Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandi
Zamonaviy tibbiyot va texnologiyalar rivojlangan davrda ham inson salomatligi kutilmagan sinovlarga duch kelishi mumkin. Oʻz salomatligini muntazam nazorat qilib boruvchi, har yili 100 ga yaqin biomarkerlarni tekshirtiradigan 35 yoshli tadbirkor Conno Christou kutilmaganda ogʻir xastalikka chalinganini bildi. Bu voqea nafaqat inson irodasi, balki zamonaviy texnologiyalar, xususan, sunʼiy intellektning tibbiy qarorlar qabul qilishdagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Christou yillar davomida Peter Attia va Rhonda Patrick kabi uzoq umr koʻrish boʻyicha mutaxassislarning protokollariga amal qilib kelgan. U Whoop bilaguzugi va Oura ring kabi gadjetlar yordamida uyqusini, oqsil isteʼmolini va sirkad ritmlarini doimiy kuzatib borgan. 2025-yil boshida oʻtkazilgan tibbiy koʻrik natijalari uning sogʻligʻi aʼlo darajada ekanini koʻrsatgan edi. Biroq, oddiy mashgʻulotdan soʻng qoʻlidagi shish uni shifokorga borishga majbur qildi.
Dastlabki tekshiruvlar tomirlarda qon ivishini (tromb) aniqladi, ammo operatsiyadan oldingi chuqurroq koʻrik dahshatli haqiqatni yuzaga chiqardi. Shifokorlar uning toʻshi orqasida 11x11x8 santimetr oʻlchamdagi oʻsimta borligini aniqlashdi. Biopsiya natijalari bu Xodjkin boʻlmagan limfomaning agressiv shakli ekanini tasdiqladi. Ushbu kasallik har 420 000 kishidan birida uchraydigan kamyob genetik mutatsiya boʻlib, u turmush tarzi yoki ovqatlanishga mutlaqo bogʻliq emas.
Tibbiy tizim cheklovlari va texnologik yechimOʻsimta atigi uch oy ichida shakllangan va yana uch haftadan soʻng toʻrtinchi bosqichga oʻtishi mumkin edi. Christou oʻzining "baxtsizlikdagi baxti" haqida gapirar ekan, kasallik tasodifan topilganini taʼkidlaydi. Biroq, haqiqiy kurash davolash usulini tanlashda boshlandi. Taniqli onkolog unga kimyoterapiyaning nisbatan yengilroq usulini taklif qildi, ammo tadbirkor bunga shubha bilan qaradi.
Christou anʼanaviy tibbiyot tizimining cheklovlarini tushunib yetdi va oʻz bilimlarini sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan birlashtirishga qaror qildi. U mavjud barcha tibbiy maʼlumotlarni, tahlil natijalarini va ilmiy maqolalarni tahlil qilish uchun AI vositalaridan foydalandi. Bu unga shifokorlar taklif qilgan usulning samaradorligini mustaqil ravishda tekshirish va muqobil variantlarni izlash imkonini berdi.
Tadbirkorning tajribasi shuni koʻrsatadiki, hatto eng zamonaviy shifoxonalarda ham bemor oʻz sogʻligʻi uchun masʼuliyatni toʻliq oʻz zimmasiga olishi kerak. U ikkinchi shifokor xulosasini olishga qaror qildi va aynan AI yordamida toʻplangan maʼlumotlar unga toʻgʻri savollarni berishga yordam berdi. Bu jarayon davolash rejasini tubdan oʻzgartirishga va yanada samaraliroq strategiya tanlashga zamin yaratdi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologik yondashuv tobora dolzarb boʻlib bormoqda. Mahalliy bemorlar koʻpincha xorijiy mutaxassislar bilan maslahatlashish yoki murakkab tibbiy atamalarni tushunishda ChatGPT kabi sunʼiy intellekt tizimlaridan yordamchi vosita sifatida foydalanishni boshlashgan. Albatta, AI shifokor oʻrnini bosa olmaydi, biroq u bemorga oʻz holati haqida chuqurroq maʼlumot olishga koʻmaklashadi.
Yakunda, Conno Christou voqeasi shuni anglatadiki, sogʻlom turmush tarzi kafolat emas, balki tayyorgarlikdir. Uning yillar davomida toʻplagan jismoniy zaxirasi va texnologik savodxonligi unga hayot uchun kurashda eng kuchli qurol boʻlib xizmat qildi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt shunchaki qidiruv tizimi emas, balki inson hayotini saqlab qolishda muhim tahliliy hamkorga aylanib bormoqda.
…