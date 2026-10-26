Dronlar ovchisi yanada aniqroq bo‘ladi: AQSH yangi avlod Vampire tizimlariga SI joriy etadi

·60·Texno
Dronlar ovchisi yanada aniqroq bo‘ladi: AQSH yangi avlod Vampire tizimlariga SI joriy etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • L3Harris va Palantir kompaniyalari Ukrainaga yetkazib berilgan Vampire dronga qarshi majmualarini takomillashtirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni boshladi.
  • Ushbu loyihada Nvidia Nemotron modellari va Palantir dasturiy ta'minotidan foydalanib, uchuvchisiz apparatlarni aniqlash hamda nishonlarni avtomatlashtirilgan tarzda kuzatish samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan.

AQSHning yetakchi mudofaa giganti L3Harris va Pentagon bilan yaqin hamkorlik qiluvchi mashhur ma’lumotlar tahlili kompaniyasi Palantir harbiy texnikalar, xususan, Ukrainaga yetkazib berilgan Vampire dronga qarshi majmualarini takomillashtirish uchun sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish ustida ish boshlamoqda.

Mazkur qadam jangovar harakatlar davomida uchuvchisiz apparatlarni (BPLA) yanada tezroq aniqlash, nishonlarni avtomatlashtirilgan holda kuzatish va yangi avlod harbiy majmualarining samaradorligini keskin oshirishga qaratilgan.

Nvidia modellari va Palantir dasturlari: Yangi texnologik integratsiya

Harbiy tizimlarni aqlli boshqaruv bilan ta’minlash maqsadida zamonaviy texnologiyalarning ilg‘or yechimlari birlashtiriladi:

  • Nvidia Nemotron modellari: Ishlanmalar uchun Nvidia kompaniyasining ochiq turdagi Nemotron sun’iy intellekt modellari hamda Palantir dasturiy ta’minotlaridan foydalanish rejalashtirilmoqda;

  • Mustaqil nazorat: Ushbu yondashuv L3Harris kompaniyasiga barcha operativ ma’lumotlar, algoritmlar va hisoblash infratuzilmasi ustidan to‘liq nazoratni saqlab qolgan holda, o‘z shaxsiy harbiy SI-modellarini yaratish imkonini beradi;

  • Real operatsiyalarda qo‘llash: Modellar to‘liq takomillashtirilgach, ular bevosita harbiy to‘qnashuvlar va operatsiyalar jarayonida mustaqil qaror qabul qilish va nishonni urish jarayonini tezlashtirish uchun qo‘llanadi.

Vampire majmualari qanday ishlaydi va Ukrainada nima uchun muhim?

Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) majmualari havo xavfsizligini ta’minlashda mobilligi bilan ajralib turadi:

  • Transportga o‘rnatiluvchi qurilma: Tizim pikap va boshqa yengil yuk avtomobillari bazasiga osongina o‘rnatiladi hamda dronlarni urib tushirish uchun lazer orqali boshqariladigan yuqori aniqlikdagi raketalardan foydalanadi;

  • 40 million dollarlik ilk shartnoma: Pentagon 2023 yil yanvarida Ukraina Qurolli Kuchlari uchun qiymati 40 million dollarlik 14 ta Vampire majmuasini yetkazib berish bo‘yicha L3Harris bilan ilk kelishuvni imzolagan edi;

  • Harbiy yordam ro‘yxatida: Pentagonning 2025 yilgi rasmiy hisobotlarida ham Vampire tizimlari va ularning raketa-o‘q-dorilari AQSHning Kiyevga taqdim etayotgan asosiy harbiy yordam paketlari tarkibida qayd etilgan.

Sun’iy intellektning mazkur majmualarga integratsiya qilinishi zamonaviy dronlar urushida yangi texnologiyalar to‘qnashuvini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

L3HarrisPalantirVampireNvidia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildi4 avgust 04:26Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?Inson nazoratidan chiqib ketayotgan ong: SI rahbarlarini qamrab olgan xavotir nimada?22 sentabr 08:19DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydi29 iyul 18:25Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqda9 iyul 01:27O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...18 sentabr 07:18Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda15 iyun 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari