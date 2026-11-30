Behruz Karimov tushgan o‘yinda «Lugano» 10 kishi qolgan raqibni yenga olmadi
Shveysariya chempionatida yetakchilik qilayotgan «Lugano» 15-turda kutilmagan yo‘qotishga uchradi. Jamoa safarda «Lyutsern» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi. Qizig‘i, mezbonlar uchrashuvning 7-daqiqasidayoq bir futbolchisidan ayrilganiga qaramay, peshqadamdan ochko olishga muvaffaq bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov ham uchrashuvda ishtirok etdi. U «Lugano» safida 68-daqiqada zaxiradan maydonga tushdi.
Qizil kartochkadan keyin ham «Lyutsern» taslim bo‘lmadi
«Termoplan Arena» stadionida o‘tgan uchrashuv mezbonlar uchun juda qiyin boshlandi. 7-daqiqadayoq «Lyutsern» futbolchisi Mikolayevski maydondan chetlatildi. Shunga qaramay, «Lugano» son jihatidan ustunlikdan foydalanib, g‘alabaga erisha olmadi.
26-daqiqada Chiminyani mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq birinchi bo‘lim oxirida Di Giusto penaltidan foydalanib, muvozanatni tikladi. Oradan ikki daqiqa o‘tib, dos Santos «Lugano»ni yana oldinga olib chiqdi — 1:2.
Ikkinchi penalti peshqadamni g‘alabadan mahrum qildi
Uchrashuvning 84-daqiqasida Di Giusto yana penaltini aniq amalga oshirdi va hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi.
Shu tariqa, «Lugano» bir soatdan ortiq vaqt davomida bir kishi kam bo‘lib harakat qilgan raqibini mag‘lub eta olmadi.
Behruz Karimov 68-daqiqada dos Santusning o‘rniga maydonga tushdi. O‘zbekistonlik himoyachi uchrashuvning so‘nggi qismida jamoasiga yordam berdi.
«Lugano» yetakchilikni saqlab qoldi
Durangdan keyin «Lugano» 38 ochko bilan Shveysariya Superligasi jadvalidagi peshqadamlikni saqlab qoldi. Ikkinchi o‘rinda borayotgan «Yang Boyz» hisobida 34 ochko bor. «Lyutsern» esa 17 ochko bilan yettinchi pog‘onada joylashgan.
Shveysariya Superligasi. 15-tur
«Lyutsern» — «Lugano» — 2:2
Gollar: Di Giusto (40, penalti, 84, penalti) — Chiminyani (26), dos Santos (42).
Chetlatish: Mikolayevski (7, «Lyutsern»).
Sana: 29 noyabr. Stadion: «Termoplan Arena».
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…