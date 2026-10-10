«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·29·Sport
«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 6-turida «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
  • Mavsum startini muvaffaqiyatsiz boshlagan ikkala klub ham turnir jadvalida past o‘rinlarda bormoqda, jumladan «Manchester Yunayted»
  • 12-o‘rinda, «Tottenhem» esa so‘nggi o‘rinda joy olgan.

Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qolgan ikki nomdor klub — «Manchester Yunayted» hamda «Tottenhem» Manchesterda o‘zaro to‘qnash keladi. Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan ushbu dramatik qarama-qarshilik oldidan har ikki jamoaning boshlang‘ich tarkiblari rasman e’lon qilindi.

Mavsum startini muvaffaqiyatsiz boshlagan har ikki grand uchun bu uchrashuv nafaqat navbatdagi 3 ochko, balki ruhiy bosimdan xalos bo‘lish va ligadagi o‘rnini tiklash uchun hayot-mamot masalasiga aylangan.

Musobaqa jadvalidagi xavotirli vaziyat

Jamoalarning joriy holati muxlislar va ekspertlarni jiddiy tashvishga solmoqda:

  • «Manchester Yunayted» (12-o‘rin): Mankunianliklar dastlabki turlarda bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘arib, jadvalning ikkinchi yarmida — 12-pog‘onada bormoqda. Tarkibdagi jarohatlar va barqarorlik yetishmasligi jamoaga qimmatga tushmoqda;

  • «Tottenhem» (So‘nggi o‘rin): Yozgi qimmatbaho transferlarga qaramay, londonliklar 5 ta uchrashuvda atigi 2 ochko to‘plab, Premer-liga jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga sho‘ng‘ib ketgan. «Shporlar» uchun bugungi o‘yindagi g‘alaba inqirozdan chiqishning yagona yo‘li sanaladi.

«Yunayted»ning hujumkor tarkibi va himoya uchligi

Mezbonlarning bosh murabbiyi maydonga quyidagi tarkibni tashladi:

  • Darvozabon: Lammens;

  • Mudofaa chizig‘i: Markazda Maguayr, Martines hamda yosh yulduz Yoro uchligi harakat qiladi, qanotlarda esa Amad Diallo va Lyuk Shou mudofaa va hujumga yordam beradi;

  • Yarimhimoya tayanchi: Yuri Tilemans va Kobbi Maynu markazda bog‘lovchi bo‘lsa, jamoa sardori Brunu Fernandesh hujumlarni tashkil etishga mas’ul;

  • Hujum dueti: Hujumning oldingi chizig‘ida yangi kuchlar — Mateus Kunya va Brayan Mbeumo raqib darvozasini nishonga oladi.

«Tottenhem»ning javob zarbasi: Tonali, Savio va Solanke

Mehmonlarning boshlang‘ich 11 taligi ham shiddatli kurashga shay ekanini ko‘rsatmoqda:

  • Mudofaa va darvoza: Darvozani Kinski qo‘riqlaydi, himoyada esa Senesi, van Xekke va Udoji harakat qiladi;

  • Boy yarimhimoya markazi: Konor Gallaxer, Archi Grey, Lukas Bergvall va Sandro Tonali kvadrosi «Old Trafford» markazida nazoratni qo‘lga olishga urinadi;

  • Hujumchilar: Tezkor qanot hujumchilari Savio va Muhammad Kudus markaziy hujumchi Dominik Solanke bilan birga mezbonlar himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL. 6-tur

    «Manchester Yunayted» — «Tottenhem»

    Boshlanish vaqti: 21:30 (Toshkent vaqti bilan)

  • «Manchester Yunayted»: Lammens, Maguayr, Martines, Yoro, Amad, Shou, Tilemans, Maynu, Fernandesh, Kunya, Mbeumo.

  • «Tottenhem»: Kinski, Senesi, van Xekke, Udoji, Gallaxer, Grey, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.

«Old Trafford» tribunalari qarshisida kechadigan mazkur murosasiz jangda qaysi klub o‘z inqiroziga barham bera olishi va og‘ir ahvoldan chiqib ketishi tez orada oydinlashadi.

Manchester YunaytedTottenxemPremer-ligaOld Trafford
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!13 sentabr 22:41Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollarRahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar11 sentabr 06:57«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04"Manchester Yunayted" "Liverpul" bilan o'z maydonida kuch sinashadi"Manchester Yunayted" "Liverpul" bilan o'z maydonida kuch sinashadi3 may 07:32"Manchester Yunayted" o'yinlari translyatsiyasi bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilindi"Manchester Yunayted" o'yinlari translyatsiyasi bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilindi28 aprel 13:14Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi9 iyul 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi