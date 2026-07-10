NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldi
Soʻnggi yillarda texnologiya olamining mutlaq yetakchisiga aylangan NVIDIA korporatsiyasi kutilmagan bosim ostida qoldi. Bloomberg tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, kompaniya aksiyalari may oyidagi eng yuqori choʻqqisidan beri 15 foizga arzonlashgan. Garchi daromadlar oʻsishda davom etayotgan boʻlsa-da, investorlar NVIDIA kelajagiga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda boʻlishni boshladilar. Bu holat sunʼiy intellekt (AI) bozoridagi muvozanat oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda investorlarning asosiy eʼtibori grafik protsessorlardan koʻra xotira chiplari ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga qaratilmoqda. Xususan, Micron kompaniyasi aksiyalari qiymati qisqa vaqt ichida deyarli uch barobar oshdi. Bu tendensiya maʼlumotlar markazlari uchun asosiy toʻsiq endilikda hisoblash quvvati emas, balki maʼlumotlarni uzatish tezligi va xotira hajmi ekanini koʻrsatmoqda. NVIDIA oʻzi yaratgan yuksak texnologik bozorning qurboniga aylanayotgan boʻlishi mumkin.
Xotira chiplari — yangi defitsit manbayiNVIDIA muvaffaqiyatining asosi boʻlgan CUDA platformasi va oʻta murakkab GPU qurilmalari oʻz vaqtida inqilobiy qadam boʻlgan edi. Biroq, oʻtgan yili kuzatilgan grafik protsessorlar tanqisligi asta-sekin yumshamoqda. Buning oʻrniga bozor yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira chiplariga (HBM) ehtiyoj sezmoqda. Micron kabi kompaniyalar ishlab chiqarayotgan ushbu komponentlar protsessorlar orasida maʼlumotlarni maksimal tezlikda harakatlantirish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, xotira chiplari bozorida NVIDIA kabi texnologik sakrashlar kuzatilmadi, shunchaki talab taklifdan bir necha barobar oʻzib ketdi. Natijada, ochiq bozorda DRAM chiplarining narxi oʻtgan yilga nisbatan oʻn barobar qimmatlashdi. NVIDIA H100 grafik protsessorlarining bir soatlik ijara narxi esa, aksincha, may oyidagi 3,20 dollarlik choʻqqidan keyin barqaror pasayishni koʻrsatmoqda.
Raqobatning kuchayishi va bozor istiqbollariNVIDIA qiymatining pasayishiga yana bir sabab — yirik texnologik gigantlarning mustaqillikka intilishidir. Google, Amazon, Microsoft va hatto OpenAI oʻzlarining maxsus protsessorlarini ishlab chiqishni boshladilar. Garchi bu chiplar NVIDIA mahsulotlari kabi mukammal boʻlmasa-da, ular bozordagi umumiy hisoblash quvvati narxini tushirishga xizmat qilmoqda.
Ornn kompaniyasi hammuassisi Wayne Nelmsning taʼkidlashicha, bozor ishtirokchilari oʻz protsessorlarini yarata olishsa-da, hech kim oʻzining shaxsiy DRAM xotira chiplarini ishlab chiqara olmaydi. Bu esa xotira texnologiyalari sohasidagi yetakchilarni yaqin kelajakda AI poygasining asosiy gʻoliblariga aylantirishi mumkin. NVIDIA esa endi nafaqat texnologik, balki iqtisodiy jihatdan ham yangi voqelikka moslashishiga toʻgʻri keladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga investitsiyalar oqimi toʻxtagani yoʻq, shunchaki uning yoʻnalishi oʻzgardi. NVIDIA yaratgan ekotizim endi boshqa ishtirokchilar uchun ham daromad manbai boʻlib xizmat qilmoqda, bu esa texnologiya olamidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.
…