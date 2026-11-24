«Paxtakor»ning ahvoli og‘ir: «Al Ittihod»dan mag‘lubiyatga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Paxtakor» klubi Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida Jiddada Saudiya Arabistonining «Al Ittihod» jamoasiga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvning 7-daqiqasida Shanqiti hisobni ochgan bo‘lsa, 47-daqiqada Ilenihena ikkinchi golni kiritib, mezbonlarning g‘alabasini ta’minladi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 2 ochko bilan 15-o‘rinda qolgan Toshkent jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari sezilarli darajada murakkablashdi.
«Paxtakor» Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida Saudiya Arabistonining «Al Ittihod» klubiga qarshi bahs olib bordi. Jiddadagi uchrashuvda mezbonlar ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Toshkent jamoasi esa turnir jadvalidagi ahvolini yaxshilay olmadi.
Osiyoning eng nufuzli klub musobaqasida ishtirok etayotgan «Paxtakor» uchun «Al Ittihod»ga qarshi bahs muhim sinovlardan biri edi. Biroq o‘z maydonida o‘ynagan saudiyaliklar uchrashuvni faol boshlab, dastlabki daqiqalardanoq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi.
Natijada «Paxtakor» Jiddadan ochkosiz qaytdi. Mezbonlar esa ikki gol evaziga g‘alabani rasmiylashtirdi.
«Al Ittihod» tezkor gol bilan hisobni ochdi
Uchrashuvning 7-daqiqasida Shanqiti «Al Ittihod»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Bu gol mezbonlarga o‘yindagi tashabbusni mustahkamlash imkonini berdi.
Tanaffusdan keyin ham «Paxtakor» uchun vaziyat osonlashmadi. 47-daqiqada Ilenihena ikkinchi golni kiritib, saudiyaliklarning ustunligini yanada oshirdi.
Qolgan vaqt davomida hisob o‘zgarmadi va «Al Ittihod» 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
«Paxtakor»ning turnir jadvalidagi ahvoli og‘irlashdi
Ushbu natijadan keyin «Al Ittihod» ochkolari sonini 7 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi.
«Paxtakor» esa 5 turdan keyin ham 2 ochko bilan 15-pog‘onada qolmoqda. Bu natija Toshkent klubining keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyatlarini yanada murakkablashtirdi.
Endi «Paxtakor» uchun qolgan bahslarda ochko yo‘qotishga haq yo‘q. Jamoa musobaqadagi vaziyatini o‘zgartirish uchun nafaqat g‘alaba qozonishi, balki raqiblar natijalariga ham e’tibor qaratishiga to‘g‘ri keladi.
Uchrashuvning to‘liq natijasi va tarkiblar
Elit Osiyo Chempionlar ligasi. 5-tur
«Al Ittihod» - «Paxtakor» 2:0
Gollar:
7-daqiqa — Shanqiti
47-daqiqa — Ilenihena
«Al Ittihod»: Raykovich, Danilo, Saad Musa, Muxtor Ali, Auar (Veynaldum, 73), Shanqiti (Al Julaydan, 80), Sahafi (Al G‘amdi, 80), Faris Abdi, Lopi, Bergveyn (Shehri, 84), Ilenihena.
«Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov (Chinedu, 31), Muhammadrasul Abdumajidov, Zayid Tahsin, Sherzod Nasrullayev (Ermanov, 73), Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy (Saydaliyev, 73), Flamarion, Oybek Bozorov (Ibrohimov, 73), Dostonbek Hamdamov (Saitov, 73).
«Paxtakor» uchun Jiddadagi mag‘lubiyat musobaqadagi vaziyatni yanada qiyinlashtirdi. Endi Toshkent klubi qolgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, muxlislar ishonchini natijalar bilan oqlashi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…