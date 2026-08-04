Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildi

·27·Texno
Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildi
Qisqacha

Palantir kompaniyasi bosh direktori Aleks Karp yetakchi sun'iy intellekt laboratoriyalarini korporativ mijozlar ma'lumotlariga egalik qilishga intilayotgani va bunday yondashuvda marksizm alomatlari borligi uchun tanqid qildi. Uning fikricha, yirik til modellari yaratuvchilari hamkorlarining ishlab chiqarish vositalarini o'zlashtirib, keyinchalik ularning o'ziga raqobatchi bo'lishi mumkin.

Palantir kompaniyasi bosh direktori Aleks Karp yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalarining korporativ mijozlarga nisbatan yondashuvini keskin tanqid qilib, ularning harakatlarida marksizm alomatlari borligini bildirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning navbatdagi moliyaviy hisobotidan soʻng eʼlon qilingan aksiyadorlarga yoʻllangan maktubda texnologiya bozoridagi monopolistiktendensiyalar va sunʼiy intellekt ishlab chiqaruvchilarining mijozlar maʼlumotlariga egalik qilish ambitsiyalari muhokama markazida boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Karp oʻzining ijtimoiy nazariya boʻyicha fan doktori darajasiga tayangan holda, yirik til modellari yaratuvchilarini sheriklarining ishlab chiqarish vositalarini oʻzlashtirishga urinishda aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday yondashuv zamonaviy kapitalizmda kutilmagan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqarishi va aslida marksistik sotsializm gʻoyalariga yaqinlashib qolishi mumkin.

Rekord daromad va bozor realqigi

Qattiq tanqidlarga qaramay, sunʼiy intellekt texnologiyalarining ommalashuvi Palantir uchun misli koʻrilmagan moliyaviy muvaffaqiyatlarni olib keldi. Kompaniya hisobot davrida 1,9 milliard dollar daromad koʻrib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 93 foizlik oʻsishni qayd etdi. Shuningdek, sof foyda 1,1 milliard dollarni tashkil etdi, bu esa birgina chorak davomida avvalgi yilning umumiy tushumidan ham koʻproq mablagʻ topilganini anglatadi.

Moliyaviy tahlilchilar bilan boʻlib oʻtgan konferensiyada Aleks Karp oʻzining tanqidiy pozitsiyasini izohlab, mudofaa texnologiyalari sektori uchun xos boʻlgan yondashuvlarni ilgari surdi. Uning taʼkidlashicha, korxonalar oʻz intellektual mulki va tajribasini boshqa sunʼiy intellekt modellariga koʻchirish evaziga raqobatbardosh bizneslarni moliyalashtirmoqda, oxir-oqibat bu esa mijozlarning oʻziga ehtiyoj qolmasligiga olib kelishi mumkin.

Bozordagi mavjud vaziyat va xavotirlar faqatgina Palantir rahbariyati bilan cheklanib qolmaydi. Avvalroq Microsoft rahbari Satya Nadella ham shunga oʻxshash fikrlarni bildirib, yirik sunʼiy intellekt laboratoriyalarining hamkorlar bilan ishlash strategiyasidagi xatarlarga eʼtibor qaratgan edi. Koʻplab kompaniyalar Anthropic va OpenAI kabi startaplar bilan hamkorlik qilib, ularni moliyalashtirgan boʻlsa-da, oxir-oqibat mazkur labaratoriyalar dizayn, tibbiyot, huquqshunoslik va farmatsevtika kabi turli sohalarda aynan shu hamkorlarga raqobatchi boʻlgan mahsulotlarni bozorga chiqarmoqda.

PalantirSunʼiy intellektAleks KarpTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSHonor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSBugun, 04:21Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi