Koinot poygasida yangi bosqich: NVIDIA chiplari Oy sirtiga yoʻl olmoqda

·40·Texno
Koinot poygasida yangi bosqich: NVIDIA chiplari Oy sirtiga yoʻl olmoqda

Sunʼiy intellekt va grafik protsessorlar bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan NVIDIA korporatsiyasi oʻz texnologiyalarini Yer chegarasidan tashqariga olib chiqmoqda. Kompaniyaning Jetson platformasi Oy sirtida ishlaydigan ilk GPU (grafik protsessor) boʻlishi kutilmoqda. Mazkur loyiha koinotni tadqiq qilishda kompyuter hisoblash quvvatlaridan foydalanishning yangi davrini boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Koinot infratuzilmasi uchun robototexnika ishlab chiqaruvchi Lunar Outpost startapi oʻzining navbatdagi Oy roverida NVIDIA Jetson chiplaridan foydalanishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chiplar qurilmaning lidar tizimini boshqarish va atrof-muhitni real vaqt rejimida tahlil qilish uchun masʼul boʻladi. Bu texnologiya roverga murakkab relyeflarda mustaqil harakatlanish imkonini beradi.

Ekstremal sharoitlarda sunʼiy intellekt sinovi

Lunar Outpost bosh direktori Justin Cyrusning taʼkidlashicha, NVIDIA chiplari anʼanaviy koinot hisoblash platformalari bilan oʻzaro solishtiriladi. Mutaxassislar ushbu kuchli GPU tizimlarining ekstremal muhitdagi ustunliklari va kamchiliklarini oʻrganishni maqsad qilgan. Oy sirtidagi radiatsiya va keskin harorat oʻzgarishlari elektronika uchun eng ogʻir sinov maydoni hisoblanadi.

NASA hozirda xususiy kompaniyalarni Oy yuzasini oʻrganishga faol jalb qilmoqda. Agentlikning rejalariga koʻra, 2028-yilga borib insoniyat yana Oyga qaytishi kerak. Buning uchun esa SpaceX modeli asosida xususiy sektorga ilmiy datchiklar va suv kabi resurslarni qidiruvchi roverlarni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. NVIDIA texnologiyalari aynan mana shu jarayonda maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini oshirishga xizmat qiladi.

NVIDIA shuningdek, Firefly Aerospace kompaniyasi bilan ham hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Ushbu sheriklik doirasida Jetson platformasi Oy orbitasidagi sunʼiy yoʻldoshga oʻrnatiladi. Uning vazifasi yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlash va Oy yuzasidagi robotlar harakatini kuzatishdan iborat boʻladi. Bu olimlarga Yerdagi markazga faqat eng muhim va tahlil qilingan maʼlumotlarni yuborish imkonini beradi.

Texnologik imkoniyatlar va kelajakdagi missiyalar

NVIDIA Jetson platformasi Blackwell yoki Vera Rubin kabi gigant chiplar kabi mashhur boʻlmasa-da, u ixchamligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar cheklangan energiya resursiga ega boʻlgan kosmik apparatlar uchun juda muhimdir. Jetson yordamida robotlar tashqi signallarni lokal darajada qayta ishlaydi, bu esa ularning qaror qabul qilish tezligini sezilarli darajada oshiradi.

Yaqin oylarda rejalashtirilgan missiyalar Reiner Gamma deb nomlanuvchi hududni oʻrganishga qaratiladi. Bu joy oʻzining gʻayritabiiy magnit anomaliyalari bilan olimlarni uzoq vaqtdan beri qiziqtirib keladi. Har bir missiya Falcon 9 raketasi yordamida koinotga uchirilishi kutilmoqda. Agar NVIDIA chiplari ushbu sinovdan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelajakda barcha kosmik robotlar sunʼiy intellekt bilan jihozlanishi mumkin.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik shuni anglatadiki, NVIDIA endi faqat oʻyin kartalari yoki maʼlumotlar markazlari bilan cheklanib qolmay, insoniyatning koinotdagi eng ilgʻor koʻziga aylanmoqda. Oy sirtidagi murakkab sharoitlarda GPU-larning ishlashi kelajakda Mars va boshqa sayyoralarni tadqiq qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

NVIDIAOyKoinotSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob