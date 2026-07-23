Koinot poygasida yangi bosqich: NVIDIA chiplari Oy sirtiga yoʻl olmoqda
Sunʼiy intellekt va grafik protsessorlar bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan NVIDIA korporatsiyasi oʻz texnologiyalarini Yer chegarasidan tashqariga olib chiqmoqda. Kompaniyaning Jetson platformasi Oy sirtida ishlaydigan ilk GPU (grafik protsessor) boʻlishi kutilmoqda. Mazkur loyiha koinotni tadqiq qilishda kompyuter hisoblash quvvatlaridan foydalanishning yangi davrini boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Koinot infratuzilmasi uchun robototexnika ishlab chiqaruvchi Lunar Outpost startapi oʻzining navbatdagi Oy roverida NVIDIA Jetson chiplaridan foydalanishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chiplar qurilmaning lidar tizimini boshqarish va atrof-muhitni real vaqt rejimida tahlil qilish uchun masʼul boʻladi. Bu texnologiya roverga murakkab relyeflarda mustaqil harakatlanish imkonini beradi.
Ekstremal sharoitlarda sunʼiy intellekt sinoviLunar Outpost bosh direktori Justin Cyrusning taʼkidlashicha, NVIDIA chiplari anʼanaviy koinot hisoblash platformalari bilan oʻzaro solishtiriladi. Mutaxassislar ushbu kuchli GPU tizimlarining ekstremal muhitdagi ustunliklari va kamchiliklarini oʻrganishni maqsad qilgan. Oy sirtidagi radiatsiya va keskin harorat oʻzgarishlari elektronika uchun eng ogʻir sinov maydoni hisoblanadi.
NASA hozirda xususiy kompaniyalarni Oy yuzasini oʻrganishga faol jalb qilmoqda. Agentlikning rejalariga koʻra, 2028-yilga borib insoniyat yana Oyga qaytishi kerak. Buning uchun esa SpaceX modeli asosida xususiy sektorga ilmiy datchiklar va suv kabi resurslarni qidiruvchi roverlarni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. NVIDIA texnologiyalari aynan mana shu jarayonda maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini oshirishga xizmat qiladi.
NVIDIA shuningdek, Firefly Aerospace kompaniyasi bilan ham hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Ushbu sheriklik doirasida Jetson platformasi Oy orbitasidagi sunʼiy yoʻldoshga oʻrnatiladi. Uning vazifasi yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlash va Oy yuzasidagi robotlar harakatini kuzatishdan iborat boʻladi. Bu olimlarga Yerdagi markazga faqat eng muhim va tahlil qilingan maʼlumotlarni yuborish imkonini beradi.
Texnologik imkoniyatlar va kelajakdagi missiyalarNVIDIA Jetson platformasi Blackwell yoki Vera Rubin kabi gigant chiplar kabi mashhur boʻlmasa-da, u ixchamligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar cheklangan energiya resursiga ega boʻlgan kosmik apparatlar uchun juda muhimdir. Jetson yordamida robotlar tashqi signallarni lokal darajada qayta ishlaydi, bu esa ularning qaror qabul qilish tezligini sezilarli darajada oshiradi.
Yaqin oylarda rejalashtirilgan missiyalar Reiner Gamma deb nomlanuvchi hududni oʻrganishga qaratiladi. Bu joy oʻzining gʻayritabiiy magnit anomaliyalari bilan olimlarni uzoq vaqtdan beri qiziqtirib keladi. Har bir missiya Falcon 9 raketasi yordamida koinotga uchirilishi kutilmoqda. Agar NVIDIA chiplari ushbu sinovdan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelajakda barcha kosmik robotlar sunʼiy intellekt bilan jihozlanishi mumkin.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik shuni anglatadiki, NVIDIA endi faqat oʻyin kartalari yoki maʼlumotlar markazlari bilan cheklanib qolmay, insoniyatning koinotdagi eng ilgʻor koʻziga aylanmoqda. Oy sirtidagi murakkab sharoitlarda GPU-larning ishlashi kelajakda Mars va boshqa sayyoralarni tadqiq qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…