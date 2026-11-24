Emilian Karas «Al Ittihod»dan mag‘lubiyatdan keyin «Paxtakor»dagi muammoni ochiqladi
«Paxtakor» Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 5-turida Saudiya Arabistonida «Al Ittihod»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin toshkentliklar bosh murabbiyi Emilian Karas jamoa yo‘l qo‘ygan xatolar, foydalanilmagan imkoniyatlar va yosh futbolchilar haqida fikr bildirdi.
«Paxtakor» uchun Elit Osiyo Chempionlar Ligasidagi vaziyat tobora murakkablashmoqda. Jamoa Jidda shahrida «Al Ittihod»ga qarshi kechgan bahsda har ikki bo‘limni omadsiz boshlab, raqib darvozasidan javob to‘pini o‘tkaza olmadi. Bosh murabbiy Emilian Karas esa mag‘lubiyat sabablarini yashirmadi: uning fikricha, jamoaga hal qiluvchi vaziyatlarda tajriba va mahorat yetishmagan.
Karas: «Gollarga olib kelgan xatolarga yo‘l qo‘ydik»
Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Emilian Karas jamoasining o‘yinini tahlil qildi. Murabbiyning ta’kidlashicha, «Paxtakor» har ikki bo‘limni ham yaxshi boshlay olmagan va bu raqibga gol urish imkonini bergan.
«Har ikki bo‘limni yomon boshladik va gollarga olib kelgan xatolarga yo‘l qo‘ydik. Keyin o‘zimizga keldik.
Bir nechta golli vaziyatlar yaratdik. Ulardan foydalanishda esa bizga tajriba va mahorat yetishmadi. Mezbonlarni g‘alaba bilan tabriklayman», — dedi mutaxassis.
Karasning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, «Paxtakor» nafaqat himoyadagi xatolar, balki hujumdagi imkoniyatlardan foydalana olmagani uchun ham mag‘lubiyatga uchragan.
Nega murabbiy birinchi bo‘limdayoq o‘zgarish qildi?
«Paxtakor» ustozi uchrashuv davomida tarkibga erta o‘zgarish kiritgani sababini ham tushuntirdi. Uning aytishicha, jamoa hujumda faolroq harakat qilishi va vaziyatni o‘zgartirishi kerak edi.
«Hujumga o‘tishimiz zarurligi sababli birinchi bo‘limdayoq o‘zgarishga qo‘l urdik. Tarkibimizdagi yosh futbolchilar shunday bellashuvlarda tajriba to‘plashadi», — deya izohladi Karas.
Demak, murabbiy uchun bu uchrashuv nafaqat natija, balki yosh futbolchilarning yuqori darajadagi xalqaro bahslarda toblanishi nuqtayi nazaridan ham ahamiyatli bo‘lgan.
«Paxtakor» turnir jadvalida qiyin ahvolda
«Al Ittihod»dan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin jamoalarning turnir jadvalidagi holati quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Al Ittihod» — 7 ochko, 8-o‘rin;
«Paxtakor» — 2 ochko, 15-o‘rin.
Toshkentliklar uchun musobaqaning keyingi uchrashuvlari ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoa yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirishi va turnirdagi imkoniyatlarini saqlab qolishi uchun g‘alabalarga ehtiyoj sezmoqda.
«Sherlar»ni «Traktor»ga qarshi muhim bahs kutmoqda
«Paxtakor» Elit Osiyo Chempionlar Ligasidagi navbatdagi uchrashuvini 7 dekabr kuni Eronning «Traktor» jamoasiga qarshi o‘tkazadi.
Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da boshlanishi rejalashtirilgan. Bu bahs toshkentliklar uchun turnirdagi vaziyatni yaxshilash yo‘lida muhim imkoniyat bo‘ladi.
Karas shogirdlari Jiddada yo‘l qo‘yilgan xatolardan xulosa chiqarib, navbatdagi bahsda samaraliroq o‘yin ko‘rsatishi kerak. Aks holda, jamoaning musobaqadagi keyingi taqdiri yanada murakkablashishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…