«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 6-turida «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
- Mavsum startini muvaffaqiyatsiz boshlagan ikkala klub ham turnir jadvalida past o‘rinlarda bormoqda, jumladan «Manchester Yunayted»
- 12-o‘rinda, «Tottenhem» esa so‘nggi o‘rinda joy olgan.
Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida turnir jadvalida og‘ir ahvolga tushib qolgan ikki nomdor klub — «Manchester Yunayted» hamda «Tottenhem» Manchesterda o‘zaro to‘qnash keladi. Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan ushbu dramatik qarama-qarshilik oldidan har ikki jamoaning boshlang‘ich tarkiblari rasman e’lon qilindi.
Mavsum startini muvaffaqiyatsiz boshlagan har ikki grand uchun bu uchrashuv nafaqat navbatdagi 3 ochko, balki ruhiy bosimdan xalos bo‘lish va ligadagi o‘rnini tiklash uchun hayot-mamot masalasiga aylangan.
Musobaqa jadvalidagi xavotirli vaziyat
Jamoalarning joriy holati muxlislar va ekspertlarni jiddiy tashvishga solmoqda:
«Manchester Yunayted» (12-o‘rin): Mankunianliklar dastlabki turlarda bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘arib, jadvalning ikkinchi yarmida — 12-pog‘onada bormoqda. Tarkibdagi jarohatlar va barqarorlik yetishmasligi jamoaga qimmatga tushmoqda;
«Tottenhem» (So‘nggi o‘rin): Yozgi qimmatbaho transferlarga qaramay, londonliklar 5 ta uchrashuvda atigi 2 ochko to‘plab, Premer-liga jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga sho‘ng‘ib ketgan. «Shporlar» uchun bugungi o‘yindagi g‘alaba inqirozdan chiqishning yagona yo‘li sanaladi.
«Yunayted»ning hujumkor tarkibi va himoya uchligi
Mezbonlarning bosh murabbiyi maydonga quyidagi tarkibni tashladi:
Darvozabon: Lammens;
Mudofaa chizig‘i: Markazda Maguayr, Martines hamda yosh yulduz Yoro uchligi harakat qiladi, qanotlarda esa Amad Diallo va Lyuk Shou mudofaa va hujumga yordam beradi;
Yarimhimoya tayanchi: Yuri Tilemans va Kobbi Maynu markazda bog‘lovchi bo‘lsa, jamoa sardori Brunu Fernandesh hujumlarni tashkil etishga mas’ul;
Hujum dueti: Hujumning oldingi chizig‘ida yangi kuchlar — Mateus Kunya va Brayan Mbeumo raqib darvozasini nishonga oladi.
«Tottenhem»ning javob zarbasi: Tonali, Savio va Solanke
Mehmonlarning boshlang‘ich 11 taligi ham shiddatli kurashga shay ekanini ko‘rsatmoqda:
Mudofaa va darvoza: Darvozani Kinski qo‘riqlaydi, himoyada esa Senesi, van Xekke va Udoji harakat qiladi;
Boy yarimhimoya markazi: Konor Gallaxer, Archi Grey, Lukas Bergvall va Sandro Tonali kvadrosi «Old Trafford» markazida nazoratni qo‘lga olishga urinadi;
Hujumchilar: Tezkor qanot hujumchilari Savio va Muhammad Kudus markaziy hujumchi Dominik Solanke bilan birga mezbonlar himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL. 6-tur
«Manchester Yunayted» — «Tottenhem»
Boshlanish vaqti: 21:30 (Toshkent vaqti bilan)
«Manchester Yunayted»: Lammens, Maguayr, Martines, Yoro, Amad, Shou, Tilemans, Maynu, Fernandesh, Kunya, Mbeumo.
«Tottenhem»: Kinski, Senesi, van Xekke, Udoji, Gallaxer, Grey, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.
«Old Trafford» tribunalari qarshisida kechadigan mazkur murosasiz jangda qaysi klub o‘z inqiroziga barham bera olishi va og‘ir ahvoldan chiqib ketishi tez orada oydinlashadi.
Izohlar 0
…