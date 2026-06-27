Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradi
Gretsiya hukumati mamlakat tarixidagi ilk boshqariladigan koinot missiyasiga tayyorgarlik koʻrayotganini rasman eʼlon qildi. Ushbu tarixiy qadam Gretsiyaning 2035-yilgacha moʻljallangan yangi milliy kosmik strategiyasining muhim qismi boʻlib, mamlakatning koinotni tadqiq qilish borasidagi ambitsiyalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bosh vazir Kiriakos Mitsotakis devonxonasi bergan maʼlumotga koʻra, koinotga yoʻl oladigan ilk gretsiyalik astronavt Yevropa koinot agentligi (ESA) mutaxassisi, astronom va koinot tibbiyoti shifokori Adrianos Golemis boʻladi. Missiya yaqin ikki yil ichida amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, uning davomiyligi uch haftagacha yetishi kutilmoqda.
Ilmiy tadqiqotlar va strategik maqsadlarAdrianos Golemis Xalqaro koinot stansiyasida (ISS) boʻlgan vaqtida Gretsiyaning oʻnlab ilmiy jamoalari, universitetlari va tadqiqot tashkilotlari tomonidan tayyorlangan qator ilmiy tajribalarni amalga oshiradi. Hozircha aniq qaysi yoʻnalishlarda tadqiqotlar olib borilishi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu loyiha milliy fan uchun ulkan sakrash sifatida baholanmoqda.
Gretsiya hukumati ushbu sohani rivojlantirish uchun jiddiy moliyaviy resurslarni ham jalb qilgan. Xususan, kelgusi toʻrt yil davomida koinot loyihalari uchun Yevropa fondlaridan qariyb 350 million yevro miqdoridagi mablagʻ yoʻnaltirilishi taʼminlangan. Bu mablagʻlar nafaqat parvozni tashkil etish, balki mamlakatda aerokoinot infratuzilmasini rivojlantirishga ham sarflanadi.
Raqamli boshqaruv va sunʼiy intellekt vaziri Dimitris Papastergiu ishtirokida oʻtgan uchrashuvda taʼkidlanishicha, ushbu missiya gretsiyalik olimlar uchun xalqaro maydonda yangi eshiklarni ochadi. Loyihadan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — mahalliy texnologik kompaniyalarning koinot sanoatidagi ishtirokini kengaytirish va innovatsion yechimlarni tijoratlashtirishdir.
Iqtisodiy samaradorlik va kelajak istiqbollariHukumat ushbu parvozdan nafaqat ilmiy, balki sezilarli iqtisodiy foyda olishni ham koʻzlamoqda. Gretsiya kompaniyalari uchun aerokoinot sohasida yangi buyurtmalar va hamkorlik aloqalari oʻrnatilishi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu orqali Gretsiya koinot texnologiyalari ishlab chiquvchi kam sonli Yevropa davlatlari qatoridan mustahkam oʻrin egallashni maqsad qilgan.
Xalqaro koinot stansiyasi ish boshlaganiga chorak asrdan koʻproq vaqt oʻtgan boʻlsa-da, Gretsiya uchun ushbu missiya oʻz vakilini orbitaga yuborish boʻyicha birinchi tajriba boʻladi. Bu voqea mamlakatning koinotni oʻzlashtirishdagi yangi davrini boshlab beradi va yosh avlod orasida muhandislik hamda fundamental fanlarga boʻlgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.
…