90+9-daqiqadagi drama: “Neftchi” O‘monda “Traktor” bilan jangovar durang o‘ynadi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turida Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning «Traktor» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
- Uchrashuv davomida Stipe Peritsa va Vladimir Yovovich gollari evaziga g‘alabaga yaqin kelgan farg‘onaliklar, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol sabab 3 ochkodan mahrum bo‘ldi.
- Raqib jamoa 62-daqiqada Farshad Farajining chetlatilishi tufayli o‘yinni 10 kishi bo‘lib yakunladi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning nomdor «Traktor» jamoasiga qarshi safar uchrashuvini o‘tkazdi. So‘nggi soniyalargacha murosasiz kurashlarga boy bo‘lgan bahs 2:2 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi.
Ikkinchi bo‘limda 10 kishi bo‘lib qolgan raqibga qarshi farg‘onaliklar g‘alabaga juda yaqin kelgan edi, biroq hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol «Neftchi»ni muhim 3 ochkodan mahrum qildi.
O‘yin xronikasi: Chetlatish, almashtirishlar va 90-daqiqadan keyingi dahshatli kulminatsiya
Uchrashuvning birinchi bo‘limi ehtiyotkorlik bilan o‘tgan bo‘lsa-da, ikkinchi 45 daqiqalikda muxlislar haqiqiy triller guvohi bo‘ldi:
Peritsadan tezkor gol (55-daqiqa): 54-daqiqada maydonga tushgan hujumchi Stipe Peritsa oradan bir daqiqa o‘tiboq raqib darvozasini ishg‘ol qildi va «Neftchi»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1;
«Traktor»ning 10 kishi qolishi (62-daqiqa): Eron klubi himoyachisi Farshad Faraji qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatilib, «Traktor»ni qiyin ahvolda qoldirdi;
Shtrkalning javobi (82-daqiqa): Bir kishi kam bo‘lib o‘ynashiga qaramay, mezbonlar hujumga zo‘r berib, 82-daqiqada Tomislav Shtrkalning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi — 1:1;
Yovovichdan g‘alaba to‘pi (90+4-daqiqa): O‘yinning so‘nggi qo‘shimcha daqiqalarida zaxiradan tushgan yana bir legioner Vladimir Yovovich darvozani nishonga olib, Farg‘ona klubiga g‘alaba keltiruvchi golni urdi — 1:2;
90+9-daqiqadagi shok: Hakam hushtagi chalinishi arafasida, 90+9-daqiqada Mas’ud Zayerkazemayn hisobni yana tenglashtirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:2.
Turnir jadvalidagi vaziyat
O‘mondagi murakkab safar o‘yinida qo‘lga kiritilgan 1 ochkodan so‘ng «Neftchi» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 4 taga yetkazib oldi va Elit OCHL jadvalida keyingi bosqich uchun kurashish imkoniyatini saqlab qoldi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi
Osiyo Elit Chempionlar ligasi, 4-tur
«Traktor» (Eron) — «Neftchi» (O‘zbekiston) 2:2
Gollar: Tomislav Shtrkal 82, Mas’ud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Peritsa 55, Vladimir Yovovich 90+4.
Chetlatish: Farshad Faraji 62 («Traktor»).
Tarkiblar:
«Traktor»: Parsa Jafari, Shojaye Xalilzade, Odiljon Hamrobekov, Tibor Xalilovich (Mas’ud Zayerkazemayn, 84), Danial Ismoilifar (Sayid Mehdi Husayni, 84), Sodiq Muharrami (Hadi Habibinejad, 61), Muhammad Naderi, Farshad Faraji, Muhammad Daneshgar (Mahdi Hoshemnejad, 46), Shahriyar Mug‘anlu (Tomislav Shtrkal, 37), Amirhusayn Huseynzade.
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Mishel Augusto, Boyan Siger (Xurshid G‘iyosov, 85), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Stipe Peritsa, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino (Vladimir Yovovich, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).
Izohlar 0
…