Туркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймиз

·0·Спорт
Туркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймиз

Туркия миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи 2-турида Парагвайга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, плей-оффга чиқиш имкониятини муддатидан олдин йўқотди. Ушбу кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг бош мураббий Винченцо Монтеллага нисбатан танқидлар кучайган бир пайтда, Туркия футбол федерацияси президенти Иброҳим Ҳожиусмонўғли италиялик мутахассисни очиқчасига қўллаб-қувватлаб чиқди.

Барқарорлик — муваффақият гарови

Федерация раҳбари A Spor телеканалига берган интервьюсида терма жамоадаги муҳит клублардагидан фарқ қилишини ва шошма-шошарлик билан мураббий алмаштирилмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, кўплаб жамоалардаги омадсизликлар айнан тизимли барқарорликнинг йўқлиги сабабли келиб чиқади.

"Биз мураббийимизни қўллаб-қувватлаймиз. Бу клуб эмас. Айнан клублардаги барқарорлик йўқлиги сабаб кўпинча омадсизликлар юз беради. Охирги икки кунда матбуотда турли мураббийлар номлари тилга олинмоқда, аммо биз бир йўлда бирга кетаётган инсонни йўл-йўлакай учратганларимизга алмаштирмаймиз", — деди Иброҳим Ҳожиусмонўғли.

Омадсизликдан ижобий хулоса чиқарилади

Ҳожиусмонўғли футболда омад омили ҳам муҳим рол ўйнашини ва фақатгина вазиятлардан фойдалана олмаганлик ёки оддий хатолар учун мураббийни иштиёқдан маҳрум қилиш нотўғри эканлигини билдирди. У мағлубиятга қарамай, жамоанинг келажагига ишонишини яшириб ўтирмади.

"Мураббийни тактик жиҳатдан танқид қилиш мумкин, аммо тўп устун ёнидан ўтиб кетгани учун эмас. Ҳар қандай салбий ҳолатда ҳам ижобий жиҳат бор, шунинг учун биз тўхтаб қолмаймиз ва олдинга қараб ҳаракат қиламиз", — дея ўз фикрини якунлади Туркия футбол федерацияси раҳбари.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиСалоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиБугун, 12:05Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаДунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаБугун, 12:01Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиМуҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиБугун, 11:55Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди