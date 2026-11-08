Shveysariyada shok: “Lugano” “Sankt-Gallen” maydonida javobsiz 5 ta gol o‘tkazib yubordi
Shveysariya chempionatining 13-turida mavsumning eng kutilmagan va shov-shuvli natijasi qayd etildi. Turnir jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlik qilib kelayotgan «Lugano» klubi safarda «Sankt-Gallen» mehmoni bo‘lib, 0:5 hisobidagi yirik mag‘lubiyatni qabul qilib oldi.
Mazkur bahs «Lugano» uchun joriy mavsumdagi ilk mag‘lubiyat sifatida qayd etildi. Uchrashuv taqdiri 11-daqiqadayoq mehmonlar hujumchisining maydondan chetlatilishi sababli keskin o‘zgarib ketdi.
O‘yin fojiasi: 11-daqiqadagi chetlatish va 5 ta javobsiz gol
«Kibun-Park» stadionida bo‘lib o‘tgan bellashuvda mehmonlar uchun barchasi juda erta chippakka chiqdi:
Ayetining chetlatilishi: Uchrashuvning bor-yo‘g‘i 11-daqiqasida «Lugano» hujumchisi Albian Ayeti qo‘polligi sababli to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoasini 10 kishi bo‘lib qolishiga sababchi bo‘ldi;
Birinchi bo‘limdagi tor-mor: Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan mezbonlar bosimni kuchaytirib, tanaffusga qadar uchta to‘p kiritdi — Okoroji (33), Gunsiker (35) hamda qo‘shib berilgan daqiqalarda Gal (45+2) hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Ikkinchi bo‘limdagi yakun: 66-daqiqada Gunsiker dublini rasmiylashtirgan bo‘lsa, 84-daqiqada Frokay beshinchi golni urib, peshqadamni mutlaq taslim etdi — 5:0.
Behruz Karimov zaxiradan bahsga qo‘shildi
O‘zbekiston milliy jamoasining yaqinda e’lon qilingan noyabr yig‘iniga jalb etilgan iqtidorli yosh himoyachisi Behruz Karimov mazkur bahsda o‘z jamoasiga yordam berish uchun maydonga tushirildi:
Murabbiylar shtabi himoya chizig‘idagi bo‘shliqlarni to‘ldirish maqsadida 65-daqiqada Zanotti o‘rniga o‘zbekistonlik legionerni zaxiradan o‘yinga qo‘shdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Shveysariya chempionati. 13-tur
«Sankt-Gallen» — «Lugano» 5:0
8 noyabr, «Kibun-Park» stadioni
Gollar: Okoroji (33), Gunsiker (35, 66), Gal (45+2), Frokay (84).
Chetlatish: Ayeti (11, «Lugano»).
«Lugano»: fon Ballmos (Gebhardt, 26), Papadopulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65), Chiminyani, Grgich, Bislimi (Shteffen, 80), Markes (Alioski, 65), dos Santos (Berens, 46), Ayeti.
Turnir jadvalidagi holat: Peshqadamlik hamon saqlanib turibdi
Yirik va og‘riqli mag‘lubiyatga qaramay, «Lugano» mavsum boshida to‘plagan mustahkam zaxirasi evaziga cho‘qqida qoldi:
«Lugano» — 32 ochko: Jamoa 1-o‘rinni saqlab turibdi va eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz» klubini hamon 6 ochkoga ortda qoldirmoqda;
«Sankt-Gallen» — 22 ochko: Peshqadamni tor-mor etgan mezbonlar esa o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, turnir jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.
Izohlar 0
…