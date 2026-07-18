AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadi

·0·Texno
AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadi

AQSH Federal qidiruv byurosi (FBI) sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida oʻta yuqori quvvatli hisoblash infratuzilmasini barpo etishga kirishdi. Maxsus xizmat katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlash, til modellarini (LLM) oʻqitish va kompyuter koʻrishi kabi murakkab vazifalarni bajarish uchun NVIDIA va Google kompaniyalarining eng soʻnggi chiplari bilan jihozlangan superkompyuter tizimlarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, FBI hozirda potensial yetkazib beruvchilar uchun dastlabki texnik talablarni (RFI) eʼlon qilgan. Bu qadam byuroning nafaqat bulutli texnologiyalardan foydalanish, balki oʻzining himoyalangan davlat maʼlumotlar markazlarida mustaqil sunʼiy intellekt ekotizimini yaratish niyatida ekanligini koʻrsatadi. Ushbu loyiha doirasida asosiy eʼtibor NVIDIA HGX B300 va Google TPU kabi ilgʻor tezlatkichlarga qaratilgan.

Texnik talablar va toʻrt xil konfiguratsiya

FBI oʻzining kelajakdagi infratuzilmasini toʻrtta asosiy toifaga ajratgan. Birinchi toifaga Intel Xeon 6767P protsessorlari va kamida 2 TB tezkor xotiraga ega serverlar kiradi. Ushbu tizimlar NVIDIA HGX B300 grafik tezlatkichlari bilan quvvatlanishi lozim. Ikkinchi toifa esa butun boshli maʼlumotlar markazi miqyosidagi integratsiyalashgan tizimlarni oʻz ichiga oladi. Bunda NVIDIA GB300 NVL72 darajasidagi tayyor hisoblash stoykalari koʻrib chiqilmoqda.

Uchinchi toifa boʻyicha talablar ekspertlar eʼtiborini tortdi, chunki unda Google TPU v8 yoki TPU v7L kabi maxsus protsessorlar tilga olingan. Odatda Google ushbu texnologiyalarni faqat oʻzining bulutli servislari orqali taqdim etadi, biroq FBI ularni oʻzining maxsus obʼyektlarida mahalliy (on-premise) oʻrnatishni istamoqda. Bu tizimlar kamida beshta NVIDIA GB300 NVL72 stoykasiga teng unumdorlikni taʼminlashi kerak.

  • NVIDIA HGX B300 va GB300 NVL72 tizimlari;
  • Google TPU v8 va TPU v7L protsessorlari;
  • Intel Xeon 6767P markaziy protsessorlari;
  • NVIDIA L40S grafik tezlatkichlari.
Toʻrtinchi toifa esa tayyor sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish (inference) uchun moʻljallangan. Buning uchun kamida 48 GB video xotiraga ega NVIDIA L40S tezlatkichlari tanlangan. Ushbu uskunalar generativ sunʼiy intellekt, embeddinglar bilan ishlash va tasvirlarni tahlil qilish kabi kundalik operativ vazifalarni bajarishga xizmat qiladi.

Xavfsizlik va strategik ahamiyat

Yangi hisoblash quvvatlarining asosiy qismi Gʻarbiy Virjiniya shtatidagi Klarksberg shahrida joylashgan FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) boʻlinmasiga yoʻnaltiriladi. Mazkur markaz huquqni muhofaza qilish organlari uchun oʻta muhim va maxfiy maʼlumotlarni saqlash hamda tahlil qilish bilan shugʻullanadi. Shaxsiy superkompyuterga ega boʻlish byuroga maxfiy maʼlumotlarni tashqi bulutli provayderlarga uzatmasdan, xavfsiz muhitda tahlil qilish imkonini beradi.

Ushbu tashabbus zamonaviy kiberxavfsizlik va jinoyatchilikka qarshi kurashda sunʼiy intellektning oʻrni naqadar ortib borayotganini tasdiqlaydi. NVIDIA va Google kabi texnologik gigantlarning eng kuchli chiplari yordamida FBI murakkab jinoyatlarni fosh etish, yuzni tanish tizimlarini takomillashtirish va katta hajmdagi matnli hujjatlarni soniyalar ichida tahlil qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

FBINVIDIAGoogleSunʼiy IntellektSuperkompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaAMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:28Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiBugun, 01:26Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiIntel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiBugun, 00:56Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiBugun, 00:53Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi