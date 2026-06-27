Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradi

·20·Texno
Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradi

Gretsiya hukumati mamlakat tarixidagi ilk boshqariladigan koinot missiyasiga tayyorgarlik koʻrayotganini rasman eʼlon qildi. Ushbu tarixiy qadam Gretsiyaning 2035-yilgacha moʻljallangan yangi milliy kosmik strategiyasining muhim qismi boʻlib, mamlakatning koinotni tadqiq qilish borasidagi ambitsiyalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bosh vazir Kiriakos Mitsotakis devonxonasi bergan maʼlumotga koʻra, koinotga yoʻl oladigan ilk gretsiyalik astronavt Yevropa koinot agentligi (ESA) mutaxassisi, astronom va koinot tibbiyoti shifokori Adrianos Golemis boʻladi. Missiya yaqin ikki yil ichida amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, uning davomiyligi uch haftagacha yetishi kutilmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar va strategik maqsadlar

Adrianos Golemis Xalqaro koinot stansiyasida (ISS) boʻlgan vaqtida Gretsiyaning oʻnlab ilmiy jamoalari, universitetlari va tadqiqot tashkilotlari tomonidan tayyorlangan qator ilmiy tajribalarni amalga oshiradi. Hozircha aniq qaysi yoʻnalishlarda tadqiqotlar olib borilishi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu loyiha milliy fan uchun ulkan sakrash sifatida baholanmoqda.

Gretsiya hukumati ushbu sohani rivojlantirish uchun jiddiy moliyaviy resurslarni ham jalb qilgan. Xususan, kelgusi toʻrt yil davomida koinot loyihalari uchun Yevropa fondlaridan qariyb 350 million yevro miqdoridagi mablagʻ yoʻnaltirilishi taʼminlangan. Bu mablagʻlar nafaqat parvozni tashkil etish, balki mamlakatda aerokoinot infratuzilmasini rivojlantirishga ham sarflanadi.

Raqamli boshqaruv va sunʼiy intellekt vaziri Dimitris Papastergiu ishtirokida oʻtgan uchrashuvda taʼkidlanishicha, ushbu missiya gretsiyalik olimlar uchun xalqaro maydonda yangi eshiklarni ochadi. Loyihadan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — mahalliy texnologik kompaniyalarning koinot sanoatidagi ishtirokini kengaytirish va innovatsion yechimlarni tijoratlashtirishdir.

Iqtisodiy samaradorlik va kelajak istiqbollari

Hukumat ushbu parvozdan nafaqat ilmiy, balki sezilarli iqtisodiy foyda olishni ham koʻzlamoqda. Gretsiya kompaniyalari uchun aerokoinot sohasida yangi buyurtmalar va hamkorlik aloqalari oʻrnatilishi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu orqali Gretsiya koinot texnologiyalari ishlab chiquvchi kam sonli Yevropa davlatlari qatoridan mustahkam oʻrin egallashni maqsad qilgan.

Xalqaro koinot stansiyasi ish boshlaganiga chorak asrdan koʻproq vaqt oʻtgan boʻlsa-da, Gretsiya uchun ushbu missiya oʻz vakilini orbitaga yuborish boʻyicha birinchi tajriba boʻladi. Bu voqea mamlakatning koinotni oʻzlashtirishdagi yangi davrini boshlab beradi va yosh avlod orasida muhandislik hamda fundamental fanlarga boʻlgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.

GretsiyaKoinotISSAstronavtTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiBugun, 12:57Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 09:54Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi