Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqda

·19·Texno
Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi global raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. AQSH hukumati tomonidan Anthropic kompaniyasining eng kuchli Mythos va Fable 5 modellari eksportiga qoʻyilgan taqiq ortidan, Osiyo startaplari ushbu boʻshliqni toʻldirish harakatini boshladi. Xitoy va Yaponiya kompaniyalari Amerika texnologiyalariga qaramlikni kamaytirish maqsadida oʻzlarining muqobil ishlanmalarini taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xususan, Xitoyning kiberxavfsizlik sohasidagi yetakchi vakili 360 kompaniyasi Tulongfeng nomli yangi AI vositasini eʼlon qildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu model imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining Mythos tizimi bilan bemalol raqobatlasha oladi. Mythos hozirda shunchalik kuchli va strategik ahamiyatga ega deb hisoblanadiki, Donald Tramp maʼmuriyati uni AQSHdan tashqariga chiqarishni qatʼiyan taqiqlab qoʻygan.

Yaponiya va Xitoyning yangi ishlanmalari

Yaponiyaning Sakana AI startapi ham oʻzining Fugu (yapon tilida "shar-baliq") deb nomlangan modelini ishga tushirdi. Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, ushbu model nafaqat Fable 5 bilan tenglasha oladi, balki turli API interfeyslari orqali boshqa modellarni muvofiqlashtirish xususiyatiga ham ega. Bu esa uni murakkab agentli tizimlar uchun juda qulay qiladi.

Sakana AI vakillari yangi mahsulotning chiqarilishi AQSH taqiqlari bilan bir vaqtga toʻgʻri kelganini "tasodif" deb atasalar-da, oʻz veb-saytlarida "eksport nazorati xavfisiz ilgʻor imkoniyatlar" shiori ostida reklama qilishmoqda. Bu esa mintaqadagi biznes va davlat idoralari uchun siyosiy cheklovlardan xoli texnologik mustaqillikni vaʼda qilmoqda.

Sakana AI kompaniyasiga 2023-yilda Google sobiq tadqiqotchilari Ren Ito, Llion Jones va David Ha tomonidan asos solingan. Ular yaratayotgan modellar kichik maʼlumotlar toʻplami bilan samarali ishlashi va aynan yapon tili hamda madaniyatiga moslashtirilgani bilan ajralib turadi. Bu esa mahsulotni mahalliy bozorda Amerika neyrotarmoqlariga qaraganda jozibadorroq qiladi.

Geosiyosiy oqibatlar va AI kelajagi

Garchi yangi modellar paydo boʻlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar Osiyo bozorining AQSH texnologiyalaridan butunlay uzilib ketishini kutishmayapti. Sakana AI hammuassisi Ren Ito G7 sammitida soʻzlagan nutqida, AQSH modellari hamon Osiyo uchun muhimligini, biroq Vashington oʻz ittifoqchilari uchun texnologik kirish imkoniyatini saqlab qolishi kerakligini taʼkidladi.

Hozircha vaziyat quyidagicha shakllanmoqda:

  • AQSH milliy xavfsizlik vajidan eng kuchli AI modellarini (Mythos, Fable 5) bloklamoqda;
  • Xitoy (360) va Yaponiya (Sakana AI) oʻz muqobillarini tezkorlik bilan bozorga chiqarmoqda;
  • Mintaqaviy kompaniyalar siyosiy sanksiyalardan himoyalangan texnologiyalarni afzal koʻrmoqda;
  • AI sohasidagi monopoliyaga barham beruvchi yangi texnologik markazlar shakllanmoqda.
Ekspertlarning fikricha, bunday eksport cheklovlari uzoq muddatda AQSH kompaniyalarining global bozordagi ulushini kamaytirishi va boshqa mamlakatlarda mustaqil AI ekotizimlari rivojlanishini tezlashtirishi mumkin.

Sunʼiy IntellektAnthropicSakana AITexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonOnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonBugun, 16:51Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi