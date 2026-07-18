AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadi
AQSH Federal qidiruv byurosi (FBI) sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida oʻta yuqori quvvatli hisoblash infratuzilmasini barpo etishga kirishdi. Maxsus xizmat katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlash, til modellarini (LLM) oʻqitish va kompyuter koʻrishi kabi murakkab vazifalarni bajarish uchun NVIDIA va Google kompaniyalarining eng soʻnggi chiplari bilan jihozlangan superkompyuter tizimlarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, FBI hozirda potensial yetkazib beruvchilar uchun dastlabki texnik talablarni (RFI) eʼlon qilgan. Bu qadam byuroning nafaqat bulutli texnologiyalardan foydalanish, balki oʻzining himoyalangan davlat maʼlumotlar markazlarida mustaqil sunʼiy intellekt ekotizimini yaratish niyatida ekanligini koʻrsatadi. Ushbu loyiha doirasida asosiy eʼtibor NVIDIA HGX B300 va Google TPU kabi ilgʻor tezlatkichlarga qaratilgan.
Texnik talablar va toʻrt xil konfiguratsiyaFBI oʻzining kelajakdagi infratuzilmasini toʻrtta asosiy toifaga ajratgan. Birinchi toifaga Intel Xeon 6767P protsessorlari va kamida 2 TB tezkor xotiraga ega serverlar kiradi. Ushbu tizimlar NVIDIA HGX B300 grafik tezlatkichlari bilan quvvatlanishi lozim. Ikkinchi toifa esa butun boshli maʼlumotlar markazi miqyosidagi integratsiyalashgan tizimlarni oʻz ichiga oladi. Bunda NVIDIA GB300 NVL72 darajasidagi tayyor hisoblash stoykalari koʻrib chiqilmoqda.
Uchinchi toifa boʻyicha talablar ekspertlar eʼtiborini tortdi, chunki unda Google TPU v8 yoki TPU v7L kabi maxsus protsessorlar tilga olingan. Odatda Google ushbu texnologiyalarni faqat oʻzining bulutli servislari orqali taqdim etadi, biroq FBI ularni oʻzining maxsus obʼyektlarida mahalliy (on-premise) oʻrnatishni istamoqda. Bu tizimlar kamida beshta NVIDIA GB300 NVL72 stoykasiga teng unumdorlikni taʼminlashi kerak.
- NVIDIA HGX B300 va GB300 NVL72 tizimlari;
- Google TPU v8 va TPU v7L protsessorlari;
- Intel Xeon 6767P markaziy protsessorlari;
- NVIDIA L40S grafik tezlatkichlari.
Xavfsizlik va strategik ahamiyatYangi hisoblash quvvatlarining asosiy qismi Gʻarbiy Virjiniya shtatidagi Klarksberg shahrida joylashgan FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) boʻlinmasiga yoʻnaltiriladi. Mazkur markaz huquqni muhofaza qilish organlari uchun oʻta muhim va maxfiy maʼlumotlarni saqlash hamda tahlil qilish bilan shugʻullanadi. Shaxsiy superkompyuterga ega boʻlish byuroga maxfiy maʼlumotlarni tashqi bulutli provayderlarga uzatmasdan, xavfsiz muhitda tahlil qilish imkonini beradi.
Ushbu tashabbus zamonaviy kiberxavfsizlik va jinoyatchilikka qarshi kurashda sunʼiy intellektning oʻrni naqadar ortib borayotganini tasdiqlaydi. NVIDIA va Google kabi texnologik gigantlarning eng kuchli chiplari yordamida FBI murakkab jinoyatlarni fosh etish, yuzni tanish tizimlarini takomillashtirish va katta hajmdagi matnli hujjatlarni soniyalar ichida tahlil qilish imkoniyatiga ega boʻladi.
…