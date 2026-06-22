Туркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймиз
Туркия миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи 2-турида Парагвайга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, плей-оффга чиқиш имкониятини муддатидан олдин йўқотди. Ушбу кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг бош мураббий Винченцо Монтеллага нисбатан танқидлар кучайган бир пайтда, Туркия футбол федерацияси президенти Иброҳим Ҳожиусмонўғли италиялик мутахассисни очиқчасига қўллаб-қувватлаб чиқди.
Барқарорлик — муваффақият гарови
Федерация раҳбари A Spor телеканалига берган интервьюсида терма жамоадаги муҳит клублардагидан фарқ қилишини ва шошма-шошарлик билан мураббий алмаштирилмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, кўплаб жамоалардаги омадсизликлар айнан тизимли барқарорликнинг йўқлиги сабабли келиб чиқади.
"Биз мураббийимизни қўллаб-қувватлаймиз. Бу клуб эмас. Айнан клублардаги барқарорлик йўқлиги сабаб кўпинча омадсизликлар юз беради. Охирги икки кунда матбуотда турли мураббийлар номлари тилга олинмоқда, аммо биз бир йўлда бирга кетаётган инсонни йўл-йўлакай учратганларимизга алмаштирмаймиз", — деди Иброҳим Ҳожиусмонўғли.
Омадсизликдан ижобий хулоса чиқарилади
Ҳожиусмонўғли футболда омад омили ҳам муҳим рол ўйнашини ва фақатгина вазиятлардан фойдалана олмаганлик ёки оддий хатолар учун мураббийни иштиёқдан маҳрум қилиш нотўғри эканлигини билдирди. У мағлубиятга қарамай, жамоанинг келажагига ишонишини яшириб ўтирмади.
"Мураббийни тактик жиҳатдан танқид қилиш мумкин, аммо тўп устун ёнидан ўтиб кетгани учун эмас. Ҳар қандай салбий ҳолатда ҳам ижобий жиҳат бор, шунинг учун биз тўхтаб қолмаймиз ва олдинга қараб ҳаракат қиламиз", — дея ўз фикрини якунлади Туркия футбол федерацияси раҳбари.
…