Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

·53·Sport
Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 26 oktyabr kuni Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turida O‘zbekistonning ikki klubi navbatdagi uchrashuvlarini o‘tkazadi.
  • Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubini qabul qilsa, «Paxtakor»
  • Iroqda «Eyr Fors» mehmoni bo‘ladi.
  • Farg‘onadagi bahs Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da, Bag‘doddagi o‘yin esa 23:15 da boshlanadi.

Bugun, 26 oktyabr kuni Osiyoning eng nufuzli klublar musobaqasi — Elit Osiyo Chempionlar ligasida 3-tur bahslariga start beriladi. Mazkur tur O‘zbekiston klublari uchun muhim sinovlarga boy bo‘lib, amaldagi mamlakat chempioni Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzli «Al-Ittihod» jamoasini mehmon qiladi.

Poytaxtning «Paxtakor» jamoasi esa ushbu oqshomda Iroq safariga otlanib, Bag‘dodda mahalliy «Eyr Fors» (Al-Quva Al-Javiyya) klubiga qarshi maydonga tushadi.

Farg‘onadagi superto‘qnashuv va Bag‘dod safari

Har ikkala uchrashuv ham jamoalarning guruhdagi o‘rni va pley-off imkoniyatlari uchun strategik ahamiyatga ega:

  • «Neftchi» — «Al-Ittihod» (Farg‘ona): Ortda qolgan dastlabki ikki turda 3 ochko jamg‘argan Farg‘ona klubi o‘z muxlislari qarshisida Saudiya superklubiga qarshi saf tortadi. Bahs mahalliy vaqt bilan soat 18:45 da boshlanadi;

  • «Eyr Fors» — «Paxtakor» (Bag‘dod): Ikki durang qayd etib, hisobida 2 ochkosi bo‘lgan «sherlar» Bag‘doddagi muhtasham «Madina» stadionida muhim g‘alabani qo‘lga kiritishga harakat qiladi. O‘yin Toshkent vaqti bilan 23:15 da start oladi;

  • Musobaqa jadvalidagi vaziyat: Turnirning dastlabki bosqichida to‘plangan har bir ochko qimmatli bo‘lib, ushbu tur natijalari o‘zbek klublarining keyingi bosqich sari qadamlarini belgilab berishi mumkin.

Elit OCHL | 3-tur taqvimi va o‘yin vaqtlari

(Uchrashuvlarning boshlanish vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan)

O‘yin

Vaqt

Stadion

Shahar

Hozirgi ochkolar

«Neftchi» — «Al-Ittihod»

18:45

«Istiqlol»

Farg‘ona, O‘zbekiston

«Neftchi» — 3 ochko

«Eyr Fors» — «Paxtakor»

23:15

«Madina»

Bag‘dod, Iroq

«Paxtakor» — 2 ochko

Elit Osiyo Chempionlar ligasiNeftchiPaxtakorAl-Ittihod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling13 oktabr 00:14«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi14 sentabr 20:47Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31Kamoliddin Tojiyev “Neftchi”ga qarshi dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan izoh berdiKamoliddin Tojiyev “Neftchi”ga qarshi dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan izoh berdi24 oktabr 06:52«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?24 oktabr 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi