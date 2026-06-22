Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон чемпионатида 2-тур баҳслари давом этмоқда.
Н гуруҳида Испания (4) Саудия Арабистони (1) дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритди. Ямал мундиаллардаги илк голини урган бўлса, Ойарсабал дубл ва ассистни ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
ЖЧ-2026. Н гуруҳи. 2-тур
Испания — Саудия Арабистони 4:0
21 июн. Атланта
Голлар: Ямал (10), Ойарсабал (21, 24), Ат Тамбакти (49, автогол).
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…