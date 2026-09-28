Nvidia nazoratdan chiqqan AI-agentlarni to‘xtatish tizimini yaratdi

·52·Texno
Nvidia nazoratdan chiqqan AI-agentlarni to‘xtatish tizimini yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia AI-agentlarning nazoratdan chiqib ketish xavfini bartaraf etish uchun Open Agent Safety Platform'ni taqdim etdi.
  • Ushbu platforma AI-agentlarning real vaqt rejimida nazorat qilinishini va ruxsat etilmagan harakatlar sodir bo'lganda ularni cheklashni ta'minlaydi.
  • Yangi tizim OpenShell dasturiy ta'minot qatlami va NVIDIA Sentry referens tizim dizaynini o'z ichiga oladi, bu esa agentning harakatlarini infratuzilmaning quyi qatlamlarida ham nazorat qilish imkonini beradi.

Sun’iy intellekt endi nafaqat savollarga javob beradi, balki mustaqil ravishda qaror qabul qilib, turli dastur va tizimlar bilan ishlay oladi. Ammo aynan shu imkoniyat yangi xavfni ham yuzaga chiqarmoqda: AI-agent berilgan vazifani bajarish jarayonida belgilangan chegaradan chiqib ketsa, uni kim to‘xtatadi?

Nvidia bu muammoga javob sifatida AI-agentlarni real vaqt rejimida nazorat qilish va ular ruxsat etilmagan harakatlarga o‘tsa, ularni cheklashga mo‘ljallangan yangi Open Agent Safety Platform platformasini taqdim etdi.

AI-agent «chegaradan chiqsa», nima bo‘ladi?

Zamonaviy AI-agentlar oddiy chat-botlardan farq qiladi. Ular foydalanuvchi topshirig‘i asosida ma’lumot izlashi, dasturlardan foydalanishi, kod ishlatishi va tashqi tizimlarda harakatlarni amalga oshirishi mumkin.

Shuning uchun agentga berilgan ruxsatlar qanchalik keng bo‘lsa, uning xatosi yoki noto‘g‘ri harakati oqibati ham shunchalik jiddiy bo‘lishi mumkin.

Nvidia taqdim etgan yangi yondashuvda xavfsizlik nazorati AI modelining o‘zigagina ishonib qolmaydi. Kompaniya nazorat mexanizmlarini agent ishlaydigan infratuzilmaning quyi qatlamlariga joylashtirishni taklif qilmoqda.

Yangi tizim qanday ishlaydi?

Nvidia ma’lumotlariga ko‘ra, Open Agent Safety Platform tarkibida ikkita asosiy texnologiya bor: OpenShell dasturiy ta’minot qatlami va NVIDIA Sentry referens tizim dizayni.

OpenShell AI-agent uchun xavfsiz ish muhitini yaratish, uning identifikatsiyasi, ruxsatlari, tarmoqqa kirishi va amallarini nazorat qilishga xizmat qiladi.

Bunda agentning har bir muhim harakati belgilangan siyosat va xavfsizlik qoidalariga mos kelishi kerak. Ruxsat etilmagan harakat aniqlansa, tizim agentning imkoniyatlarini cheklashi yoki uni ajratib qo‘yishi mumkin.

NVIDIA Sentry esa nazoratni infratuzilmaning yanada chuqurroq qatlamiga olib chiqish uchun mo‘ljallangan. Kompaniya ushbu yondashuvni dasturiy ta’minotdan tortib apparat va hisoblash infratuzilmasigacha bo‘lgan keng qamrovli xavfsizlik tizimi sifatida taqdim etmoqda.

Bu tizim nima uchun hozir paydo bo‘ldi?

Yangi texnologiya taqdimoti AI-agentlar bilan bog‘liq xavfsizlik muammolari kuchayib borayotgan bir paytga to‘g‘ri keldi.

Reuters xabar berishicha, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar AI-agentlar bilan bog‘liq bir qator holatlarni o‘rganmoqda. Bloomberg esa Nvidia yangi tizimi yaqindagi Hugging Face bilan bog‘liq yuqori profilli buzilishning oldini olishi mumkin edi, degan kompaniya bayonotini keltirgan.

Bu yerda asosiy masala AI «o‘z xohishi bilan» harakat qilishi emas. Gap agentga berilgan vazifani bajarish jarayonida xavfsizlik chegaralarini buzishi yoki kutilmagan yo‘ldan foydalanishi ehtimoli haqida ketmoqda.

NVIDIA: xavfsizlik agentning o‘ziga ishonib topshirilmasligi kerak

Nvidia o‘zining texnik materiallarida muhim tamoyilni ilgari surmoqda: yuqori qatlamda ishlaydigan AI agentning o‘zi to‘liq ishonchli subyekt sifatida qabul qilinmasligi, ruxsat va xavfsizlik qarorlari esa uning tashqarisidagi nazorat mexanizmlari tomonidan majburan ijro etilishi kerak.

Bunday yondashuvda agent:

  • nimalardan foydalana olishini;

  • qaysi tizimlarga ulanishini;

  • qanday ma’lumotlar bilan ishlashini;

  • qanday harakatlarni amalga oshirishini;

  • qaysi holatlarda qo‘shimcha tekshiruv talab etilishini

aniq belgilangan qoidalar asosida bajaradi.

Bu, ayniqsa, AI agentlar korxona tizimlari, ma’lumotlar bazalari yoki boshqa muhim infratuzilmalar bilan ishlay boshlaganda muhim ahamiyat kasb etadi.

AI kelajagida eng katta savol — uning imkoniyati emas

Sun’iy intellekt qanchalik kuchli bo‘lib borsa, unga berilgan vakolatlar masalasi ham shunchalik muhimlashadi.

Oddiy chat-bot xato javob bersa, oqibat ko‘pincha noto‘g‘ri ma’lumot bilan cheklanishi mumkin. Avtonom AI-agent esa tashqi tizimlarda amallarni mustaqil bajarishi mumkin. Shu sababli uning xatosini faqat keyin aniqlash emas, balki harakat sodir bo‘layotgan paytda nazorat qilish muhim bo‘lib bormoqda.

Nvidia yangi platformasi aynan shu vazifani hal qilishga qaratilgan: agentga erkinlik berish, ammo uning vakolatlarini texnik jihatdan belgilangan chegarada ushlab turish.

Kompaniya yangi Open Agent Safety Platform'ni ochiq dasturiy platforma va referens tizim dizayni sifatida taqdim etdi. NVIDIA ma’lumotlariga ko‘ra, loyiha AI-agentlarni test bosqichidan ishlab chiqarish muhitigacha xavfsizroq boshqarishga mo‘ljallangan.

Shu tariqa, sun’iy intellekt rivojida yangi bosqich boshlanmoqda: endi masala faqat AI'ni yanada aqlli qilish emas, balki unga berilgan vakolatni qayerda va qanday to‘xtatish mumkinligini ta’minlashdan iborat.

NvidiaOpen Agent Safety PlatformSun’iy intellektAI-agentlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradiHindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradiBugun 14:26Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi19 sentabr 11:51Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda5 sentabr 12:52Nvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdiNvidia Windows-PC bozori uchun RTX Spark platformasini taqdim etdi3 sentabr 23:50Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqdaIlon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqda13 avgust 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi