo‘lsa, jamoa safida eng past baho yarim himoyachi Anto Grgichga qo‘yildi (5,3 ball).
Musobaqadagi vaziyat va navbatdagi raqib
Guruhdagi holat: Ikki turdan so‘ng «Lugano» hisobida maksimal 6 ochko mavjud bo‘lib, jamoa peshqadamlar safidan mustahkam joy oldi;
Keyingi uchrashuv: Shveysariya klubi umumiy bosqichning navbatdagi turida Litvaning «Kauno Jalgiris» jamoasini o‘z maydonida qabul qiladi;
Boshlanish vaqti: Ushbu bellashuv 6 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.
Izohlar 0
…