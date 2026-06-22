Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкин
Тошкентда 22–26 июнь кунлари иссиқ об-ҳаво кузатилади. Интернетдаги бир нечта янгиланган прогнозларни солиштирганда, кундузги ҳарорат асосан +34…+39 даража, кечаси эса +21…+25 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.
22 июнь куни пойтахтда ҳаво асосан очиқ бўлади. Кундузи ҳарорат +34…+36 даражагача кўтарилиши, кечаси +22…+24 даража бўлиши прогноз қилинган. Айрим дастлабки маълумотларда куннинг иккинчи ярмида ёғингарчилик эҳтимоли кўрсатилган бўлса-да, сўнгги прогнозларда кучли ёмғир ёки момақалдироқ тасдиқланмаган.
23 июнь куни ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво очиқ ва жуда иссиқ бўлиб, ҳарорат кундузи +36…+37, кечаси +23 даража атрофида бўлади.
24 июнда ҳаво бироз салқинлашиши мумкин. Кундузи +34 даража, кечаси +22…+23 даража бўлиши кутилмоқда. Айрим прогноз хизматлари шу куни қисқа муддатли ёмғир эҳтимолини 29–33 фоиз атрофида баҳолаган, бошқа манбалар эса ҳавони асосан очиқ деб кўрсатмоқда. Шу сабабли ёғингарчилик эҳтимоли бор, аммо унинг аниқ вақти ва ҳудуди ўзгариши мумкин.
25 июнь куни яна қуруқ ва иссиқ об-ҳаво қайтиши кутилмоқда. Кундузги ҳарорат +36, кечаси +22…+24 даража бўлади. Ёғингарчилик прогноз қилинмаган.
26 июнь ҳафтанинг энг иссиқ кунларидан бири бўлиши мумкин. Турли манбалар кундузги ҳароратни +37…+39 даража, кечасини эса +23…+25 даража атрофида кўрсатмоқда. Ёғингарчилик эҳтимоли жуда паст.
Умуман, 22–26 июнь кунлари Тошкентда асосий об-ҳаво манзараси иссиқ ва қуруқ бўлади. Қисқа муддатли ёмғир эҳтимоли энг кўп 24 июнга тўғри келмоқда.
…