83-daqiqada g‘alaba goli: «Lugano» Behruz Karimovsiz o‘tgan bahsda qanday zafar quchdi?
Shveysariya chempionatining 14-turida turnir peshqadami «Lugano» o‘z maydonida — «AIL Arena» stadionida «Grassxopper» ustidan qiyin g‘alabaga erishdi — 2:1.
Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida gollar shiddati kuzatildi: 51-daqiqada dos Santos mezbonlarni oldinga olib chiqdi. 71-daqiqada Bettkober hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, 83-daqiqada Kastroning aniq harakati «Lugano»ga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
Behruz Karimov va turnir jadvalidagi holat
Mezbonlar tarkibida O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov sariq kartochkalari soni sabab diskvalifikatsiya tufayli ushbu bellashuvni o‘tkazib yubordi.
Mazkur g‘alabadan so‘ng «Lugano» ochkolarini 37 taga yetkazib, chempionatda peshqadamlikni mustahkamladi va 2-o‘rindagi «Yang Boyz»ni 6 ochkoga ortda qoldirmoqda. «Grassxopper» esa 11 ochko bilan 10-pog‘onada qoldi.
Ko‘rsatkichlar
«Lugano»
«Grassxopper»
Yakuniy hisob
2
1
Gollar
dos Santos (51'), Kastro (83')
Bettkober (71')
Turnirdagi o‘rni / Ochko
1-o‘rin (37 ochko)
10-o‘rin (11 ochko)
Uchrashuv ma’lumotlari
Shveysariya Superligasi. 14-tur
«Lugano» — «Grassxopper» 2:1
21 noyabr, «AIL Arena»
Gollar: dos Santos (51), Kastro (83) — Bettkober (71).
Sizningcha, Behruz Karimovning safga qaytishi «Lugano»ning chempionlik yo‘lidagi keyingi bahslarida himoya chizig‘i ishonchliligini yanada oshiradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…