NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqda
NVIDIA kompaniyasi rahbari Jensen Huangning Tokioga ikki kunlik tashrifi Yaponiya texnologiya ekotizimida tub burilish yasadi. Ushbu tashrif yakunlari boʻyicha NVIDIA va Yaponiya sanoat gigantlari oʻrtasida milliy sunʼiy intellekt (AI) fabrikasini yaratish, robototexnika sohasida hamkorlik qilish va chiplar uchun butlovchi qismlar yetkazib berish boʻyicha strategik kelishuvlarga erishildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hamkorlik Yaponiyaning jahon sanoatidagi oʻrnini AI yordamida qayta tiklashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jensen Huangning taʼkidlashicha, AI texnologiyalarining navbatdagi bosqichi zavodlar, robotlar va jismoniy mashinalar bilan bogʻliq boʻladi. Yaponiya oʻzining boy ishlab chiqarish tarixi bilan ushbu "jismoniy AI" (physical AI) davrida yetakchilik qilish uchun eng qulay nuqtadir. Bundan 30 yil avval Sega kompaniyasi tomonidan kiritilgan 5 million dollarlik investitsiya NVIDIA’ni bankrotlikdan saqlab qolgan boʻlsa, bugun har ikki tomon bir-biriga global texnologik poygada gʻolib chiqish uchun muhtoj.
Noetra loyihasi va suveren AI strategiyasiYaponiya oʻz zavodlari va robotlarini AQSH yoki Xitoyning AI tizimlariga qaram boʻlishini istamaydi. Shu maqsadda hukumat SoftBank, Sony, NEC va Honda kabi 44 ta mahalliy kompaniyani birlashtirib, Noetra loyihasini ishga tushirdi. Rasmiy Tokio kelgusi besh yil ichida ushbu sohaga 1 trillion iyen (taxminan 6,2 milliard dollar) sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Maqsad — mashinalarni boshqaradigan oʻz dasturiy "miya"sini yaratishdir.
Dasturiy taʼminot mahalliy boʻlsa-da, uni yaratish uchun zarur boʻlgan apparat vositalari NVIDIA tomonidan yetkazib beriladi. Amerika kompaniyasi 2028-yilda ishga tushirilishi kutilayotgan "Vera Rubin AI factory" nomli ulkan maʼlumotlar markazini qurmoqda. Ushbu markaz 13 750 ta Vera markaziy protsessori va 27 500 ta Rubin grafik protsessorlari bilan jihozlanib, 140 megavatt quvvatga ega boʻladi.
Robototexnika va avtomobil sanoatidagi inqilobYaponiyaning Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy va Hitachi kabi sanoat gigantlari NVIDIA’ning Cosmos modellari asosida ishlaydigan yangi avlod robotlarini yaratishga kirishdi. NVIDIA maxsus Jetson Thor chiplarida ishlaydigan Cosmos 3 Edge modelini taqdim etdi, bu esa robotlarga bulutli serverlarsiz, bevosita qurilmaning oʻzida murakkab qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Jensen Huangning soʻzlariga koʻra, bu Yaponiya uchun sanoatni qayta kashf etish imkoniyatidir.
Avtomobilsozlik sohasida Toyota kompaniyasi NVIDIA bilan hamkorlikni yanada kengaytirmoqda. Toyota oʻzining yangi avlod avtomobillarida NVIDIA Drive platformasidan foydalanadi. Bu tizim nafaqat haydovchiga yordam beruvchi aqlli funksiyalarni, balki ishlab chiqarish liniyalarini simulyatsiya qilish va yoʻl harakatini tahlil qilish tizimlarini ham oʻz ichiga oladi. Toyota bu borada Tesla va Waymo kabi kompaniyalarga nisbatan ehtiyotkorroq, yaʼni haydovchi nazoratini saqlab qolgan holda avtomatlashtirish yoʻlidan bormoqda.
Yaponiyaning uzoq muddatli strategiyasi quyidagi maqsadlarni oʻz ichiga oladi:
- 2040-yilga kelib 18 ta turli sohada 10 millionta AI bilan jihozlangan robotlarni ishga tushirish;
- Global AI robototexnika bozorining 30 foizdan ortigʻini egallash;
- Davlat va xususiy sektor tomonidan jami 65 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilish.
…