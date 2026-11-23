«Paxtakor» «Al Ittihod»ga qarshi qanday tarkibda o‘ynaydi? Asosiy tarkib ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida «Paxtakor»
- Jiddada Saudiya Arabistonining «Al Ittihod» klubiga qarshi maydonga tushadi.
- Toshkentliklar safida Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zayid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov va Dostonbek Hamdamov asosiy tarkibdan joy oldi.
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida «Paxtakor» Jiddada Saudiya Arabistonining «Al Ittihod» klubiga qarshi maydonga tushadi. Toshkentliklar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan bahs oldidan ikki jamoaning asosiy tarkiblari e’lon qilindi.
«Paxtakor»ning asosiy tarkibida kimlar bor?
Bosh murabbiy bo‘lajak uchrashuv uchun quyidagi futbolchilarga ishonch bildirdi:
«Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zayid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Hamdamov.
Toshkent klubi Jiddadagi bahsda aynan shu futbolchilar bilan raqib darvozasiga yo‘l topishga harakat qiladi. Tarkibda tajribali futbolchilar bilan birga jamoaning hujumkor o‘yinida muhim o‘rin tutadigan ijrochilar ham bor.
«Al Ittihod» ham kuchli tarkibni maydonga tushiradi
Saudiya Arabistonining «Al Ittihod» klubi ham uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydi.
«Al Ittihod»: Raykovich, Danilo, Saad Musa, Muxtor Ali, Auar, Shanqiti, Sahafi, Faris Abdi, Lopi, Bergveyn, Ilenixena.
Mezbonlar o‘z maydonida g‘alaba qozonishga intiladi. Shu bois «Paxtakor»ni Jiddada jiddiy sinov kutib turibdi.
Uchrashuv qachon boshlanadi?
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turidan o‘rin olgan «Al Ittihod» — «Paxtakor» bahsi bugun Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da start oladi.
Elit OCHL. 5-tur
Jamoalar
Boshlanish vaqti
«Al Ittihod» — «Paxtakor»
23:15
«Paxtakor» uchun bu bahs nafaqat ochkolar, balki Osiyoning kuchli klublaridan biriga qarshi o‘z imkoniyatlarini namoyish etish nuqtayi nazaridan ham muhim. Endi e’tibor maydondagi kurashga qaratiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…