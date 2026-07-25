AMD yangi Zen 6 protsessorlari bilan Nvidia ustidan kutilmagan gʻalabani eʼlon qildi
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ikki yirik gigant — AMD va Nvidia oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AMD kompaniyasi oʻzining Zen 6 arxitekturasiga asoslangan yangi avlod EPYC Venice server protsessorlari Nvidia tomonidan ishlab chiqilayotgan Vera chiplaridan unumdorlik borasida sezilarli darajada oʻzib ketganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Advancing AI 2026 konferensiyasida soʻzga chiqqan AMD korporativ vitse-prezidenti Ravi Kuppusvami muhandislar dastlab kamtarona natijalarni kutishganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya Nvidia Vera protsessorlaridan taxminan 10 foizga oʻzib ketishni rejalashtirgan edi, biroq ilk sinovlar kutilganidan ancha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etdi.
Kutilganidan ikki baravar yuqori natijaixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMD mutasaddilari hozirgi bosqichda Zen 6 chiplari raqobatchisidan 20 foizga tezroq ishlayotganini daʼvo qilmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu natijaga hali yakuniy optimallashtirish ishlari tugallanmasdan turib erishilgan. Bu esa kelajakda server bozorida kuchlar nisbati AMD foydasiga oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.
Kompaniya oʻz hisob-kitoblarida SPEC CPU 2026 benchmark natijalariga tayanmoqda. Sinovlar davomida 256 yadroli EPYC 9996 Venice protsessorlaridan iborat ikki soketli tizim Nvidia Vera platformasi bilan solishtirildi. Umumiy hisobda AMD tizimi hisoblash quvvati boʻyicha raqibidan 2,2 baravar ustun kelgan.
Yadro unumdorligidagi farqEkspertlarning taʼkidlashicha, umumiy quvvatni solishtirish biroz nooʻrin boʻlishi mumkin, chunki EPYC chiplarida yadrolar soni Nvidia Vera chipidagiga qaraganda deyarli uch baravar koʻp. Shuningdek, AMD protsessorlarining issiqlik ajratish quvvati (TDP) 600 W ni tashkil etadi, Nvidia mahsulotida esa bu koʻrsatkich 450 W ga teng.
Shu sababli, bir dona yadro unumdorligini solishtirish koʻproq ahamiyatga ega. SPECint testlarida 96 yadroli EPYC Venice protsessorining har bir yadrosi Nvidia Vera yadrosidan 20 foizga tezroq ekani aniqlangan. Aynan shu koʻrsatkich protsessor arxitekturasining qanchalik samarali ekanini koʻrsatuvchi asosiy omil hisoblanadi.
Biroq, soha mutaxassislari ushbu raqamlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni maslahat bermoqda. Hozircha AMD taqdim etgan maʼlumotlar SPEC rasmiy bazasida eʼlon qilinmagan va mustaqil ekspertiza tomonidan tasdiqlanmagan. Hozircha bu raqamlar faqat "taxminiy baho" maqomiga ega.
Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar va server infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi muhandislar uchun ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki mamlakatimizda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (DPC) rivojlanayotgan bir paytda, energiya samaradorligi va yuqori unumdorlikka ega protsessorlar tanlovi kelajakdagi xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi.
Yakuniy xulosa chiqarish uchun har ikki kompaniya mahsulotlari bozorga chiqishini va mustaqil laboratoriyalarda real ish yuklamalari ostida sinovdan oʻtkazilishini kutishga toʻgʻri keladi. Hozircha esa AMD oʻzining texnologik ustunligini eʼlon qilish bilan cheklanmoqda.
…