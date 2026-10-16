Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov Yevropa maydonlaridagi rasmiy debyutini o'tkazib, "Srvena Zvezda"ga qarshi o'yinda 7,0 ball bilan baholandi.
- "Lugano" o'z maydonida serbiyalik grandni 3:2 hisobida mag'lub etib, Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi.
- Karimov uchrashuvni boshlang'ich tarkibda o'tkazib, 73-daqiqada almashtirildi.
Shveysariyaning «Lugano» klubi sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov Yevropa maydonlaridagi rasmiy debyutini o‘tkazdi. UYEFA Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turida Serbiyaning nomdor grandi «Srvena Zvezda»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv yakunlariga ko‘ra, hamyurtimizning harakatlari xalqaro tahlilchilar tomonidan ijobiy baholandi.
Shveysariya klubi o‘z maydonida kechgan bellashuvda 3:2 hisobida irodali tarzda g‘alaba qozonib, guruh bosqichini yorqin boshlab oldi.
Flashscore baholari: Karimov jamoada ishonchli harakat qildi
Behruz Karimov uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshlab, 73-daqiqada zaxiraga olinguniga qadar faol to‘p surdi:
Himoyachimizning ko‘rsatkichi: Xalqaro statistik platforma Flashscore o‘zbekistonlik himoyachining o‘yinini 7,0 ball bilan baholadi. Bu yevrokuboklardagi debyut bahs uchun juda mustahkam va ishonchli natija hisoblanadi;
Eng yaxshi o‘yinchilar: «Lugano» safida eng yuqori ballarga Derek Monkada (7,8) va Albian Ayeti (7,8) loyiq ko‘rildi, penalti muallifi Anto Grgich esa 7,5 ball qayd etdi;
Eng past baholar: Maydon egalari tarkibida eng past ko‘rsatkich Daniel Dos Santos (6,2) hamda darvozabon David fon Ballmoos (6,4) hisobiga to‘g‘ri keldi.
Dramatik final va 90-daqiqadagi penalti yechimi
Uchrashuv tomoshabinlar uchun haqiqiy triller taqdim etdi. Bahs yakuniga yaqin «Lugano» bosimni kuchaytirib, 90-daqiqada Anto Grgichning 11 metrlik nuqtadan bergan aniq zarbasi evaziga 3:2 hisobida g‘alaba to‘pini kiritdi va o‘z g‘alabasini mustahkamladi.
Navbatdagi sinov: Raqib — Ispaniyaning «Xetafe» jamoasi
«Lugano» va Behruz Karimov uchun Yevropa maydonlaridagi jiddiy imtihonlar endi boshlanadi:
Raqib va musobaqa: UYEFA Konferensiyalar Ligasi, 2-tur bahsi;
O‘yin kuni: 22 oktyabr;
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 21:45;
Lokatsiya: Ispaniya, safar uchrashuvi.
La Liga vakili «Xetafe»ga qarshi safar bahsi o‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi uchun Yevropa darajasida yana bir bor o‘z salohiyatini namoyish etish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.
Izohlar 0
…