Dronlar ovchisi yanada aniqroq bo‘ladi: AQSH yangi avlod Vampire tizimlariga SI joriy etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- L3Harris va Palantir kompaniyalari Ukrainaga yetkazib berilgan Vampire dronga qarshi majmualarini takomillashtirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni boshladi.
- Ushbu loyihada Nvidia Nemotron modellari va Palantir dasturiy ta'minotidan foydalanib, uchuvchisiz apparatlarni aniqlash hamda nishonlarni avtomatlashtirilgan tarzda kuzatish samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan.
AQSHning yetakchi mudofaa giganti L3Harris va Pentagon bilan yaqin hamkorlik qiluvchi mashhur ma’lumotlar tahlili kompaniyasi Palantir harbiy texnikalar, xususan, Ukrainaga yetkazib berilgan Vampire dronga qarshi majmualarini takomillashtirish uchun sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish ustida ish boshlamoqda.
Mazkur qadam jangovar harakatlar davomida uchuvchisiz apparatlarni (BPLA) yanada tezroq aniqlash, nishonlarni avtomatlashtirilgan holda kuzatish va yangi avlod harbiy majmualarining samaradorligini keskin oshirishga qaratilgan.
Nvidia modellari va Palantir dasturlari: Yangi texnologik integratsiya
Harbiy tizimlarni aqlli boshqaruv bilan ta’minlash maqsadida zamonaviy texnologiyalarning ilg‘or yechimlari birlashtiriladi:
Nvidia Nemotron modellari: Ishlanmalar uchun Nvidia kompaniyasining ochiq turdagi Nemotron sun’iy intellekt modellari hamda Palantir dasturiy ta’minotlaridan foydalanish rejalashtirilmoqda;
Mustaqil nazorat: Ushbu yondashuv L3Harris kompaniyasiga barcha operativ ma’lumotlar, algoritmlar va hisoblash infratuzilmasi ustidan to‘liq nazoratni saqlab qolgan holda, o‘z shaxsiy harbiy SI-modellarini yaratish imkonini beradi;
Real operatsiyalarda qo‘llash: Modellar to‘liq takomillashtirilgach, ular bevosita harbiy to‘qnashuvlar va operatsiyalar jarayonida mustaqil qaror qabul qilish va nishonni urish jarayonini tezlashtirish uchun qo‘llanadi.
Vampire majmualari qanday ishlaydi va Ukrainada nima uchun muhim?
Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) majmualari havo xavfsizligini ta’minlashda mobilligi bilan ajralib turadi:
Transportga o‘rnatiluvchi qurilma: Tizim pikap va boshqa yengil yuk avtomobillari bazasiga osongina o‘rnatiladi hamda dronlarni urib tushirish uchun lazer orqali boshqariladigan yuqori aniqlikdagi raketalardan foydalanadi;
40 million dollarlik ilk shartnoma: Pentagon 2023 yil yanvarida Ukraina Qurolli Kuchlari uchun qiymati 40 million dollarlik 14 ta Vampire majmuasini yetkazib berish bo‘yicha L3Harris bilan ilk kelishuvni imzolagan edi;
Harbiy yordam ro‘yxatida: Pentagonning 2025 yilgi rasmiy hisobotlarida ham Vampire tizimlari va ularning raketa-o‘q-dorilari AQSHning Kiyevga taqdim etayotgan asosiy harbiy yordam paketlari tarkibida qayd etilgan.
Sun’iy intellektning mazkur majmualarga integratsiya qilinishi zamonaviy dronlar urushida yangi texnologiyalar to‘qnashuvini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…