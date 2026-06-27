Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqda
Toshkent shahridagi «Yangi Avlod» sanoat zonasida Koreyaning ROBOTIS kompaniyasiga tegishli innovatsion zavod qurilishi boshlandi. Loyiha «O‘zeltexsanoat» uyushmasi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda.
Yangi korxonada sun’iy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan insonsimon robotlar va ular uchun zarur butlovchi qismlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu O‘zbekistonda gumanoid robotlar tayyorlashga ixtisoslashgan birinchi ishlab chiqarish maydoni bo‘lishi kutilmoqda.
Loyihaning umumiy qiymati qariyb 100 million dollarni tashkil etadi. Zamonaviy ishlab chiqarish majmuasi 10 gektar hududda joylashadi.
Zavod ishga tushgach, 2 mingdan ortiq mutaxassisni ish bilan ta’minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mamlakatda robototexnika bo‘yicha mahalliy muhandislik bazasi va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish yo‘nalishi shakllantiriladi.
Bosh vazir o‘rinbosari Jamshid Xo‘jayev mazkur loyiha sun’iy intellekt texnologiyalarini O‘zbekiston sanoatiga joriy etishda muhim qadam bo‘lishini aytdi.
Loyihani amalga oshirish bo‘yicha kelishuv o‘tgan yilning dekabr oyida Janubiy Koreyada imzolangan. Ma’lumotga ko‘ra, Janubiy Koreya O‘zbekistonning asosiy texnologik hamkorlaridan biri bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalarining umumiy hajmi 8 milliard dollardan oshgan.
…