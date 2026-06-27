Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi global raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. AQSH hukumati tomonidan Anthropic kompaniyasining eng kuchli Mythos va Fable 5 modellari eksportiga qoʻyilgan taqiq ortidan, Osiyo startaplari ushbu boʻshliqni toʻldirish harakatini boshladi. Xitoy va Yaponiya kompaniyalari Amerika texnologiyalariga qaramlikni kamaytirish maqsadida oʻzlarining muqobil ishlanmalarini taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xususan, Xitoyning kiberxavfsizlik sohasidagi yetakchi vakili 360 kompaniyasi Tulongfeng nomli yangi AI vositasini eʼlon qildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu model imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining Mythos tizimi bilan bemalol raqobatlasha oladi. Mythos hozirda shunchalik kuchli va strategik ahamiyatga ega deb hisoblanadiki, Donald Tramp maʼmuriyati uni AQSHdan tashqariga chiqarishni qatʼiyan taqiqlab qoʻygan.
Yaponiya va Xitoyning yangi ishlanmalariYaponiyaning Sakana AI startapi ham oʻzining Fugu (yapon tilida "shar-baliq") deb nomlangan modelini ishga tushirdi. Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, ushbu model nafaqat Fable 5 bilan tenglasha oladi, balki turli API interfeyslari orqali boshqa modellarni muvofiqlashtirish xususiyatiga ham ega. Bu esa uni murakkab agentli tizimlar uchun juda qulay qiladi.
Sakana AI vakillari yangi mahsulotning chiqarilishi AQSH taqiqlari bilan bir vaqtga toʻgʻri kelganini "tasodif" deb atasalar-da, oʻz veb-saytlarida "eksport nazorati xavfisiz ilgʻor imkoniyatlar" shiori ostida reklama qilishmoqda. Bu esa mintaqadagi biznes va davlat idoralari uchun siyosiy cheklovlardan xoli texnologik mustaqillikni vaʼda qilmoqda.
Sakana AI kompaniyasiga 2023-yilda Google sobiq tadqiqotchilari Ren Ito, Llion Jones va David Ha tomonidan asos solingan. Ular yaratayotgan modellar kichik maʼlumotlar toʻplami bilan samarali ishlashi va aynan yapon tili hamda madaniyatiga moslashtirilgani bilan ajralib turadi. Bu esa mahsulotni mahalliy bozorda Amerika neyrotarmoqlariga qaraganda jozibadorroq qiladi.
Geosiyosiy oqibatlar va AI kelajagiGarchi yangi modellar paydo boʻlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar Osiyo bozorining AQSH texnologiyalaridan butunlay uzilib ketishini kutishmayapti. Sakana AI hammuassisi Ren Ito G7 sammitida soʻzlagan nutqida, AQSH modellari hamon Osiyo uchun muhimligini, biroq Vashington oʻz ittifoqchilari uchun texnologik kirish imkoniyatini saqlab qolishi kerakligini taʼkidladi.
Hozircha vaziyat quyidagicha shakllanmoqda:
- AQSH milliy xavfsizlik vajidan eng kuchli AI modellarini (Mythos, Fable 5) bloklamoqda;
- Xitoy (360) va Yaponiya (Sakana AI) oʻz muqobillarini tezkorlik bilan bozorga chiqarmoqda;
- Mintaqaviy kompaniyalar siyosiy sanksiyalardan himoyalangan texnologiyalarni afzal koʻrmoqda;
- AI sohasidagi monopoliyaga barham beruvchi yangi texnologik markazlar shakllanmoqda.
…