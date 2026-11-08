Shveysariyada shok: “Lugano” “Sankt-Gallen” maydonida javobsiz 5 ta gol o‘tkazib yubordi

·8·Sport
Shveysariyada shok: “Lugano” “Sankt-Gallen” maydonida javobsiz 5 ta gol o‘tkazib yubordi

Shveysariya chempionatining 13-turida mavsumning eng kutilmagan va shov-shuvli natijasi qayd etildi. Turnir jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlik qilib kelayotgan «Lugano» klubi safarda «Sankt-Gallen» mehmoni bo‘lib, 0:5 hisobidagi yirik mag‘lubiyatni qabul qilib oldi.

Mazkur bahs «Lugano» uchun joriy mavsumdagi ilk mag‘lubiyat sifatida qayd etildi. Uchrashuv taqdiri 11-daqiqadayoq mehmonlar hujumchisining maydondan chetlatilishi sababli keskin o‘zgarib ketdi.

O‘yin fojiasi: 11-daqiqadagi chetlatish va 5 ta javobsiz gol

«Kibun-Park» stadionida bo‘lib o‘tgan bellashuvda mehmonlar uchun barchasi juda erta chippakka chiqdi:

  • Ayetining chetlatilishi: Uchrashuvning bor-yo‘g‘i 11-daqiqasida «Lugano» hujumchisi Albian Ayeti qo‘polligi sababli to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoasini 10 kishi bo‘lib qolishiga sababchi bo‘ldi;

  • Birinchi bo‘limdagi tor-mor: Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan mezbonlar bosimni kuchaytirib, tanaffusga qadar uchta to‘p kiritdi — Okoroji (33), Gunsiker (35) hamda qo‘shib berilgan daqiqalarda Gal (45+2) hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi yakun: 66-daqiqada Gunsiker dublini rasmiylashtirgan bo‘lsa, 84-daqiqada Frokay beshinchi golni urib, peshqadamni mutlaq taslim etdi — 5:0.

Behruz Karimov zaxiradan bahsga qo‘shildi

O‘zbekiston milliy jamoasining yaqinda e’lon qilingan noyabr yig‘iniga jalb etilgan iqtidorli yosh himoyachisi Behruz Karimov mazkur bahsda o‘z jamoasiga yordam berish uchun maydonga tushirildi:

  • Murabbiylar shtabi himoya chizig‘idagi bo‘shliqlarni to‘ldirish maqsadida 65-daqiqada Zanotti o‘rniga o‘zbekistonlik legionerni zaxiradan o‘yinga qo‘shdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • Shveysariya chempionati. 13-tur

    «Sankt-Gallen» — «Lugano» 5:0

    8 noyabr, «Kibun-Park» stadioni

    Gollar: Okoroji (33), Gunsiker (35, 66), Gal (45+2), Frokay (84).

    Chetlatish: Ayeti (11, «Lugano»).

  • «Lugano»: fon Ballmos (Gebhardt, 26), Papadopulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65), Chiminyani, Grgich, Bislimi (Shteffen, 80), Markes (Alioski, 65), dos Santos (Berens, 46), Ayeti.

Turnir jadvalidagi holat: Peshqadamlik hamon saqlanib turibdi

Yirik va og‘riqli mag‘lubiyatga qaramay, «Lugano» mavsum boshida to‘plagan mustahkam zaxirasi evaziga cho‘qqida qoldi:

  • «Lugano» — 32 ochko: Jamoa 1-o‘rinni saqlab turibdi va eng yaqin ta’qibchisi «Yang Boyz» klubini hamon 6 ochkoga ortda qoldirmoqda;

  • «Sankt-Gallen» — 22 ochko: Peshqadamni tor-mor etgan mezbonlar esa o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, turnir jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.

Behruz KarimovLuganoSankt-GallenShveysariya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondiBehruz Karimov jamoasidan 5 ta golli triller: “Lugano” safarda g‘alaba qozondi25 oktabr 20:34Yevrokubokda o‘zbek futboli ovozi: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida assist qayd etdiYevrokubokda o‘zbek futboli ovozi: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida assist qayd etdi6 noyabr 09:02Behruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondiBehruz Karimov “Bazel”ga qarshi bahsda maydonga tushdi: “Lugano” muhim g‘alaba qozondi1 noyabr 23:03Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)Behruz Karimov “Xetafe”ga qarshi bahsda qanday baho oldi? (Tafsilotlar)23 oktabr 17:39Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi23 oktabr 07:55Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi