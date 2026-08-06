SpaceX va NVIDIA sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi

·45·Texno
SpaceX va NVIDIA sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi
Qisqacha

SpaceX NVIDIA bilan sun'iy intellekt vazifalarini bajarishga mo'ljallangan Starmind AI1 orbital ma'lumotlar markazi sun'iy yo'ldoshini yaratish bo'yicha hamkorlik qiladi. Yangi sun'iy yo'ldoshlar NVIDIA Rubin grafik protsessorlari va NVIDIA Vera markaziy protsessorlari bilan jihozlanadi, ilk prototipni sinovdan o'tkazish esa 2027-yil boshiga rejalashtirilgan.

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan orbital maʼlumotlar markazi — Starmind AI1 sunʼiy yoʻldoshini yaratish boʻyicha NVIDIA bilan hamkorlik qilishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha kosmosda ilgʻor hisoblash quvvatlarini joylashtirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlib, kelgusida koinot tadqiqotlari va maʼlumotlarni qayta ishlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Interesting Engineering nashri maʼlumotiga koʻra, yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarining har biri NVIDIA Rubin grafik protsessorlari (GPU) va NVIDIA Vera markaziy protsessorlari (CPU) bilan jihozlanadi. Bu SpaceX tomonidan loyihaning apparat konfiguratsiyasi rasman oshkor qilinishi boʻlib, mutaxassislar eʼtiborini oʻziga tortdi.

Elon Musk va NVIDIA texnologiyalariga ustuvorlik

Loyihaning texnik asoslari va kelgusidagi rejalar haqida gapirar ekan, SpaceX rahbari Elon Musk kompaniya oʻzining barcha sunʼiy intellekt infratuzilmasini faqatgina NVIDIA uskunalari negizida qurishga qaror qilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya Vera Rubin meʼmorchiligini hozirgi kundagi eng yaxshi yechim deb hisoblaydi.

Shuningdek, II chorakdagi hisobot davomida Elon Musk 2027-yil oxiriga borib kompaniya oʻz infratuzilmasining umumiy hisoblash quvvatini 10 GW ga yetkazishni rejalashtirayotganini maʼlum qildi. Biroq, taʼkidlanishicha, bu koʻrsatkich faqat sunʼiy yoʻldosh guruhiga emas, balki butun kompaniyaning hisoblash infratuzilmasiga taalluqlidir.

Sinov va ishlab chiqarish muddatlari

Manbaga koʻra, Starmind AI1 loyihasining ilk prototipini sinovdan oʻtkazish 2027-yil boshiga moʻljallangan. Agar barcha ishlar belgilangan jadval asosida kessa, shu yilning oʻzidayoq seriyali ishlab chiqarish jarayonlarini boshlash koʻzda tutilgan.

Shunga qaramay, hozircha SpaceX tizimga nechta sunʼiy yoʻldosh kirishi, ular orbitada qanday hisoblash unumdorligini taʼminlashi hamda zarur ruxsatnomalarni olish bosqichi qanday ketayotgani haqida maʼlumot bermadi. Loyiha muvaffaqiyati koʻp jihatdan kosmik sharoitdagi texnik muammolarni qanday hal etilishiga bogʻliq.

Orbital hisoblash tizimlarining oʻziga xos murakkabliklari

Kosmik fazoda ishlaydigan hisoblash tizimlari qattiq nurlanish sharoitida faoliyat yuritishi, vakuumda issiqlikni samarali chiqarib yuborishi va barqaror elektr taʼminotiga ega boʻlishi shart. Shuningdek, bunday qurilmalar muntazam texnik xizmat koʻrsatish imkoniyatisiz nosozliklardan oʻzini tiklashi hamda yuqori tezlikdagi maʼlumotlar almashinuvini qoʻllab-quvvatlashi talab etiladi.

Hozircha SpaceX maʼlumotlarni saqlash meʼmorchiligi, tarmoq tashkil etilishi va kelgusi sunʼiy yoʻldoshlarning aniq unumdorlik koʻrsatkichlarini sir saqlamoqda. Biroq tanlangan NVIDIA platformasi loyihaning mustahkam apparat poydevorini belgilab bergani aniq.

SpaceXNVIDIAStarmindSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi