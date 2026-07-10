NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldi

·25·Texno
NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldi

Soʻnggi yillarda texnologiya olamining mutlaq yetakchisiga aylangan NVIDIA korporatsiyasi kutilmagan bosim ostida qoldi. Bloomberg tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, kompaniya aksiyalari may oyidagi eng yuqori choʻqqisidan beri 15 foizga arzonlashgan. Garchi daromadlar oʻsishda davom etayotgan boʻlsa-da, investorlar NVIDIA kelajagiga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda boʻlishni boshladilar. Bu holat sunʼiy intellekt (AI) bozoridagi muvozanat oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda investorlarning asosiy eʼtibori grafik protsessorlardan koʻra xotira chiplari ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga qaratilmoqda. Xususan, Micron kompaniyasi aksiyalari qiymati qisqa vaqt ichida deyarli uch barobar oshdi. Bu tendensiya maʼlumotlar markazlari uchun asosiy toʻsiq endilikda hisoblash quvvati emas, balki maʼlumotlarni uzatish tezligi va xotira hajmi ekanini koʻrsatmoqda. NVIDIA oʻzi yaratgan yuksak texnologik bozorning qurboniga aylanayotgan boʻlishi mumkin.

Xotira chiplari — yangi defitsit manbayi

NVIDIA muvaffaqiyatining asosi boʻlgan CUDA platformasi va oʻta murakkab GPU qurilmalari oʻz vaqtida inqilobiy qadam boʻlgan edi. Biroq, oʻtgan yili kuzatilgan grafik protsessorlar tanqisligi asta-sekin yumshamoqda. Buning oʻrniga bozor yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira chiplariga (HBM) ehtiyoj sezmoqda. Micron kabi kompaniyalar ishlab chiqarayotgan ushbu komponentlar protsessorlar orasida maʼlumotlarni maksimal tezlikda harakatlantirish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, xotira chiplari bozorida NVIDIA kabi texnologik sakrashlar kuzatilmadi, shunchaki talab taklifdan bir necha barobar oʻzib ketdi. Natijada, ochiq bozorda DRAM chiplarining narxi oʻtgan yilga nisbatan oʻn barobar qimmatlashdi. NVIDIA H100 grafik protsessorlarining bir soatlik ijara narxi esa, aksincha, may oyidagi 3,20 dollarlik choʻqqidan keyin barqaror pasayishni koʻrsatmoqda.

Raqobatning kuchayishi va bozor istiqbollari

NVIDIA qiymatining pasayishiga yana bir sabab — yirik texnologik gigantlarning mustaqillikka intilishidir. Google, Amazon, Microsoft va hatto OpenAI oʻzlarining maxsus protsessorlarini ishlab chiqishni boshladilar. Garchi bu chiplar NVIDIA mahsulotlari kabi mukammal boʻlmasa-da, ular bozordagi umumiy hisoblash quvvati narxini tushirishga xizmat qilmoqda.

Ornn kompaniyasi hammuassisi Wayne Nelmsning taʼkidlashicha, bozor ishtirokchilari oʻz protsessorlarini yarata olishsa-da, hech kim oʻzining shaxsiy DRAM xotira chiplarini ishlab chiqara olmaydi. Bu esa xotira texnologiyalari sohasidagi yetakchilarni yaqin kelajakda AI poygasining asosiy gʻoliblariga aylantirishi mumkin. NVIDIA esa endi nafaqat texnologik, balki iqtisodiy jihatdan ham yangi voqelikka moslashishiga toʻgʻri keladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga investitsiyalar oqimi toʻxtagani yoʻq, shunchaki uning yoʻnalishi oʻzgardi. NVIDIA yaratgan ekotizim endi boshqa ishtirokchilar uchun ham daromad manbai boʻlib xizmat qilmoqda, bu esa texnologiya olamidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.

NVIDIAMicronSunʼiy IntellektTexnologiyaProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi