Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandi

·0·Texno
Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandi

Zamonaviy tibbiyot va texnologiyalar rivojlangan davrda ham inson salomatligi kutilmagan sinovlarga duch kelishi mumkin. Oʻz salomatligini muntazam nazorat qilib boruvchi, har yili 100 ga yaqin biomarkerlarni tekshirtiradigan 35 yoshli tadbirkor Conno Christou kutilmaganda ogʻir xastalikka chalinganini bildi. Bu voqea nafaqat inson irodasi, balki zamonaviy texnologiyalar, xususan, sunʼiy intellektning tibbiy qarorlar qabul qilishdagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Christou yillar davomida Peter Attia va Rhonda Patrick kabi uzoq umr koʻrish boʻyicha mutaxassislarning protokollariga amal qilib kelgan. U Whoop bilaguzugi va Oura ring kabi gadjetlar yordamida uyqusini, oqsil isteʼmolini va sirkad ritmlarini doimiy kuzatib borgan. 2025-yil boshida oʻtkazilgan tibbiy koʻrik natijalari uning sogʻligʻi aʼlo darajada ekanini koʻrsatgan edi. Biroq, oddiy mashgʻulotdan soʻng qoʻlidagi shish uni shifokorga borishga majbur qildi.

Dastlabki tekshiruvlar tomirlarda qon ivishini (tromb) aniqladi, ammo operatsiyadan oldingi chuqurroq koʻrik dahshatli haqiqatni yuzaga chiqardi. Shifokorlar uning toʻshi orqasida 11x11x8 santimetr oʻlchamdagi oʻsimta borligini aniqlashdi. Biopsiya natijalari bu Xodjkin boʻlmagan limfomaning agressiv shakli ekanini tasdiqladi. Ushbu kasallik har 420 000 kishidan birida uchraydigan kamyob genetik mutatsiya boʻlib, u turmush tarzi yoki ovqatlanishga mutlaqo bogʻliq emas.

Tibbiy tizim cheklovlari va texnologik yechim

Oʻsimta atigi uch oy ichida shakllangan va yana uch haftadan soʻng toʻrtinchi bosqichga oʻtishi mumkin edi. Christou oʻzining "baxtsizlikdagi baxti" haqida gapirar ekan, kasallik tasodifan topilganini taʼkidlaydi. Biroq, haqiqiy kurash davolash usulini tanlashda boshlandi. Taniqli onkolog unga kimyoterapiyaning nisbatan yengilroq usulini taklif qildi, ammo tadbirkor bunga shubha bilan qaradi.

Christou anʼanaviy tibbiyot tizimining cheklovlarini tushunib yetdi va oʻz bilimlarini sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan birlashtirishga qaror qildi. U mavjud barcha tibbiy maʼlumotlarni, tahlil natijalarini va ilmiy maqolalarni tahlil qilish uchun AI vositalaridan foydalandi. Bu unga shifokorlar taklif qilgan usulning samaradorligini mustaqil ravishda tekshirish va muqobil variantlarni izlash imkonini berdi.

Tadbirkorning tajribasi shuni koʻrsatadiki, hatto eng zamonaviy shifoxonalarda ham bemor oʻz sogʻligʻi uchun masʼuliyatni toʻliq oʻz zimmasiga olishi kerak. U ikkinchi shifokor xulosasini olishga qaror qildi va aynan AI yordamida toʻplangan maʼlumotlar unga toʻgʻri savollarni berishga yordam berdi. Bu jarayon davolash rejasini tubdan oʻzgartirishga va yanada samaraliroq strategiya tanlashga zamin yaratdi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologik yondashuv tobora dolzarb boʻlib bormoqda. Mahalliy bemorlar koʻpincha xorijiy mutaxassislar bilan maslahatlashish yoki murakkab tibbiy atamalarni tushunishda ChatGPT kabi sunʼiy intellekt tizimlaridan yordamchi vosita sifatida foydalanishni boshlashgan. Albatta, AI shifokor oʻrnini bosa olmaydi, biroq u bemorga oʻz holati haqida chuqurroq maʼlumot olishga koʻmaklashadi.

Yakunda, Conno Christou voqeasi shuni anglatadiki, sogʻlom turmush tarzi kafolat emas, balki tayyorgarlikdir. Uning yillar davomida toʻplagan jismoniy zaxirasi va texnologik savodxonligi unga hayot uchun kurashda eng kuchli qurol boʻlib xizmat qildi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt shunchaki qidiruv tizimi emas, balki inson hayotini saqlab qolishda muhim tahliliy hamkorga aylanib bormoqda.

Sunʼiy IntellektTibbiyotTexnologiyaSalomatlikSaraton
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi