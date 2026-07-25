AMD yangi Zen 6 protsessorlari bilan Nvidia ustidan kutilmagan gʻalabani eʼlon qildi

·64·Texno
AMD yangi Zen 6 protsessorlari bilan Nvidia ustidan kutilmagan gʻalabani eʼlon qildi

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ikki yirik gigant — AMD va Nvidia oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AMD kompaniyasi oʻzining Zen 6 arxitekturasiga asoslangan yangi avlod EPYC Venice server protsessorlari Nvidia tomonidan ishlab chiqilayotgan Vera chiplaridan unumdorlik borasida sezilarli darajada oʻzib ketganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Advancing AI 2026 konferensiyasida soʻzga chiqqan AMD korporativ vitse-prezidenti Ravi Kuppusvami muhandislar dastlab kamtarona natijalarni kutishganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya Nvidia Vera protsessorlaridan taxminan 10 foizga oʻzib ketishni rejalashtirgan edi, biroq ilk sinovlar kutilganidan ancha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etdi.

Kutilganidan ikki baravar yuqori natija

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMD mutasaddilari hozirgi bosqichda Zen 6 chiplari raqobatchisidan 20 foizga tezroq ishlayotganini daʼvo qilmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu natijaga hali yakuniy optimallashtirish ishlari tugallanmasdan turib erishilgan. Bu esa kelajakda server bozorida kuchlar nisbati AMD foydasiga oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.

Kompaniya oʻz hisob-kitoblarida SPEC CPU 2026 benchmark natijalariga tayanmoqda. Sinovlar davomida 256 yadroli EPYC 9996 Venice protsessorlaridan iborat ikki soketli tizim Nvidia Vera platformasi bilan solishtirildi. Umumiy hisobda AMD tizimi hisoblash quvvati boʻyicha raqibidan 2,2 baravar ustun kelgan.

Yadro unumdorligidagi farq

Ekspertlarning taʼkidlashicha, umumiy quvvatni solishtirish biroz nooʻrin boʻlishi mumkin, chunki EPYC chiplarida yadrolar soni Nvidia Vera chipidagiga qaraganda deyarli uch baravar koʻp. Shuningdek, AMD protsessorlarining issiqlik ajratish quvvati (TDP) 600 W ni tashkil etadi, Nvidia mahsulotida esa bu koʻrsatkich 450 W ga teng.

Shu sababli, bir dona yadro unumdorligini solishtirish koʻproq ahamiyatga ega. SPECint testlarida 96 yadroli EPYC Venice protsessorining har bir yadrosi Nvidia Vera yadrosidan 20 foizga tezroq ekani aniqlangan. Aynan shu koʻrsatkich protsessor arxitekturasining qanchalik samarali ekanini koʻrsatuvchi asosiy omil hisoblanadi.

Biroq, soha mutaxassislari ushbu raqamlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni maslahat bermoqda. Hozircha AMD taqdim etgan maʼlumotlar SPEC rasmiy bazasida eʼlon qilinmagan va mustaqil ekspertiza tomonidan tasdiqlanmagan. Hozircha bu raqamlar faqat "taxminiy baho" maqomiga ega.

Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar va server infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi muhandislar uchun ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki mamlakatimizda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (DPC) rivojlanayotgan bir paytda, energiya samaradorligi va yuqori unumdorlikka ega protsessorlar tanlovi kelajakdagi xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Yakuniy xulosa chiqarish uchun har ikki kompaniya mahsulotlari bozorga chiqishini va mustaqil laboratoriyalarda real ish yuklamalari ostida sinovdan oʻtkazilishini kutishga toʻgʻri keladi. Hozircha esa AMD oʻzining texnologik ustunligini eʼlon qilish bilan cheklanmoqda.

AMDNvidiaZen 6EPYCProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob