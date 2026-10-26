“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onaning «Neftchi» klubi Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 3-turi doirasida Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- Uchrashuvning 17-daqiqasida Jamshid Iskanderov penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Ussam Auar muvozanatni tikladi va Yusuf En-Nesiri 90-daqiqada g‘alaba golini kiritdi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng Islombek Ismoilov shogirdlari 3 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasida qoldi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 3-turi doirasida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzlarga boy «Al-Ittihod» jamoasini qabul qildi. «Istiqlol» stadionida kechgan shiddatli va murosasiz bellashuvda mehmonlar so‘nggi daqiqadagi aniq zarba evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvni faol boshlagan maydon egalari 17-daqiqada penalti evaziga hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, Saudiya klubi muvozanatni tiklab, o‘yin yakunida hal qiluvchi nuqtani qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
To‘qnashuv xronikasi: Iskanderovning penaltisi va mehmonlar javobi
«Istiqlol» stadionida muxlislar katta shiddat va hissiyotlarga boy bellashuvga guvoh bo‘lishdi:
17-daqiqa — Jamshid Iskanderovning zarbasi: Bahs boshida ustunlikka ega bo‘lgan mezbonlar 17-daqiqada 11 metrlik jarima to‘pi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Jamshid Iskanderov penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, farg‘onaliklarni oldinga olib chiqdi;
34-daqiqa — Ussam Auar muvozanatni tikladi: Saudiyaliklar tezda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olishga intildi va 34-daqiqada jazoirlik mahoratli yarimhimoyachi Ussam Auar tarozi pallalarini tenglashtirdi;
90-daqiqa — En-Nesiridan so‘nggi soniyalar zarbasi: Asosiy vaqt yakunlanishi arafasida zaxiradan maydonga tushgan Yusuf En-Nesiri jarima zarbasini qoyilmaqom tarzda darvozaga yo‘llab, «Al-Ittihod»ga muhim uch ochko taqdim etdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va keyingi manzil: Maskat safari
Ushbu natija jamoalarning guruh bosqichidagi imkoniyatlariga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi:
9-pog‘ona: Mazkur mag‘lubiyatdan keyin Islombek Ismoilov shogirdlari 3 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasidan joy olib turibdi;
Neytral maydondagi muhim bahs: Farg‘ona jamoasi navbatdagi 4-tur uchrashuvini 2 noyabr kuni safarda Eronning «Traktor» klubiga qarshi o‘tkazadi;
Maskat mezbonligi: Mazkur bellashuv neytral maydon — O‘mon poytaxti Maskat shahrida bo‘lib o‘tadi va unda olinadigan ochkolar pley-off kurashi uchun hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.
Elit OCHL. G‘arb mintaqasi. 3-tur
Ko‘rsatkich
«Neftchi» (O‘zbekiston)
«Al-Ittihod» (Saudiya Arabistoni)
Hisob
1
2
Gollar
Jamshid Iskanderov (17 pen)
Ussam Auar (34), Yusuf En-Nesiri (90)
Bosh murabbiy
Islombek Ismoilov
Yens Vissing (Germaniya)
Stadion
«Istiqlol», Farg‘ona
26 oktyabr, 2026 yil
Hozirgi ochkolar
3 ochko (9-o‘rin)
G‘alabadan so‘ng peshqadamlar qatorida
Izohlar 0
…