Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi

·98·Sport
Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turida Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniyada «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov 75-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, jamoasining tarixiy g‘alabasiga o‘z hissasini qo‘shdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 6 ochkoga ega bo‘lgan «Lugano» turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turida Yevropa maydonlaridagi haftaning eng yirik sensatsiyalaridan biri qayd etildi. Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniya safarida La Liganing jiddiy vakili «Xetafe» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda raqibini 5:2 hisobida tor-mor etdi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun e’tiborli jihati — milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu tarixiy g‘alabada bevosita ishtirok etdi.

Tezkor gol, kambek va birinchi bo‘limdagi shiddat

Madrid yaqinida kechgan bellashuv kutilmagan temp va daqiqalar ichida almashavergan hisob bilan boshlandi:

  • Ispanlarning ilk zarbasi: Uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Ivan Ason «Xetafe»ni oldinga olib chiqdi;

  • «Lugano»dan javob zarbalari: Mezbonlar gol quvonchini his qilib ulgurmay, Albian Ayeti 3-daqiqadayoq muvozanatni tikladi. Oradan 4 daqiqa o‘tib, 7-daqiqada Yanis Siminyani mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 26-daqiqada Ayeti dublini nishonlab, shveysariyaliklarning tanaffusga 3:1 hisobidagi ustunlik bilan chiqib ketishini ta’minladi.

5:2 va Behruz Karimovning maydonga tushishi

Ikkinchi bo‘limda ham «Lugano» bosimni susaytirmadi:

  • G‘alabani mustahkamlagan to‘plar: 50-daqiqada Uran Bislimi hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi. 74-daqiqada mezbonlar hujumchisi Borxa Mayoral hisobni qisqartirishga erishdi (2:4);

  • Legionerimiz harakati: «Xetafe»ning golidan so‘ng, 75-daqiqada O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov himoyani mustahkamlash maqsadida zaxiradan maydonga tushirildi va o‘yin yakuniga qadar ishonchli harakat qildi;

  • So‘nggi nuqta: Qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Kevin Berens uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 5:2.

«Xetafe» — «Lugano» 2:5 (O‘yin bayoni)

  • Musobaqa: UYEFA Konferensiyalar ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;

  • Gollar: Ivan Ason (2), Borxa Mayoral (74) — Albian Ayeti (3, 26 dubl), Yanis Siminyani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Berens (90+2).

Ispaniya safaridagi yirik va ishonchli g‘alabadan so‘ng, ochkolarini 6 taga yetkazib olgan «Lugano» Konferensiyalar ligasi umumiy turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

UYEFA Konferensiyalar ligasiBehruz KarimovLuganoXetafe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi18 oktabr 20:13Xetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnXetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnKecha 20:57«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari15 oktabr 23:59«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi