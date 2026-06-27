Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqda

·25·Texno
Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqda

Toshkent shahridagi «Yangi Avlod» sanoat zonasida Koreyaning ROBOTIS kompaniyasiga tegishli innovatsion zavod qurilishi boshlandi. Loyiha «O‘zeltexsanoat» uyushmasi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda.

Yangi korxonada sun’iy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan insonsimon robotlar va ular uchun zarur butlovchi qismlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu O‘zbekistonda gumanoid robotlar tayyorlashga ixtisoslashgan birinchi ishlab chiqarish maydoni bo‘lishi kutilmoqda.

Loyihaning umumiy qiymati qariyb 100 million dollarni tashkil etadi. Zamonaviy ishlab chiqarish majmuasi 10 gektar hududda joylashadi.

Zavod ishga tushgach, 2 mingdan ortiq mutaxassisni ish bilan ta’minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mamlakatda robototexnika bo‘yicha mahalliy muhandislik bazasi va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish yo‘nalishi shakllantiriladi.

Bosh vazir o‘rinbosari Jamshid Xo‘jayev mazkur loyiha sun’iy intellekt texnologiyalarini O‘zbekiston sanoatiga joriy etishda muhim qadam bo‘lishini aytdi.

Loyihani amalga oshirish bo‘yicha kelishuv o‘tgan yilning dekabr oyida Janubiy Koreyada imzolangan. Ma’lumotga ko‘ra, Janubiy Koreya O‘zbekistonning asosiy texnologik hamkorlaridan biri bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalarining umumiy hajmi 8 milliard dollardan oshgan.

ROBOTISToshkentYangi AvlodJamshid Xo‘jayevO‘zeltexsanoatJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonOnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonBugun, 16:51Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi