NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqda

·32·Texno
NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqda

NVIDIA kompaniyasi rahbari Jensen Huangning Tokioga ikki kunlik tashrifi Yaponiya texnologiya ekotizimida tub burilish yasadi. Ushbu tashrif yakunlari boʻyicha NVIDIA va Yaponiya sanoat gigantlari oʻrtasida milliy sunʼiy intellekt (AI) fabrikasini yaratish, robototexnika sohasida hamkorlik qilish va chiplar uchun butlovchi qismlar yetkazib berish boʻyicha strategik kelishuvlarga erishildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hamkorlik Yaponiyaning jahon sanoatidagi oʻrnini AI yordamida qayta tiklashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jensen Huangning taʼkidlashicha, AI texnologiyalarining navbatdagi bosqichi zavodlar, robotlar va jismoniy mashinalar bilan bogʻliq boʻladi. Yaponiya oʻzining boy ishlab chiqarish tarixi bilan ushbu "jismoniy AI" (physical AI) davrida yetakchilik qilish uchun eng qulay nuqtadir. Bundan 30 yil avval Sega kompaniyasi tomonidan kiritilgan 5 million dollarlik investitsiya NVIDIA’ni bankrotlikdan saqlab qolgan boʻlsa, bugun har ikki tomon bir-biriga global texnologik poygada gʻolib chiqish uchun muhtoj.

Noetra loyihasi va suveren AI strategiyasi

Yaponiya oʻz zavodlari va robotlarini AQSH yoki Xitoyning AI tizimlariga qaram boʻlishini istamaydi. Shu maqsadda hukumat SoftBank, Sony, NEC va Honda kabi 44 ta mahalliy kompaniyani birlashtirib, Noetra loyihasini ishga tushirdi. Rasmiy Tokio kelgusi besh yil ichida ushbu sohaga 1 trillion iyen (taxminan 6,2 milliard dollar) sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Maqsad — mashinalarni boshqaradigan oʻz dasturiy "miya"sini yaratishdir.

Dasturiy taʼminot mahalliy boʻlsa-da, uni yaratish uchun zarur boʻlgan apparat vositalari NVIDIA tomonidan yetkazib beriladi. Amerika kompaniyasi 2028-yilda ishga tushirilishi kutilayotgan "Vera Rubin AI factory" nomli ulkan maʼlumotlar markazini qurmoqda. Ushbu markaz 13 750 ta Vera markaziy protsessori va 27 500 ta Rubin grafik protsessorlari bilan jihozlanib, 140 megavatt quvvatga ega boʻladi.

Robototexnika va avtomobil sanoatidagi inqilob

Yaponiyaning Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy va Hitachi kabi sanoat gigantlari NVIDIA’ning Cosmos modellari asosida ishlaydigan yangi avlod robotlarini yaratishga kirishdi. NVIDIA maxsus Jetson Thor chiplarida ishlaydigan Cosmos 3 Edge modelini taqdim etdi, bu esa robotlarga bulutli serverlarsiz, bevosita qurilmaning oʻzida murakkab qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Jensen Huangning soʻzlariga koʻra, bu Yaponiya uchun sanoatni qayta kashf etish imkoniyatidir.

Avtomobilsozlik sohasida Toyota kompaniyasi NVIDIA bilan hamkorlikni yanada kengaytirmoqda. Toyota oʻzining yangi avlod avtomobillarida NVIDIA Drive platformasidan foydalanadi. Bu tizim nafaqat haydovchiga yordam beruvchi aqlli funksiyalarni, balki ishlab chiqarish liniyalarini simulyatsiya qilish va yoʻl harakatini tahlil qilish tizimlarini ham oʻz ichiga oladi. Toyota bu borada Tesla va Waymo kabi kompaniyalarga nisbatan ehtiyotkorroq, yaʼni haydovchi nazoratini saqlab qolgan holda avtomatlashtirish yoʻlidan bormoqda.

Yaponiyaning uzoq muddatli strategiyasi quyidagi maqsadlarni oʻz ichiga oladi:

  • 2040-yilga kelib 18 ta turli sohada 10 millionta AI bilan jihozlangan robotlarni ishga tushirish;
  • Global AI robototexnika bozorining 30 foizdan ortigʻini egallash;
  • Davlat va xususiy sektor tomonidan jami 65 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilish.
Ishchi kuchining kamayib borishi fonida, Yaponiya uchun AI nafaqat texnologik yutuq, balki iqtisodiy omon qolish masalasidir. Jensen Huangning tashrifi va hukumat bilan erishilgan kelishuvlar Yaponiya sanoatini raqamlashtirishda yangi sahifa ochdi. Garchi Tokio mustaqillikka intilayotgan boʻlsa-da, hozircha bu mustaqillik Amerika chiplari va NVIDIA texnologiyalari ustiga qurilmoqda.

NVIDIAYaponiyaSunʼiy IntellektRobototexnikaToyota
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaAviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaBugun, 02:21Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda