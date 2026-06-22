Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқда

Ўзбекистоннинг бир қатор тоғли ва тоғ олди ҳудудларида яқин кунларда сел-сув тошқини хавфи юзага келиши мумкин. Бу ҳақда “Ўзгидромет” агентлиги директори Шерзод Ҳабибуллаев маълум қилди.

Маълум қилинишича, 23–27 июнь кунлари кузатилиши кутилган ёғингарчиликлар сабабли айрим ҳудудларда сел оқимлари шаклланиши эҳтимоли юқори. Хусусан, Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Тошкент, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларининг тоғли ҳамда тоғ олди туманлари хавфли ҳудудлар сифатида қайд этилган.

Мутахассислар ушбу ҳудудларда яшовчи аҳоли, дам олувчилар ва тоғ йўлларида ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни эҳтиёткор бўлишга чақирмоқда. Айниқса, кучли ёмғирлар оқибатида сой ва дарёларда сув сатҳи кескин кўтарилиши мумкинлиги таъкидланмоқда.

Шунингдек, республика бўйлаб айрим жойларда қисқа муддатли кучли ёғингарчиликлар кузатилиши натижасида шаҳар ва қишлоқларда ёмғир сувлари тўпланиб, маҳаллий сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли ҳам бор.

“Ўзгидромет” прогнозларига кўра, 23 июнь куни мамлакатнинг шимоли-ғарбий ҳудудларида, 24 июнда эса Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Сирдарё вилоятлари ҳамда Фарғона водийсида айрим жойларда момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда.

25–26 июнь кунлари эса республика ҳудудида асосан қуруқ об-ҳаво сақланиб қолади. Шу билан бирга, ҳаво ҳарорати кўпчилик ҳудудларда 33–38 даража атрофида бўлиши, жанубий вилоятларда эса айрим жойларда 41–44 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинТошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:23«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этиладиБугун, 11:06Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаТошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаКеча, 20:15Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиКеча, 19:21Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориЎзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориКеча, 17:34Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаМамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаКеча, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди