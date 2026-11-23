0:2 dan 2:2 gacha: «Neftchi» «Al Hilol»ga qarshi bahsda qanday qilib ochko qo‘lga kiritdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «Al Hilol» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
- Uchrashuvning birinchi bo‘limida Olli Uotkins va Gabriel Martinelli gollari evaziga mehmonlar ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgandi.
- Ikkinchi bo‘limda Abror Ismoilovning goli va Akchichekning avtogoli farg‘onaliklarga irodali durangni taqdim etdi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «Al Hilol» jamoasini qabul qildi. «Istiqlol» stadionida kechgan gollarga boy va shiddatli uchrashuvda 2:2 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.
Uchrashuvning birinchi bo‘limida mehmonlar ustunlikka erishdi: 21-daqiqada Olli Uotkins hisobni ochgan bo‘lsa, 28-daqiqada Gabriel Martinelli farqni oshirdi. Biroq Islom Ismoilov shogirdlari ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini keskin kuchaytirib, vaziyatni o‘zgartirdi.
Ikkinchi bo‘limdagi kambek va turnirdagi holat
Tanaffusdan so‘ng 49-daqiqada Abror Ismoilov aniq zarbasi bilan hisobdagi farqni qisqartirdi. 70-daqiqada esa raqib futbolchisi Akchichek o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va «Neftchi» muvozanatni tikladi — 2:2.
Mazkur natijadan so‘ng «Neftchi» ochkolari sonini 5 taga yetkazib, turnir jadvalida 9-o‘rinda bormoqda. Riyod klubi «Al Hilol» esa 10 ochko bilan 2-pog‘onada joylashgan.
Ko‘rsatkichlar
«Neftchi»
«Al Hilol»
Yakuniy hisob
2
2
Gollar
Abror Ismoilov (49'), Akchichek (70' avtogol)
Olli Uotkins (21'), Gabriel Martinelli (28')
Ochko va o‘rin
5 ochko (9-o‘rin)
10 ochko (2-o‘rin)
Sana va stadion
23 noyabr, Farg‘ona, «Istiqlol»
23 noyabr, Farg‘ona, «Istiqlol»
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
Elit OCHL. 5-tur«Neftchi» — «Al Hilol» 2:2
23 noyabr, Farg‘ona, «Istiqlol»
Gollar: Abror Ismoilov (49), Akchichek (70 avtogol) — Olli Uotkins (21), Gabriel Martinelli (28).
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67), Abror Ismoilov (Ratinio, 67), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81), Markus Forss (Zoran Marushich, 81).
«Al Hilol»: Bunu, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78), Kulibali, Ernandes (Al Harbi, 70), Nevesh, Milinkovich-Savich, Kanno (Al Dovsari, 70), Martinelli, Sammervill, Uotkins.
Sizningcha, «Al Hilol»ga qarshi kechgan ushbu jangovar durang «Neftchi»ga Elit OCHLning keyingi turlarida yanada yuqori maqsadlar uchun kurashishga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…