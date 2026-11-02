90+9-daqiqadagi drama: “Neftchi” O‘monda “Traktor” bilan jangovar durang o‘ynadi (video)

·76·Sport
90+9-daqiqadagi drama: “Neftchi” O‘monda “Traktor” bilan jangovar durang o‘ynadi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turida Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning «Traktor» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
  • Uchrashuv davomida Stipe Peritsa va Vladimir Yovovich gollari evaziga g‘alabaga yaqin kelgan farg‘onaliklar, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol sabab 3 ochkodan mahrum bo‘ldi.
  • Raqib jamoa 62-daqiqada Farshad Farajining chetlatilishi tufayli o‘yinni 10 kishi bo‘lib yakunladi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning nomdor «Traktor» jamoasiga qarshi safar uchrashuvini o‘tkazdi. So‘nggi soniyalargacha murosasiz kurashlarga boy bo‘lgan bahs 2:2 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi.

Ikkinchi bo‘limda 10 kishi bo‘lib qolgan raqibga qarshi farg‘onaliklar g‘alabaga juda yaqin kelgan edi, biroq hakam tomonidan qo‘shib berilgan 9-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol «Neftchi»ni muhim 3 ochkodan mahrum qildi.

O‘yin xronikasi: Chetlatish, almashtirishlar va 90-daqiqadan keyingi dahshatli kulminatsiya

Uchrashuvning birinchi bo‘limi ehtiyotkorlik bilan o‘tgan bo‘lsa-da, ikkinchi 45 daqiqalikda muxlislar haqiqiy triller guvohi bo‘ldi:

  • Peritsadan tezkor gol (55-daqiqa): 54-daqiqada maydonga tushgan hujumchi Stipe Peritsa oradan bir daqiqa o‘tiboq raqib darvozasini ishg‘ol qildi va «Neftchi»ni hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • «Traktor»ning 10 kishi qolishi (62-daqiqa): Eron klubi himoyachisi Farshad Faraji qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatilib, «Traktor»ni qiyin ahvolda qoldirdi;

  • Shtrkalning javobi (82-daqiqa): Bir kishi kam bo‘lib o‘ynashiga qaramay, mezbonlar hujumga zo‘r berib, 82-daqiqada Tomislav Shtrkalning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Yovovichdan g‘alaba to‘pi (90+4-daqiqa): O‘yinning so‘nggi qo‘shimcha daqiqalarida zaxiradan tushgan yana bir legioner Vladimir Yovovich darvozani nishonga olib, Farg‘ona klubiga g‘alaba keltiruvchi golni urdi — 1:2;

  • 90+9-daqiqadagi shok: Hakam hushtagi chalinishi arafasida, 90+9-daqiqada Mas’ud Zayerkazemayn hisobni yana tenglashtirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:2.

Turnir jadvalidagi vaziyat

O‘mondagi murakkab safar o‘yinida qo‘lga kiritilgan 1 ochkodan so‘ng «Neftchi» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 4 taga yetkazib oldi va Elit OCHL jadvalida keyingi bosqich uchun kurashish imkoniyatini saqlab qoldi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi

  • Osiyo Elit Chempionlar ligasi, 4-tur

  • «Traktor» (Eron) — «Neftchi» (O‘zbekiston) 2:2

  • Gollar: Tomislav Shtrkal 82, Mas’ud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Peritsa 55, Vladimir Yovovich 90+4.

  • Chetlatish: Farshad Faraji 62 («Traktor»).

Tarkiblar:

  • «Traktor»: Parsa Jafari, Shojaye Xalilzade, Odiljon Hamrobekov, Tibor Xalilovich (Mas’ud Zayerkazemayn, 84), Danial Ismoilifar (Sayid Mehdi Husayni, 84), Sodiq Muharrami (Hadi Habibinejad, 61), Muhammad Naderi, Farshad Faraji, Muhammad Daneshgar (Mahdi Hoshemnejad, 46), Shahriyar Mug‘anlu (Tomislav Shtrkal, 37), Amirhusayn Huseynzade.

  • «Neftchi»: Botirali Ergashev, Mishel Augusto, Boyan Siger (Xurshid G‘iyosov, 85), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Stipe Peritsa, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino (Vladimir Yovovich, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).

NeftchiElit Osiyo Chempionlar ligasiTraktor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi1 noyabr 23:06“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi26 oktabr 21:01Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?26 oktabr 15:26“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildiKecha 20:32Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi14 sentabr 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi