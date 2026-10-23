Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turida Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniyada «Xetafe» ustidan 5:2 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov 75-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, jamoasining tarixiy g‘alabasiga o‘z hissasini qo‘shdi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 6 ochkoga ega bo‘lgan «Lugano» turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turida Yevropa maydonlaridagi haftaning eng yirik sensatsiyalaridan biri qayd etildi. Shveysariyaning «Lugano» klubi Ispaniya safarida La Liganing jiddiy vakili «Xetafe» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda raqibini 5:2 hisobida tor-mor etdi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun e’tiborli jihati — milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu tarixiy g‘alabada bevosita ishtirok etdi.
Tezkor gol, kambek va birinchi bo‘limdagi shiddat
Madrid yaqinida kechgan bellashuv kutilmagan temp va daqiqalar ichida almashavergan hisob bilan boshlandi:
Ispanlarning ilk zarbasi: Uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Ivan Ason «Xetafe»ni oldinga olib chiqdi;
«Lugano»dan javob zarbalari: Mezbonlar gol quvonchini his qilib ulgurmay, Albian Ayeti 3-daqiqadayoq muvozanatni tikladi. Oradan 4 daqiqa o‘tib, 7-daqiqada Yanis Siminyani mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 26-daqiqada Ayeti dublini nishonlab, shveysariyaliklarning tanaffusga 3:1 hisobidagi ustunlik bilan chiqib ketishini ta’minladi.
5:2 va Behruz Karimovning maydonga tushishi
Ikkinchi bo‘limda ham «Lugano» bosimni susaytirmadi:
G‘alabani mustahkamlagan to‘plar: 50-daqiqada Uran Bislimi hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi. 74-daqiqada mezbonlar hujumchisi Borxa Mayoral hisobni qisqartirishga erishdi (2:4);
Legionerimiz harakati: «Xetafe»ning golidan so‘ng, 75-daqiqada O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Behruz Karimov himoyani mustahkamlash maqsadida zaxiradan maydonga tushirildi va o‘yin yakuniga qadar ishonchli harakat qildi;
So‘nggi nuqta: Qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Kevin Berens uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 5:2.
«Xetafe» — «Lugano» 2:5 (O‘yin bayoni)
Musobaqa: UYEFA Konferensiyalar ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;
Gollar: Ivan Ason (2), Borxa Mayoral (74) — Albian Ayeti (3, 26 dubl), Yanis Siminyani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Berens (90+2).
Ispaniya safaridagi yirik va ishonchli g‘alabadan so‘ng, ochkolarini 6 taga yetkazib olgan «Lugano» Konferensiyalar ligasi umumiy turnir jadvalida to‘g‘ridan to‘g‘ri 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Izohlar 0
…