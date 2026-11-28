Mauritsio Pochettino «Manchester Yunayted»dagi ilk kunlariga baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 13 noyabr kuni «Manchester Yunayted» boshqaruvini qo'lga olgan Mauritsio Pochettino jamoa bilan ishlashning dastlabki kunlari va «Old Trafford»dagi muhit haqida ijobiy fikrlarini bildirdi.
- Argentinalik mutaxassis futbolchilar bilan ishonchni mustahkamlash hamda o'z strategiyasini joriy etish uchun vaqt talab qilinishini ta'kidladi.
- Uning qo'l ostida jamoa hozirgacha «Liverpul»ga qarshi o'yinda 0:4 hisobida mag'lub bo'ldi va «Sporting» bilan 2:2 hisobida durang o'ynadi.
«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Mauritsio Pochettino jamoa bilan ishlashning dastlabki kunlari va «Old Trafford»dagi muhit haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Argentinalik mutaxassis 13 noyabr kuni mankunianliklar boshqaruvini rasman qo‘lga olgan edi.
«Bizni juda iliq kutib olishdi, endi futbolchilar bilan ishonchni mustahkamlash kerak»
Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Pochettino «Old Trafford»dagi ishchan kayfiyatni e’tirof etib, jamoaga o‘z g‘oyalarini singdirish uchun ma’lum vaqt talab etilishini ta’kidladi:
«Men doimo haqiqatni aytaman, bu eng muhimi. Yordamchilarim bilan birga «Old Trafford»dagi barcha xodimlarning muvaffaqiyatga erishish va rivojlanish uchun astoydil intilayotganini ko‘ryapmiz. Bizni juda iliq kutib olishdi.
Bizning vazifamiz — imkon qadar qisqa vaqt ichida futbolchilar bilan o‘zaro ishonchni mustahkamlash. O‘yindagi strategiyamizni aniq belgilab olishimiz va maydonda amalga oshirmoqchi bo‘lgan g‘oyalarimizni joriy etishimiz kerak.
Agar bu yerda sakkiz kun ishlaganimdan keyin hammasi yaxshimi, deb so‘rasangiz, javobim — ha. Gap faqat rivojlanish uchun zarur bo‘lgan vaqt haqida ketmoqda», — dedi Mauritsio Pochettino.
Pochettino boshqaruvidagi dastlabki natijalar
Argentinalik mutaxassis qo‘l ostida «qizil iblislar» hozirgacha ikkita rasmiy uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi:
Musobaqa
Uchrashuv va natija
Qisqacha tafsilot
Angliya Premer-ligasi
«Liverpul» — «Manchester Yunayted» 4:0
Mankunianliklar yirik hisobda imkoniyatni boy berishdi
UYEFA Chempionlar ligasi
«Manchester Yunayted» — «Sporting» 2:2
Bahs jangovar durang natija bilan yakunlandi
Sizningcha, Mauritsio Pochettino «Manchester Yunayted»ni inqirozdan olib chiqib, jamoani yana chempionlik kurashiga qaytara oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda «Manchester Yunayted» atrofidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…