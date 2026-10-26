Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 26 oktyabr kuni Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turida O‘zbekistonning ikki klubi navbatdagi uchrashuvlarini o‘tkazadi.
- Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubini qabul qilsa, «Paxtakor»
- Iroqda «Eyr Fors» mehmoni bo‘ladi.
- Farg‘onadagi bahs Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da, Bag‘doddagi o‘yin esa 23:15 da boshlanadi.
Bugun, 26 oktyabr kuni Osiyoning eng nufuzli klublar musobaqasi — Elit Osiyo Chempionlar ligasida 3-tur bahslariga start beriladi. Mazkur tur O‘zbekiston klublari uchun muhim sinovlarga boy bo‘lib, amaldagi mamlakat chempioni Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzli «Al-Ittihod» jamoasini mehmon qiladi.
Poytaxtning «Paxtakor» jamoasi esa ushbu oqshomda Iroq safariga otlanib, Bag‘dodda mahalliy «Eyr Fors» (Al-Quva Al-Javiyya) klubiga qarshi maydonga tushadi.
Farg‘onadagi superto‘qnashuv va Bag‘dod safari
Har ikkala uchrashuv ham jamoalarning guruhdagi o‘rni va pley-off imkoniyatlari uchun strategik ahamiyatga ega:
«Neftchi» — «Al-Ittihod» (Farg‘ona): Ortda qolgan dastlabki ikki turda 3 ochko jamg‘argan Farg‘ona klubi o‘z muxlislari qarshisida Saudiya superklubiga qarshi saf tortadi. Bahs mahalliy vaqt bilan soat 18:45 da boshlanadi;
«Eyr Fors» — «Paxtakor» (Bag‘dod): Ikki durang qayd etib, hisobida 2 ochkosi bo‘lgan «sherlar» Bag‘doddagi muhtasham «Madina» stadionida muhim g‘alabani qo‘lga kiritishga harakat qiladi. O‘yin Toshkent vaqti bilan 23:15 da start oladi;
Musobaqa jadvalidagi vaziyat: Turnirning dastlabki bosqichida to‘plangan har bir ochko qimmatli bo‘lib, ushbu tur natijalari o‘zbek klublarining keyingi bosqich sari qadamlarini belgilab berishi mumkin.
Elit OCHL | 3-tur taqvimi va o‘yin vaqtlari
(Uchrashuvlarning boshlanish vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan)
O‘yin
Vaqt
Stadion
Shahar
Hozirgi ochkolar
«Neftchi» — «Al-Ittihod»
18:45
«Istiqlol»
Farg‘ona, O‘zbekiston
«Neftchi» — 3 ochko
«Eyr Fors» — «Paxtakor»
23:15
«Madina»
Bag‘dod, Iroq
«Paxtakor» — 2 ochko
Izohlar 0
…