Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?

·136·Sport
Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov Yevropa maydonlaridagi rasmiy debyutini o'tkazib, "Srvena Zvezda"ga qarshi o'yinda 7,0 ball bilan baholandi.
  • "Lugano" o'z maydonida serbiyalik grandni 3:2 hisobida mag'lub etib, Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi.
  • Karimov uchrashuvni boshlang'ich tarkibda o'tkazib, 73-daqiqada almashtirildi.

Shveysariyaning «Lugano» klubi sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov Yevropa maydonlaridagi rasmiy debyutini o‘tkazdi. UYEFA Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turida Serbiyaning nomdor grandi «Srvena Zvezda»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv yakunlariga ko‘ra, hamyurtimizning harakatlari xalqaro tahlilchilar tomonidan ijobiy baholandi.

Shveysariya klubi o‘z maydonida kechgan bellashuvda 3:2 hisobida irodali tarzda g‘alaba qozonib, guruh bosqichini yorqin boshlab oldi.

Flashscore baholari: Karimov jamoada ishonchli harakat qildi

Behruz Karimov uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshlab, 73-daqiqada zaxiraga olinguniga qadar faol to‘p surdi:

  • Himoyachimizning ko‘rsatkichi: Xalqaro statistik platforma Flashscore o‘zbekistonlik himoyachining o‘yinini 7,0 ball bilan baholadi. Bu yevrokuboklardagi debyut bahs uchun juda mustahkam va ishonchli natija hisoblanadi;

  • Eng yaxshi o‘yinchilar: «Lugano» safida eng yuqori ballarga Derek Monkada (7,8) va Albian Ayeti (7,8) loyiq ko‘rildi, penalti muallifi Anto Grgich esa 7,5 ball qayd etdi;

  • Eng past baholar: Maydon egalari tarkibida eng past ko‘rsatkich Daniel Dos Santos (6,2) hamda darvozabon David fon Ballmoos (6,4) hisobiga to‘g‘ri keldi.

Dramatik final va 90-daqiqadagi penalti yechimi

Uchrashuv tomoshabinlar uchun haqiqiy triller taqdim etdi. Bahs yakuniga yaqin «Lugano» bosimni kuchaytirib, 90-daqiqada Anto Grgichning 11 metrlik nuqtadan bergan aniq zarbasi evaziga 3:2 hisobida g‘alaba to‘pini kiritdi va o‘z g‘alabasini mustahkamladi.

Navbatdagi sinov: Raqib — Ispaniyaning «Xetafe» jamoasi

«Lugano» va Behruz Karimov uchun Yevropa maydonlaridagi jiddiy imtihonlar endi boshlanadi:

  • Raqib va musobaqa: UYEFA Konferensiyalar Ligasi, 2-tur bahsi;

  • O‘yin kuni: 22 oktyabr;

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 21:45;

  • Lokatsiya: Ispaniya, safar uchrashuvi.

La Liga vakili «Xetafe»ga qarshi safar bahsi o‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi uchun Yevropa darajasida yana bir bor o‘z salohiyatini namoyish etish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.

Behruz KarimovLuganoUYEFA Konferensiyalar LigasiSrvena Zvezda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalariKecha 23:59Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnKecha 20:33«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...