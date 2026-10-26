“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi

·62·Sport
“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onaning «Neftchi» klubi Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 3-turi doirasida Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • Uchrashuvning 17-daqiqasida Jamshid Iskanderov penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Ussam Auar muvozanatni tikladi va Yusuf En-Nesiri 90-daqiqada g‘alaba golini kiritdi.
  • Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng Islombek Ismoilov shogirdlari 3 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasida qoldi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 3-turi doirasida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzlarga boy «Al-Ittihod» jamoasini qabul qildi. «Istiqlol» stadionida kechgan shiddatli va murosasiz bellashuvda mehmonlar so‘nggi daqiqadagi aniq zarba evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvni faol boshlagan maydon egalari 17-daqiqada penalti evaziga hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, Saudiya klubi muvozanatni tiklab, o‘yin yakunida hal qiluvchi nuqtani qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

To‘qnashuv xronikasi: Iskanderovning penaltisi va mehmonlar javobi

«Istiqlol» stadionida muxlislar katta shiddat va hissiyotlarga boy bellashuvga guvoh bo‘lishdi:

  • 17-daqiqa — Jamshid Iskanderovning zarbasi: Bahs boshida ustunlikka ega bo‘lgan mezbonlar 17-daqiqada 11 metrlik jarima to‘pi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Jamshid Iskanderov penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, farg‘onaliklarni oldinga olib chiqdi;

  • 34-daqiqa — Ussam Auar muvozanatni tikladi: Saudiyaliklar tezda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olishga intildi va 34-daqiqada jazoirlik mahoratli yarimhimoyachi Ussam Auar tarozi pallalarini tenglashtirdi;

  • 90-daqiqa — En-Nesiridan so‘nggi soniyalar zarbasi: Asosiy vaqt yakunlanishi arafasida zaxiradan maydonga tushgan Yusuf En-Nesiri jarima zarbasini qoyilmaqom tarzda darvozaga yo‘llab, «Al-Ittihod»ga muhim uch ochko taqdim etdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va keyingi manzil: Maskat safari

Ushbu natija jamoalarning guruh bosqichidagi imkoniyatlariga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi:

  • 9-pog‘ona: Mazkur mag‘lubiyatdan keyin Islombek Ismoilov shogirdlari 3 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasidan joy olib turibdi;

  • Neytral maydondagi muhim bahs: Farg‘ona jamoasi navbatdagi 4-tur uchrashuvini 2 noyabr kuni safarda Eronning «Traktor» klubiga qarshi o‘tkazadi;

  • Maskat mezbonligi: Mazkur bellashuv neytral maydon — O‘mon poytaxti Maskat shahrida bo‘lib o‘tadi va unda olinadigan ochkolar pley-off kurashi uchun hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.

Elit OCHL. G‘arb mintaqasi. 3-tur

Ko‘rsatkich

«Neftchi» (O‘zbekiston)

«Al-Ittihod» (Saudiya Arabistoni)

Hisob

1

2

Gollar

Jamshid Iskanderov (17 pen)

Ussam Auar (34), Yusuf En-Nesiri (90)

Bosh murabbiy

Islombek Ismoilov

Yens Vissing (Germaniya)

Stadion

«Istiqlol», Farg‘ona

26 oktyabr, 2026 yil

Hozirgi ochkolar

3 ochko (9-o‘rin)

G‘alabadan so‘ng peshqadamlar qatorida

NeftchiAl-IttihodElit Osiyo Chempionlar LigasiJamshid Iskanderov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Bugun 15:26Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi14 sentabr 20:47«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling13 oktabr 00:14Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi